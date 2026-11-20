Sáng 20/11, tại Nghệ An, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Nguyễn Thị Quyên Thanh đã đến thăm, động viên và trực tiếp trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT cho cô giáo Hoàng Thị Hiền, giáo viên Trường Mầm non Phú Sơn (Nghệ An), người đã dũng cảm quên mình cứu học trò.

Thứ trưởng Nguyễn Thị Quyên Thanh bày tỏ sự xúc động, khâm phục trước hành động dũng cảm, quên mình vì học trò của cô Hiền. Trong thời khắc đối diện với hiểm nguy, cô đã không nghĩ đến sự an toàn của bản thân mà kịp thời lao ra bảo vệ học sinh. Hành động ấy khiến cô phải chịu thương tích nặng nề, ảnh hưởng lớn đến sức khỏe và cuộc sống.

Thứ trưởng Nguyễn Thị Quyên Thanh trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT cho cô giáo Hoàng Thị Hiền.

Trước đó, khi biết tin về hành động dũng cảm của cô giáo Hoàng Thị Hiền, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT đã quyết định tặng Bằng khen nhằm biểu dương, ghi nhận tinh thần trách nhiệm, lòng yêu thương học trò và sự hy sinh của cô.

Đầu tháng 9/2026, trong chuyến thăm cô tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Thứ trưởng Nguyễn Thị Quyên Thanh đã hứa sẽ trực tiếp trao Bằng khen cho cô khi sức khỏe của cô ổn định hơn.

Thứ trưởng xúc động bày tỏ, sự hy sinh của cô Hiền không chỉ thể hiện lòng dũng cảm mà còn là minh chứng cho tình yêu thương và trách nhiệm của người giáo viên đối với học trò. “Nhà giáo không chỉ dạy các em học sinh kiến thức, không chỉ dạy các em kỹ năng mà còn che chở, bảo vệ học trò của mình bằng tất cả trái tim. Đó là điều rất đáng trân trọng và đáng quý”, Thứ trưởng Nguyễn Thị Quyên Thanh chia sẻ.

Thứ trưởng Nguyễn Thị Quyên Thanh và đoàn công tác thăm hỏi, động viên cô Hiền.

Trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT, Thứ trưởng động viên, mong cô luôn giữ vững nghị lực, tinh thần lạc quan, tích cực điều trị và sớm phục hồi sức khỏe. Thứ trưởng cũng chuyển lời chúc mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam của Bộ trưởng đến cô, mong cô sớm vượt qua khó khăn, trở về chăm sóc hai con nhỏ và tiếp tục công việc chăm sóc, nuôi dạy trẻ. Thứ trưởng Nguyễn Thị Quyên Thanh gọi cô là “cô giáo nhỏ kiên cường”.

Chia sẻ tại buổi gặp mặt, cô giáo Hoàng Thị Hiền cho biết, Ngày Nhà giáo Việt Nam năm nay mang đến cho cô nhiều cảm xúc đặc biệt. Dù không thể trở về trường, gặp gỡ đồng nghiệp và học trò như mọi năm, cô vẫn cảm thấy ấm áp trước sự quan tâm, thăm hỏi, động viên của gia đình, đồng nghiệp, phụ huynh và học sinh. Đây là nguồn động lực lớn giúp cô kiên trì trong quá trình điều trị và phục hồi sức khỏe.

Cũng trong dịp này, Tập đoàn Phenikaa đã trao tặng gia đình cô Hiền hai sổ tiết kiệm với tổng trị giá 1 tỷ đồng dành cho hai con của cô. Tiền lãi hằng tháng được sử dụng để hỗ trợ chi phí sinh hoạt, chăm sóc và nuôi dạy các cháu; tiền gốc được dành làm nguồn vốn để các con lập nghiệp khi đủ 18 tuổi.

Sau thời gian điều trị tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức (thành phố Hà Nội), đầu tháng 10/2026, cô Hoàng Thị Hiền được chuyển về Bệnh viện Đa khoa Cửa Đông để tiếp tục điều trị và phục hồi chức năng. Theo bác sĩ CKII Thái Doãn Công, người phụ trách điều trị chính, sức khỏe và tinh thần của cô hiện có những chuyển biến tích cực. Dự kiến, cô có thể xuất viện và tiếp tục tập luyện phục hồi chức năng tại nhà.

Trước đó, chiều 28/8/2026, trong lúc làm nhiệm vụ tại điểm trường lẻ Tân Lâm (Trường Mầm non Nghĩa Hành, xã Nghĩa Hành, Nghệ An), cô Hiền phát hiện một học sinh 2 tuổi bất ngờ chạy ra đường, đúng lúc có xe tải đi tới. Không chút do dự, cô lao theo, ôm lấy học trò đưa em ra khỏi khu vực nguy hiểm. Tuy nhiên, cô không may bị ngã và bị xe tải cán qua hai chân, khiến cô bị thương rất nặng. Sau nhiều lần phẫu thuật, cô buộc phải cắt cụt cẳng chân phải để bảo toàn tính mạng. Hành động dũng cảm phi thường của cô Hiền đã khiến người dân cả nước xúc động, khâm phục.