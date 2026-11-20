Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu từng căn dặn: “Vì lợi ích mười năm thì phải trồng cây, vì lợi ích trăm năm thì phải trồng người”, và đối với lực lượng Công an nhân dân (CAND), Người yêu cầu giáo dục phải đi đôi với thực hành, rèn luyện cả “đức” và “tài”. Tiếp nối tư tưởng ấy, cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng đã khắc họa hình tượng người thầy bằng những lời đầy trân trọng: “Nghề dạy học là nghề cao quý nhất trong các nghề cao quý, nghề sáng tạo nhất trong các nghề sáng tạo, vì nó sáng tạo ra những con người sáng tạo”; ví các thầy cô giáo như “cây thông trên sườn núi, cây quế giữa rừng sâu thầm lặng tỏa hương dâng hiến trí tuệ, sức lực cho đời”.

Nhân kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, soi chiếu những lời dạy sâu sắc ấy vào dòng chảy lịch sử, hiện tại, tương lai và thực tiễn công tác giáo dục, đào tạo của lực lượng CAND, ta càng thấu hiểu rằng đằng sau mỗi chiến công thầm lặng hay những trận đánh lớn làm nức lòng nhân dân, luôn có bóng dáng và dấu ấn trí tuệ của những người thầy mang sắc phục Công an.

Từ ngàn đời nay, trong tâm thức người Việt, người thầy luôn giữ một vị trí thiêng liêng. Dẫu trải qua bao biến thiên của lịch sử, từ những lớp học bình dân học vụ dưới ánh đèn dầu thời kháng chiến đến những giảng đường hiện đại hôm nay, thiên chức của người thầy vẫn không hề thay đổi: Không chỉ dạy chữ, truyền thụ tri thức, mà cốt lõi là dạy người, rèn nhân cách và thắp lên ngọn lửa lý tưởng. Nếu Chủ tịch Hồ Chí Minh đặt nền móng triết lý cho sự nghiệp “trồng người” với yêu cầu cốt lõi là đào tạo những thế hệ vừa “hồng” vừa “chuyên”, thì cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng đã nâng tầm ý nghĩa của sự sáng tạo trong nghề giáo. Trong môi trường giáo dục đặc thù của lực lượng CAND, hai tư tưởng lớn ấy hòa quyện thành một kim chỉ nam hành động, hướng tới việc bồi đắp những người chiến sĩ Công an có bản lĩnh chính trị sắt đá, trái tim nhân hậu và tư duy nghiệp vụ sắc bén để ứng phó với mọi biến cố của thời đại.

Các học viên CAND huấn luyện quân sự, võ thuật trên thao trường

Dòng chảy ấy đã bền bỉ đi qua suốt chặng đường lịch sử vẻ vang của lực lượng CAND, từ những lớp huấn luyện đầu tiên trong chiến khu Việt Bắc giữa muôn vàn thiếu thốn, gian khổ đến hệ thống các học viện, trường đại học, cao đẳng chính quy, hiện đại hôm nay. Bước vào hiện tại và hướng tới tương lai, thế giới đang chuyển mình mạnh mẽ dưới tác động của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, trí tuệ nhân tạo (AI), chuyển đổi số và hội nhập quốc tế sâu rộng. Khi an ninh quốc gia không còn giới hạn bởi biên giới địa lý mà mở rộng sang không gian mạng, an ninh dữ liệu và các thách thức an ninh phi truyền thống, nhiều người đặt câu hỏi liệu công nghệ có thể thay thế vai trò của người thầy hay không, câu trả lời luôn là: Không.

Công nghệ có thể cung cấp kho dữ liệu khổng lồ, nhưng chỉ có trái tim, khối óc và sự dẫn dắt của người thầy mới có thể chuyển hóa thông tin thành tri thức sống, rèn giũa tư duy phản biện, bồi đắp lòng yêu nước và đạo đức làm người. Hơn thế nữa, người thầy của tương lai và đặc biệt là người thầy CAND, không chỉ là người truyền đạt kiến thức một chiều, mà là người kiến tạo môi trường học tập, người truyền cảm hứng và “sáng tạo ra những con người sáng tạo”, rèn luyện cho học viên năng lực tư duy độc lập, khả năng phán đoán nhạy bén và bản lĩnh làm chủ công nghệ, làm chủ tình huống trong những điều kiện cam go, khốc liệt nhất. Sự cao quý và đặc thù của người thầy mang sắc phục CAND thể hiện rõ nét ở chỗ họ mang trên vai “hai trọng trách”: Vừa là một người chiến sĩ Công an trung kiên, vừa là một nhà giáo mẫu mực.

Ở môi trường giáo dục của lực lượng vũ trang, bài giảng không chỉ dừng lại ở lý thuyết trên trang giáo án, mà còn được đúc kết từ mồ hôi, trí tuệ và cả máu xương của bao thế hệ cán bộ, chiến sĩ trên mặt trận đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo vệ an ninh quốc gia. Mỗi mũi nhọn đào tạo chuyên sâu đều gắn liền với sự an nguy của chế độ, bình yên của xã hội và tính mạng, tài sản của nhân dân.

Trên mặt trận giáo dục chính trị và pháp luật, các thầy cô là người "giữ lửa” và “truyền lửa” lý tưởng cách mạng, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy CAND, giúp học viên xây dựng “lá chắn tư tưởng” vững chắc, thượng tôn pháp luật và giữ vững phẩm chất đạo đức trước mọi cám dỗ hay âm mưu chống phá. Sang các lĩnh vực nghiệp vụ như trinh sát (an ninh, cảnh sát), điều tra, tình báo, kỹ thuật hình sự, kỹ thuật nghiệp vụ hay an ninh mạng, những bài học chắt lọc từ thực tiễn đấu tranh đầy cam go rèn cho học viên sự mưu trí, sắc sảo, khả năng “nhìn xa trông rộng”, nắm bắt dấu vết, làm chủ công nghệ hiện đại và đánh trúng, đánh đúng sào huyệt tội phạm. Còn trên thao trường quân sự, võ thuật hay lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ, nắng gió và mồ hôi của thầy và trò hòa cùng sự rèn luyện khắc nghiệt để hun đúc lòng dũng cảm, phản xạ chính xác đến từng giây và tinh thần sẵn sàng lao vào hiểm nguy giành giật sự sống cho nhân dân.

Chính từ những giảng đường, phòng thí nghiệm và thao trường ấy, sức mạnh tổng hợp của lực lượng CAND được bồi đắp qua năm tháng để tạo nên những chiến công hiển hách. Nhìn lại những chặng đường đấu tranh bảo vệ an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, từ việc bóc gỡ các đường dây gián điệp, phản động, đập tan âm mưu bạo loạn, khủng bố; triệt phá các băng nhóm tội phạm xuyên quốc gia, đường dây ma túy cực lớn, tội phạm sử dụng công nghệ cao; đến việc giải cứu thành công hàng trăm nạn nhân trong các vụ hỏa hoạn, thiên tai, bão lũ khốc liệt hay bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị, ngoại giao trọng đại của đất nước, Nhân dân cả nước luôn trân trọng tinh thần “vì nước quên thân, vì dân phục vụ” của người chiến sĩ Công an nhân dân.

Giảng viên trong lực lượng CAND giảng bài.

Thế nhưng, ít ai thấy rằng phía sau mỗi chuyên án thành công, phía sau mỗi tấm huân chương lấp lánh trên ngực áo của những người lính tuyến đầu là sự đóng góp lặng thầm, bền bỉ của các nhà giáo CAND. Họ không trực tiếp xuất hiện nơi đầu sóng ngọn gió của những trận đánh lớn, nhưng chính họ là người đặt những nét vẽ đầu tiên trên bản đồ tư duy của người trinh sát, rèn giũa bản lĩnh cho điều tra viên, uốn nắn từng thế võ, đường đạn cho người chiến sĩ đặc nhiệm và miệt mài nghiên cứu, tổng kết thực tiễn để biến kinh nghiệm chiến đấu thành hệ thống lý luận khoa học soi đường cho học trò lập công. Dù không xuất hiện trên mặt báo khi một chuyên án khép lại, mỗi bước trưởng thành của cán bộ, chiến sĩ, mỗi chiến công giữ gìn cuộc sống bình yên cho nhân dân đều mang đậm dấu ấn trí tuệ và tâm huyết của các thầy, các cô.

Đúng như hình ảnh“cây thông trên sườn núi, cây quế giữa rừng sâu” mà cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng đã ví von, người thầy CAND lặng lẽ cống hiến trí tuệ, tâm huyết và cả tuổi thanh xuân trên bục giảng, lấy sự trưởng thành, bản lĩnh và chiến công của học trò làm niềm hạnh phúc, tự hào lớn nhất của đời mình. Hơn ai hết, họ hiểu rằng vũ khí tối tân hay công nghệ hiện đại đến đâu cũng cần được vận hành bởi những con người có “trái tim nóng, cái đầu lạnh và đôi bàn tay sạch”, biết đặt lợi ích của Tổ quốc và nhân dân lên trên hết.

Đất nước đang bước vào kỷ nguyên vươn mình mạnh mẽ với mục tiêu xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại theo tinh thần Nghị quyết số 12-NQ/TW của Bộ Chính trị. Trước những thời cơ đan xen thách thức phức tạp, trọng trách đặt lên vai đội ngũ nhà giáo CAND càng lớn lao hơn bao giờ hết. Nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, xin bày tỏ lòng tri ân sâu sắc và kính chúc các thầy giáo, cô giáo trong toàn lực lượng CAND luôn giữ vững ngọn lửa đam mê, tâm huyết và trí tuệ sáng tạo, tiếp tục tỏa hương thơm ngát như những “cây thông, cây quế giữa rừng sâu”, thực hiện trọn vẹn lời dạy của Bác Hồ về sự nghiệp “trồng người”, đào tạo nên những thế hệ sĩ quan Công an vừa hồng, vừa chuyên, xứng đáng là “thanh bảo kiếm” sắc bén và “lá chắn thép” vững chắc bảo vệ Đảng, bảo vệ Tổ quốc và cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân.