Tại buổi thăm hỏi, Thứ trưởng Nguyễn Thị Quyên Thanh bày tỏ sự xúc động, khâm phục trước hành động dũng cảm và tinh thần trách nhiệm của cô giáo Hoàng Thị Hiền. Trong tình huống nguy hiểm, cô đã không ngần ngại lao ra bảo vệ học trò, bất chấp nguy hiểm đối với bản thân. Hành động ấy thể hiện sâu sắc tình yêu thương, trách nhiệm của người giáo viên đối với học sinh.

Thứ trưởng Nguyễn Thị Quyên Thanh thăm hỏi, động viên cô giáo Hoàng Thị Hiền. Ảnh: Moet

Trước đó, khi biết tin về sự việc, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT đã quyết định tặng Bằng khen nhằm biểu dương, ghi nhận tinh thần dũng cảm, lòng yêu thương học trò và sự hy sinh của cô Hiền. Đầu tháng 9/2026, trong chuyến thăm cô tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức (Hà Nội), Thứ trưởng Nguyễn Thị Quyên Thanh đã hứa sẽ trực tiếp trao Bằng khen khi sức khỏe của cô ổn định hơn.

Chia sẻ tại buổi gặp mặt, Thứ trưởng nhấn mạnh, hành động của cô Hiền không chỉ thể hiện lòng dũng cảm mà còn là minh chứng cho tình yêu thương và trách nhiệm của nhà giáo đối với học trò.

“Nhà giáo không chỉ dạy các em học sinh kiến thức, không chỉ dạy các em kỹ năng mà còn che chở, bảo vệ học trò của mình bằng tất cả trái tim. Đó là điều rất đáng trân trọng và đáng quý”, Thứ trưởng Nguyễn Thị Quyên Thanh chia sẻ.

Thứ trưởng Bộ GD-ĐT trao Bằng khen cho cô giáo Hoàng Thị Hiền đang điều trị tại bệnh viện. Ảnh: Moet

Trao Bằng khen cùng bó hoa tặng cô Hiền, Thứ trưởng gửi lời động viên, mong cô tiếp tục giữ vững nghị lực, tinh thần lạc quan, tích cực điều trị và sớm phục hồi sức khỏe. Thứ trưởng cũng chuyển lời chúc mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT, bày tỏ mong muốn cô sớm vượt qua khó khăn, trở về với gia đình, chăm sóc hai con nhỏ và tiếp tục công việc chăm sóc, nuôi dạy trẻ. Với tình cảm trìu mến, Thứ trưởng gọi cô là “cô giáo nhỏ kiên cường”.

Đón nhận sự quan tâm, động viên, cô giáo Hoàng Thị Hiền cho biết, Ngày Nhà giáo Việt Nam năm nay mang đến cho cô những cảm xúc đặc biệt. Dù không thể trở về trường, gặp gỡ đồng nghiệp và học trò như mọi năm, cô vẫn cảm thấy ấm áp trước tình cảm, sự thăm hỏi của gia đình, đồng nghiệp, phụ huynh và học sinh. Đây cũng là nguồn động viên để cô kiên trì điều trị, nỗ lực phục hồi sức khỏe.

Thứ trưởng Nguyễn Thị Quyên Thanh thăm hỏi, động viên và gửi lời chúc mừng 20/11 đến cô giáo Hoàng Thị Hiền. Ảnh: Moet

Trước đó, chiều 28/8/2026, trong khi làm nhiệm vụ tại điểm trường lẻ Tân Lâm (Trường Mầm non Nghĩa Hành, xã Nghĩa Hành, Nghệ An), cô Hiền phát hiện một học sinh 2 tuổi bất ngờ chạy ra đường, đúng lúc một xe tải đang đi tới. Không chút do dự, cô lao theo, ôm lấy học trò đưa ra khỏi khu vực nguy hiểm. Tuy nhiên, trong quá trình cứu học sinh, cô không may bị ngã và bị xe tải cán qua hai chân, dẫn đến thương tích đặc biệt nghiêm trọng. Sau nhiều lần phẫu thuật, cô buộc phải cắt cụt cẳng chân phải để bảo toàn tính mạng.

Bên cạnh sự động viên về tinh thần, gia đình cô Hiền cũng nhận được sự hỗ trợ thiết thực. Trong dịp này, đại diện Tập đoàn Phenikaa đã trao tặng hai sổ tiết kiệm với tổng trị giá 1 tỷ đồng dành cho hai con của cô. Theo đó, tiền lãi hằng tháng được sử dụng để hỗ trợ chi phí sinh hoạt, chăm sóc và nuôi dạy các cháu; khoản tiền gốc được dành làm nguồn vốn để các con lập nghiệp khi đủ 18 tuổi.

Đại diện Tập đoàn Phenikaa trao 2 sổ tiết kiệm trị giá 1 tỷ đồng đến 2 con của cô Hiền. Ảnh: Moet

Sau thời gian điều trị tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, đầu tháng 10/2026, cô Hoàng Thị Hiền được chuyển về Bệnh viện Đa khoa Cửa Đông để tiếp tục điều trị và phục hồi chức năng. Theo bác sĩ CKII Thái Doãn Công, người trực tiếp phụ trách điều trị, sức khỏe và tinh thần của cô hiện có những chuyển biến tích cực. Dự kiến, cô có thể xuất viện và tiếp tục tập luyện phục hồi chức năng tại nhà.