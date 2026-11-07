Biểu dương học sinh ngoan!

Các em học sinh trao lại tài sản nhặt được cho bà Hà (đứng giữa).

Công an xã Nam Phước đã xác minh, làm rõ người đánh rơi chiếc ví là bà Võ Thị Hà (1960, trú thôn Lang Châu, xã Nam Phước) nên mời đến nhận lại tài sản. Hành động của 3 em học sinh thể hiện phẩm chất trung thực và tinh thần trách nhiệm đối với cộng đồng. Công an xã Nam Phước biểu dương hành động đẹp của 3 em Trung Huy, Thiên Bảo và Minh Trí.