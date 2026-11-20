Sáng 20/11, Học viện Cán bộ TPHCM tổ chức họp mặt kỷ niệm 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 – 20/11/2026). Ông Nguyễn Văn Được, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM đến dự.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Được gửi lời chúc mừng, đồng thời bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với sự cống hiến bền bỉ, tâm huyết và đầy trách nhiệm của các thế hệ nhà giáo đối với sự nghiệp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của thành phố.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Được phát biểu

Ông Nguyễn Văn Được cho rằng TPHCM đang bước vào giai đoạn phát triển mới với không gian phát triển rộng lớn hơn, quy mô quản trị lớn hơn và yêu cầu điều hành, giải quyết các vấn đề thực tiễn ngày càng phức tạp, gay gắt hơn; đòi hỏi trước hết phải có đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực, tư duy và khát vọng. Thực tiễn đó đặt ra yêu cầu rất cao đối với công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, bởi nhân tố quyết định là con người - đội ngũ cán bộ đủ năng lực tổ chức thực hiện, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm và hành động vì lợi ích chung.

Sự phát triển của Học viện phải được đo bằng chất lượng đội ngũ cán bộ được đào tạo, bằng giá trị của các chương trình nghiên cứu và bằng những đóng góp thiết thực vào công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị của thành phố. Ông Nguyễn Văn Được yêu cầu Học viện Cán bộ TPHCM nhanh chóng ổn định tổ chức và thống nhất tư tưởng, phát huy sức mạnh tổng hợp sau sắp xếp; khẩn trương hoàn thiện chiến lược phát triển trong giai đoạn mới, xác định rõ tầm nhìn, mục tiêu, lộ trình, nguồn lực và sản phẩm cụ thể; phát huy thế mạnh của từng đơn vị sau sáp nhập

Học viện Cán bộ TPHCM đón nhận cờ thi đua

Học viện Cán bộ TPHCM phải tập trung đổi mới thực chất công tác đào tạo, bồi dưỡng, lấy năng lực thực thi nhiệm vụ của cán bộ làm thước đo chất lượng; chuyển mạnh từ truyền thụ kiến thức sang phát triển tư duy, năng lực phân tích, giải quyết vấn đề và khả năng tổ chức thực hiện của người học. Đồng thời giữ vững nền tảng tư tưởng của Đảng, vận dụng sáng tạo lý luận vào thực tiễn, tăng cường thảo luận, xử lý những tình huống thực tế, khắc phục tình trạng hàn lâm, lý thuyết suông và thiếu liên hệ thực tiễn.

Học viện Cán bộ TPHCM kết hợp chặt chẽ giữa đào tạo với nghiên cứu khoa học và tổng kết thực tiễn. Đặc biệt, quan tâm xây dựng đội ngũ nhà giáo có bản lĩnh chính trị, đạo đức trong sáng, trình độ chuyên môn cao và tinh thần đổi mới sáng tạo.

Bà Nguyễn Thị Nhật Hằng - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Cán bộ TPHCM cho biết sẽ lĩnh hội trọn vẹn, nghiêm túc những định hướng chiến lược quan trọng của ông Nguyễn Văn Được chỉ đạo. Những ý kiến chỉ đạo này là "kim chỉ nam", là mệnh lệnh từ thực tiễn để tập thể học viện tiếp tục nỗ lực phấn đấu, vươn lên mạnh mẽ trong chặng đường phát triển sắp tới.

Tập thể, cá nhân đón nhận bằng khen của UBND TPHCM

Dịp này, Bà Công Thị Phương Nga - Phó trưởng khoa lý luận cơ sở, Học viện Cán bộ TPHCM, đón nhận Huân chương Lao động hạng ba của Chủ tịch nước trao tặng. Các tập thể, cá nhân nhà trường nhận bằng khen của Thủ tướng và UBND TPHCM.

* Cùng ngày, ông Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, làm Trưởng đoàn đã đến thăm, chúc mừng và động viên tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên cùng học sinh Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú Bà Rịa - Vũng Tàu.

Ông Nguyễn Phước Lộc vui mừng khi thấy học sinh vui vẻ, phấn khởi và trật tự hơn. Ông Lộc đánh giá đây là thành quả của quá trình giáo dục, rèn luyện, yêu thương và chăm sóc của đội ngũ giáo viên, nhân viên nhà trường. Ông Nguyễn Phước Lộc gửi lời chúc mừng đến hội đồng sư phạm nhà trường nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam. Đồng thời ghi nhận, biểu dương kết quả nổi bật của nhà trường trong công tác giảng dạy, học tập, cùng những nỗ lực, cống hiến của đội ngũ nhà giáo.

Phó Bí thư Thành ủy khẳng định đội ngũ nhà giáo chính là lực lượng cốt lõi để chất lượng giáo dục đào tạo và nguồn nhân lực quốc gia phát triển. Tại ngôi trường mang đặc thù riêng, ông Lộc mong muốn các thầy cô giáo luôn đoàn kết, giữ vững ngọn lửa nhiệt huyết để "yêu nghề, giữ nghề, rèn nghề, phát triển nghề".

Ông Nguyễn Phước Lộc yêu cầu Sở GD-ĐT chủ trì phối hợp với các sở, ngành nghiên cứu, đề xuất các cơ chế, chính sách đặc thù trình cấp có thẩm quyền nhằm tạo điều kiện cho Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú Bà Rịa - Vũng Tàu vận hành thông suốt. Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội cùng lực lượng vũ trang cần triển khai nhiều chương trình hỗ trợ cho nhà trường thực hiện tốt nhiệm vụ giáo dục đào tạo thế hệ trẻ, nhất là thế hệ trẻ vùng dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Nguyễn Phước Lộc trao quà cho giáo viên nhà trường

Bên cạnh đó, cấp ủy, chính quyền địa phương cần quan tâm hơn nữa, hỗ trợ học sinh dân tộc thiểu số học tập tốt, trở thành những công dân tốt, cải thiện cuộc sống và thay đổi cuộc đời bằng sự học.

Thầy Đào Văn Phước, Hiệu trưởng Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú, cho biết thời gian tới, nhà trường sẽ tiếp tục đoàn kết, khắc phục khó khăn, đổi mới phương pháp dạy học, phấn đấu xây dựng môi trường giáo dục an toàn, hạnh phúc, giúp mỗi học sinh đều có cơ hội phát triển toàn diện.

Lãnh đạo TPHCM và xã Kim Long đã trao quà tặng giáo viên, nhân viên nhà trường và học sinh có hoàn cảnh khó khăn.