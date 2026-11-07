Biểu dương học sinh ngoan!
Trên đường đến trường, chiều 4-11, các em học sinh gồm: Lê Trung Huy, Lê Văn Thiên Bảo và Trương Bảo Minh Trí (cùng học lớp 9B6, Trường THCS xã Nam Phước - Phân hiệu 2) nhặt được chiếc ví có một số tiền, liền mang đến giao nộp cho Công an xã Nam Phước (TP Đà Nẵng) để xác minh, trả lại cho chủ sở hữu.
Công an xã Nam Phước đã xác minh, làm rõ người đánh rơi chiếc ví là bà Võ Thị Hà (1960, trú thôn Lang Châu, xã Nam Phước) nên mời đến nhận lại tài sản. Hành động của 3 em học sinh thể hiện phẩm chất trung thực và tinh thần trách nhiệm đối với cộng đồng. Công an xã Nam Phước biểu dương hành động đẹp của 3 em Trung Huy, Thiên Bảo và Minh Trí.
Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/bieu-duong-hoc-sinh-ngoan-post360645.html