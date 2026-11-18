Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Cà Mau bác thông tin sai sự thật trong clip khuyên người dân đừng ăn cua

Theo thông tin được công bố, ngày 16/11, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau đã chỉ đạo các cơ quan chức năng kiểm tra, rà soát nội dung đoạn video đang lan truyền trên mạng xã hội, báo cáo kết quả để có hướng xử lý theo quy định.

Trong đoạn video gây tranh luận, người nói khuyên không ăn cua, liên hệ việc ăn cua với quan niệm về nghiệp và ví cảnh luộc cua như "đại địa ngục". Những lời lẽ này đã tạo ra các luồng ý kiến khác nhau. Có người nhìn nhận đó là lời khuyên xuất phát từ quan niệm không sát sinh, lòng từ bi đối với động vật. Nhưng cũng có những ý kiến phản đối cách diễn đạt, cho rằng không nên từ một quan niệm cá nhân mà phán xét việc ăn uống của người khác.

Câu chuyện càng thu hút sự chú ý khi diễn ra tại Cà Mau, địa phương có ngành nuôi cua biển phát triển, tạo việc làm và thu nhập cho nhiều hộ dân. Đằng sau mỗi con cua được đưa ra thị trường là công sức của người nuôi, người thu mua, chế biến, vận chuyển và kinh doanh. Đó là những hoạt động sản xuất, tiêu dùng hợp pháp, gắn với đời sống của người dân.

Tuy nhiên, cần phân biệt giữa những lo ngại về tác động của một phát ngôn đối với ngành hàng với việc khẳng định phát ngôn ấy đã gây thiệt hại thực tế. Điều đáng bàn trước hết ở đây là cách ứng xử với những quan niệm khác biệt trong đời sống xã hội.

Niềm tin của mỗi người và quyền lựa chọn của người khác

Mỗi người đều có quyền lựa chọn cách sống phù hợp với niềm tin, quan niệm đạo đức và điều kiện của bản thân. Có người ăn chay, không sát sinh; có người lựa chọn chế độ ăn uống khác. Có người thực hành phóng sinh, bảo vệ động vật như một cách thể hiện lòng từ bi.

Những lựa chọn ấy cần được tôn trọng.

Một người cũng có quyền chia sẻ quan niệm của mình, giải thích vì sao họ không ăn một loại thực phẩm nào đó hoặc khuyến khích người khác cùng thực hiện. Trong một xã hội đa dạng về niềm tin và lối sống, việc những quan điểm khác nhau cùng tồn tại là điều bình thường.

Vấn đề nảy sinh khi một quan niệm cá nhân được diễn đạt theo cách dễ khiến những người có lựa chọn khác cảm thấy bị phán xét, bị gắn với những đánh giá tiêu cực về đạo đức.

Trong nhiều truyền thống tôn giáo, những quan niệm về ăn uống, sát sinh và lòng từ bi có thể được lý giải và thực hành theo những cách khác nhau. Ngay trong Phật giáo, việc ăn chay cũng không hoàn toàn giống nhau giữa các truyền thống, hệ phái. Bởi vậy, không nên lấy cách thực hành niềm tin của một cá nhân làm thước đo đạo đức chung cho tất cả mọi người.

Một người có thể không ăn cua vì quan niệm không sát sinh. Nhưng từ lựa chọn ấy để đánh giá người ăn cua là thiếu lòng từ bi hay có lỗi về mặt đạo đức lại là câu chuyện khác. Đó không còn chỉ là việc giải thích lựa chọn của bản thân, mà có thể tạo ra sự phán xét đối với những người không cùng quan điểm.

Điều cần được tôn trọng ở đây là cả hai phía: quyền bày tỏ niềm tin của người không ăn cua và quyền lựa chọn cách ăn uống, lao động, sản xuất, kinh doanh hợp pháp của những người khác.

Tôn trọng sự khác biệt không có nghĩa là mọi quan điểm đều không thể bị phản biện. Một phát ngôn có thể được tranh luận, phân tích, thậm chí phê phán nếu cách diễn đạt thiếu thuyết phục hoặc gây tổn thương cho người khác. Nhưng sự phản biện cũng cần dựa trên tinh thần khách quan, không biến những khác biệt về niềm tin thành sự đối đầu hay kỳ thị.

Trách nhiệm khi bày tỏ quan điểm trên mạng xã hội

Mạng xã hội mở ra cơ hội để mỗi người chia sẻ suy nghĩ, quan điểm và niềm tin của mình với cộng đồng. Một lời khuyên vốn chỉ được nói trong phạm vi nhỏ nay có thể nhanh chóng tiếp cận hàng nghìn, thậm chí hàng triệu người. Sự lan truyền ấy khiến trách nhiệm trong cách phát ngôn trở nên đáng quan tâm hơn.

Khi một quan niệm cá nhân được phổ biến rộng rãi, người phát ngôn cần cân nhắc không chỉ điều mình muốn nói mà cả cách diễn đạt và những tác động có thể phát sinh. Đặc biệt, với những vấn đề liên quan đến niềm tin, đạo đức, tập quán và sinh kế của cộng đồng, sự thận trọng càng cần thiết.

Câu chuyện "ăn cua tạo nghiệp" cho thấy một lời khuyên về ăn uống có thể trở thành chủ đề tranh luận xã hội khi được diễn đạt bằng những hình ảnh, nhận định gây phản ứng mạnh. Tuy nhiên, cũng cần nhìn nhận rạch ròi rằng không phải mọi phát ngôn gây tranh cãi đều là thông tin sai sự thật hoặc hành vi vi phạm pháp luật. Quan niệm về nghiệp, về sát sinh thuộc phạm vi niềm tin và cách lý giải tôn giáo, không thể chỉ vì có người phản đối mà mặc nhiên kết luận là sai trái về mặt pháp lý.

Pháp luật bảo vệ quyền tự do ngôn luận, tự do tín ngưỡng, tôn giáo, đồng thời quy định việc thực hiện các quyền ấy phải tôn trọng quyền, lợi ích hợp pháp của người khác. Việc xác định một phát ngôn cụ thể có vi phạm pháp luật hay không cần dựa trên nội dung, bối cảnh, hành vi thực tế và các quy định có liên quan, chứ không chỉ căn cứ vào mức độ phản ứng trên mạng xã hội. Vì vậy, việc cơ quan chức năng kiểm tra, xác minh nội dung clip cần được nhìn nhận trên tinh thần khách quan, thận trọng, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của các bên liên quan.

Từ câu chuyện này, điều đáng suy ngẫm không chỉ là nên hay không nên ăn cua. Rộng hơn, đó là cách mỗi người ứng xử với những khác biệt về quan niệm sống, tín ngưỡng và lựa chọn cá nhân.

Một xã hội văn minh cần có không gian cho những niềm tin khác nhau được bày tỏ, đồng thời cần sự tôn trọng đối với những người không chia sẻ cùng niềm tin ấy.

Lòng từ bi, xét ở khía cạnh ứng xử giữa con người với con người, còn thể hiện qua sự bao dung, thấu hiểu và tôn trọng cuộc sống của người khác. Khuyến khích điều mình cho là tốt đẹp là một quyền chính đáng, nhưng không vì thế mà phủ nhận giá trị của những lựa chọn hợp pháp khác.

Giá trị của một niềm tin không nằm ở việc có bao nhiêu người làm theo, mà còn thể hiện ở cách người mang niềm tin ấy ứng xử với những người không cùng quan điểm.