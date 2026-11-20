Khóa học được tổ chức từ ngày 1 đến 14.7 tại TP.HCM và giai đoạn 2 từ ngày 9 đến 20.11 tại trụ sở VFF. Đội ngũ giảng viên gồm Giám đốc kỹ thuật VFF Koshida Takeshi và Ủy viên Hội đồng HLV bóng đá quốc gia Lê Huỳnh Đức.

Tổng thư ký VFF Nguyễn Văn Phú phát biểu tại lễ bế mạc. Ảnh: VFF

Điểm mới của chương trình năm nay là lần đầu tiên VFF triển khai kiểm tra đánh giá đầu vào nhằm tuyển chọn, sàng lọc học viên, đồng thời tổ chức đánh giá thực tế tại các CLB, trung tâm nơi học viên công tác trong tháng 8, 9 và 10.

Qua đó, giảng viên theo dõi khả năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn, đánh giá sự tiến bộ trước khi học viên bước vào giai đoạn 2.

Phát biểu tại lễ bế mạc, Tổng thư ký VFF Nguyễn Văn Phú nhấn mạnh, HLV bóng đá hiện đại không chỉ truyền đạt kỹ thuật, chiến thuật mà còn định hướng, phát triển năng lực, nhân cách và tư duy cho cầu thủ.

Giám đốc kỹ thuật VFF Koshida Takeshi kỳ vọng các học viên sẽ trở thành những nhân tố tích cực tại địa phương. Ảnh: VFF

Ông Phú mong muốn các học viên tiếp tục học tập, đổi mới phương pháp, vận dụng hiệu quả kiến thức để nâng cao chất lượng huấn luyện tại đơn vị, góp phần phát triển bóng đá Việt Nam bền vững.

Khóa học có hai học viên nữ Đoàn Thị Kim Chi và Nguyễn Thị Xuyến, cùng nhận học bổng đào tạo HLV của FIFA thuộc Chương trình phát triển bóng đá nữ năm 2026.

Giám đốc kỹ thuật VFF Koshida Takeshi đánh giá các học viên có sự tiến bộ rõ rệt qua từng giai đoạn, đồng thời khẳng định chứng chỉ không phải đích đến mà là khởi đầu cho hành trình phát triển nghề nghiệp. Ông kỳ vọng các HLV tiếp tục lan tỏa kiến thức, thúc đẩy bóng đá cơ sở.

VFF dành tặng những phần quà tri ân tới các giảng viên khóa học, ban huấn luyện nhân ngày 20.11. Ảnh: VFF

Đại diện học viên, Nguyễn Mạnh Dũng (CLB Hải Phòng) bày tỏ mong muốn VFF tiếp tục tổ chức các khóa đào tạo, tạo điều kiện để HLV cập nhật kiến thức và tiếp cận phương pháp huấn luyện hiện đại.

Nhân dịp Ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11, VFF cũng dành tặng những phần quà tri ân tới các giảng viên khóa học, ban huấn luyện các đội dự tuyển nữ trẻ và các HLV, ghi nhận những đóng góp trong công tác đào tạo, huấn luyện và phát triển bóng đá Việt Nam.

Khóa học đã kết thúc thành công tốt đẹp. Ảnh: VFF

Khóa học khép lại, mở ra chặng đường mới để 24 HLV tiếp tục vận dụng kiến thức, kinh nghiệm được trang bị, góp phần nâng cao chất lượng công tác huấn luyện tại các CLB, trung tâm đào tạo và địa phương trên cả nước.