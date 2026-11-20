Trong không khí trang trọng, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại truyền thống vẻ vang của nhà giáo Việt Nam và chặng đường phát triển, trưởng thành của đội ngũ nhà giáo Học viện Phòng không - Không quân.

Thiếu tướng Trần Trọng Tuyến - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Học viện phát biểu tại buổi gặp mặt

Bám sát phương châm "Chất lượng đào tạo của nhà trường là khả năng sẵn sàng chiến đấu của đơn vị", những năm qua, Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng và chuẩn hóa đội ngũ nhà giáo.

​Hiện nay, 100% giảng viên của Học viện có trình độ đại học, trong đó tỷ lệ sau đại học đạt 92,57% với 16,8% là tiến sĩ.

Toàn Học viện có 6 giảng viên cao cấp, 71 giảng viên chính; 6 người đạt danh hiệu Giảng viên dạy giỏi cấp Bộ Quốc phòng và 66 người đạt danh hiệu Giảng viên dạy giỏi cấp cơ sở.

Lãnh đạo Học viện trao giấy chứng nhận, tặng hoa chúc mừng các giảng viên đạt danh hiệu Giảng viên dạy giỏi cấp cơ sở năm 2026

Bên cạnh công tác giảng dạy và tự học tập nâng cao trình độ, đội ngũ giảng viên Học viện còn phát huy vai trò nòng cốt trong xây dựng hệ thống chương trình đào tạo, đề cương học phần, môn học và biên soạn giáo trình, tài liệu dạy học theo chuẩn đầu ra.

Phương châm của Học viện Phòng không - Không quân là "Chất lượng đào tạo của nhà trường là khả năng sẵn sàng chiến đấu của đơn vị"

Các giảng viên tích cực hướng dẫn, giúp đỡ học viên và trực tiếp tham gia nghiên cứu khoa học với 26 đề tài, sáng kiến cấp bộ, ngành; 85 đề tài khoa học cấp cơ sở, đồng thời nghiệm thu, đưa vào sử dụng 47 giáo trình, tài liệu.

Nhiều đề tài, sáng kiến cải tiến kỹ thuật đã được ứng dụng hiệu quả vào thực tiễn, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo của nhà trường và được các đơn vị phòng không, không quân trong toàn quân tham khảo, áp dụng nhằm nâng cao khả năng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.

​Phát biểu tại buổi gặp mặt, Thiếu tướng Trần Trọng Tuyến, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Học viện ghi nhận và biểu dương những đóng góp của các thế hệ nhà giáo trong thời gian qua.

Thiếu tướng Trần Trọng Tuyến mong muốn trong thời gian tới, đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý giáo dục, nhân viên của Học viện tiếp tục đem hết nhiệt huyết, trí tuệ và tài năng, ra sức thi đua, cống hiến nhiều hơn nữa cho sự nghiệp "trồng người".

Mỗi cán bộ, giảng viên cần giữ gìn và phát huy hình ảnh người giảng viên Học viện Phòng không - Không quân giỏi trong giảng dạy, nghiên cứu khoa học, mẫu mực về lễ tiết tác phong và trong sáng về đạo đức, qua đó khẳng định, đề cao sự tôn quý của nghề giáo, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước, Nhân dân và các thế hệ học trò.

​Nhân dịp này, Học viện Phòng không - Không quân đã công bố quyết định và trao giấy chứng nhận danh hiệu giảng viên dạy giỏi cấp cơ sở, cán bộ quản lý đơn vị tốt và trợ lý giỏi năm 2026.