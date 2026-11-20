Trong thư gửi thầy Nguyễn Xuân Khang, Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn bày tỏ xúc động khi được biết thầy đã dành tâm huyết, nguồn lực của mình để xây dựng và trao tặng địa phương một ngôi trường phổ thông dân tộc bán trú khang trang, hiện đại tại vùng cao nguyên đá Mèo Vạc, tỉnh Tuyên Quang, hoàn thành vào dịp kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 năm nay.

Bộ trưởng nhấn mạnh, nghĩa cử của thầy Khang thể hiện truyền thống tương thân tương ái tốt đẹp của dân tộc, tinh thần trách nhiệm với cộng đồng và sự chung tay chăm lo cho sự nghiệp giáo dục, nhất là ở những vùng còn nhiều khó khăn.

Lá thư Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Hoàng Minh Sơn gửi thầy Nguyễn Xuân Khang

Không chỉ tận tâm với sự nghiệp giáo dục, trong nhiều năm qua, thầy cùng tập thể Trường Marie Curie còn luôn dành tình yêu thương, sự sẻ chia cho những hoàn cảnh khó khăn trong cộng đồng. Đặc biệt, câu chuyện thầy nhận chăm lo lâu dài cho 22 em nhỏ sau trận lũ quét tại Làng Nủ đã lay động nhiều trái tim, khơi dậy sự đồng cảm và lan tỏa niềm tin vào những điều tốt đẹp trong cuộc sống.

"Những việc làm ấy thể hiện tấm lòng nhân ái, tình thương yêu sâu nặng của một người thầy đối với những trẻ em còn nhiều mất mát, thiệt thòi", Bộ trưởng nhấn mạnh.

Thay mặt ngành Giáo dục, Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn ghi nhận, đánh giá cao và trân trọng gửi tới thầy lời cảm ơn chân thành, sâu sắc. Bộ trưởng cho rằng, điều đáng quý không chỉ là giá trị vật chất của ngôi trường, mà còn là tấm lòng, tình yêu thương con người và tình yêu quê hương, đất nước mà thầy Khang gửi gắm trong đó.

Thầy Khang cùng các sinh viên huyện Mèo Vạc

"Ngôi trường sẽ còn ở lại với nhiều thế hệ học sinh, nuôi dưỡng những ước mơ, mở ra những cơ hội tốt đẹp cho các em. Tôi tin rằng những việc làm cao đẹp của thầy sẽ tiếp tục lan tỏa, khơi dậy thêm nhiều tấm lòng nhân ái, cùng chung tay chăm lo cho trẻ em và sự nghiệp giáo dục nước nhà", Bộ trưởng chia sẻ.

Nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn gửi lời chúc thầy Nguyễn Xuân Khang cùng gia đình mạnh khỏe, hạnh phúc, bình an; mong thầy luôn dồi dào sức khỏe để tiếp tục chứng kiến những thế hệ học trò trưởng thành và lan tỏa thêm nhiều điều tốt đẹp trong cuộc sống.