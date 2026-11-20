Nhân kỷ niệm 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20-11-1982 - 20-11-2026), ngày 20-11, UBND xã Bác Ái Tây tổ chức tọa đàm nhằm tri ân, tôn vinh những đóng góp của đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên ngành giáo dục trên địa bàn.

Lãnh đạo xã Bác Ái Tây tặng hoa chúc mừng các đơn vị trường học trên đia bàn.

Phát biểu tại buổi tọa đàm, lãnh đạo xã gửi lời chúc mừng đến đội ngũ nhà giáo nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam; đồng thời ghi nhận, biểu dương những nỗ lực, tâm huyết và tinh thần trách nhiệm của các thầy giáo, cô giáo trong công tác giảng dạy, chăm lo cho học sinh địa phương.

Lãnh đạo xã mong muốn đội ngũ nhà giáo tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, giữ vững nhiệt huyết với nghề, tích cực đổi mới phương pháp giảng dạy, nâng cao chất lượng giáo dục.

Dịp này, lãnh đạo xã trao tặng hoa chúc mừng các đơn vị trường học, thể hiện sự quan tâm, tri ân đối với những đóng góp của đội ngũ nhà giáo đối với sự nghiệp giáo dục tại địa phương.