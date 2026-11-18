Vào ngày 18/11 (giờ Hàn Quốc), Fin.K.L đã ra mắt tài khoản mạng xã hội (SNS) chính thức của nhóm, đồng thời công bố loạt ảnh hồ sơ của các thành viên Lee Hyori, Ock Joo Hyun, Lee Jin và Sung Yuri. Bộ ảnh được thực hiện theo hai phong cách: diện váy đen sang trọng và mặc những bộ suit cổ điển.

Trong concept váy đen, các thành viên xuất hiện trong những thiết kế hở vai, tạo dáng cạnh nhau trên nền phông xám. Với concept suit, họ khoác lên mình áo sơ mi trắng, thắt cà vạt, kết hợp cùng áo gile kẻ sọc và quần ống rộng. Thay vì sử dụng màu sắc rực rỡ hay các chi tiết trang trí cầu kỳ, phong cách lần này tập trung vào các tông màu trung tính như đen và trắng.

Các thành viên cũng gửi gắm những thông điệp viết tay có kèm chữ ký dành tặng cộng đồng người hâm mộ mang tên "Pinky". Lee Hyori viết: "Sớm gặp lại nhau nhé", Ock Joo Hyun nhắn nhủ: "Đúng như những gì chúng ta từng mơ ước. Ngay lúc này đây", Lee Jin bày tỏ: "Hẹn sớm gặp lại mọi người", còn Sung Yuri viết: "Cảm ơn các bạn đã chờ đợi".

Phản ứng của cư dân mạng về concept này khá trái chiều. Một số ý kiến ​​cho rằng, phần làm tóc và trang điểm còn gây thất vọng hoặc khó nắm bắt ý tưởng, trong khi nhiều người khác lại dành lời khen ngợi cho vẻ ngoài mạnh mẽ, đầy cuốn hút của các thành viên trong những bộ suit.

Sự trở lại lần này đánh dấu hoạt động chính thức đầu tiên của Fin.K.L sau 21 năm, kể từ khi phát hành đĩa đơn kỹ thuật số Forever Fin.K.L vào năm 2005. Trước đó, bốn thành viên từng tái hợp vào năm 2019 thông qua chương trình "Camping Club" của đài JTBC, nhưng lần hội ngộ đó chỉ dừng lại ở một buổi gặp gỡ người hâm mộ duy nhất.

Với khẩu hiệu "FIN.K.L RE:BLOOM", nhóm dự kiến ​​triển khai một dự án dài hơi tập trung vào âm nhạc và các buổi hòa nhạc, kéo dài khoảng hai năm cho đến năm 2028 – thời điểm kỷ niệm 30 năm ngày ra mắt của nhóm. Bên cạnh các ca khúc mới và concert, Fin.K.L dự định lần lượt ra mắt phim tài liệu, các nội dung giải trí, triển lãm, sản phẩm lưu niệm chính thức, các dự án hợp tác thương hiệu cùng nhiều hoạt động dành cho người hâm mộ. Công ty Gemstone E&M sẽ chịu trách nhiệm lên kế hoạch và vận hành dự án này, với lịch trình chi tiết sẽ được công bố trong thời gian tới. Fin.K.L ra mắt vào năm 1998 và được biết đến với các bản hit như White, Eternal Love, To My Boyfriend, Now, Forever và Blue Rain.