Tham dự buổi họp mặt có đồng chí Lê Đức Xuân, Viện trưởng Viện Công tố và Kiểm sát xét xử phúc thẩm tại TP Hồ Chí Minh; đồng chí Nguyễn Quốc Hân, Viện trưởng VKSND TP Đồng Nai; cùng lãnh đạo Cục Điều tra VKSND tối cao, Viện Kiểm sát Quân sự Quân khu 7; VKSND TP Hồ Chí Minh, VKSND tỉnh Tây Ninh,...

Video: TS. Huỳnh Đông Bắc, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kiểm sát, Giám đốc Phân hiệu Trường Đại học Kiểm sát tại TP Hồ Chí Minh, phát biểu tại buổi lễ.

Buổi họp mặt còn có sự tham dự của các thầy, cô giáo nguyên là lãnh đạo, giảng viên nhà trường qua các thời kỳ; toàn thể cán bộ, giảng viên, viên chức, người lao động Phân hiệu.

Đáng chú ý, chương trình có sự tham dự của Đoàn đại biểu Viện Kiểm sát nhân dân nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, do đồng chí Sulichanh Yangmala, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu và Đào tạo Kiểm sát làm Trưởng đoàn; đồng chí Sulimek Lorsommoun, Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Luang Namtha cùng các cán bộ, Kiểm sát viên.

TS. Huỳnh Đông Bắc, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kiểm sát, Giám đốc Phân hiệu Trường Đại học Kiểm sát tại TP Hồ Chí Minh, phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại buổi họp mặt, TS. Huỳnh Đông Bắc, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kiểm sát, Giám đốc Phân hiệu Trường Đại học Kiểm sát tại TP Hồ Chí Minh nhấn mạnh, dân tộc Việt Nam có truyền thống hiếu học và tôn sư trọng đạo. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng căn dặn: “Nhiệm vụ của thầy giáo rất vẻ vang, vì nếu không có thầy giáo thì không có giáo dục, mà không có giáo dục, không có cán bộ thì cũng không nói gì đến kinh tế, văn hóa”.

Theo TS. Huỳnh Đông Bắc, trải qua 44 năm kể từ khi Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) ban hành Quyết định số 167-HĐBT lấy ngày 20/11 hằng năm làm Ngày Nhà giáo Việt Nam, ngày này đã trở thành dịp để toàn xã hội bày tỏ lòng biết ơn, tri ân những người đã và đang tận tâm cống hiến cho sự nghiệp giáo dục, đào tạo.

Lãnh đạo Phân hiệu nhận hoa chúc mừng từ Đoàn đại biểu Viện Kiểm sát nhân dân nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, do đồng chí Sulichanh Yangmala, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu và Đào tạo Kiểm sát làm Trưởng đoàn.

Đối với ngành Kiểm sát nhân dân, vai trò của người thầy càng có ý nghĩa đặc biệt. Các thầy, cô không chỉ truyền đạt kiến thức pháp luật, rèn luyện kỹ năng nghiệp vụ mà còn góp phần hun đúc bản lĩnh chính trị, đạo đức nghề nghiệp và lý tưởng bảo vệ công lý cho các thế hệ cán bộ Kiểm sát tương lai.

Đây cũng là nền tảng để học viên, sinh viên thấm nhuần và thực hiện tốt lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với cán bộ Kiểm sát: “Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn”.

Lãnh đạo Phân hiệu Trường Đại học Kiểm sát tại TP Hồ Chí Minh nhận hoa chúc mừng.

Nhìn lại chặng đường xây dựng và phát triển của nhà trường, TS. Huỳnh Đông Bắc bày tỏ sự trân trọng đối với những đóng góp của các thế hệ nguyên lãnh đạo, nhà giáo. Trong điều kiện cơ sở vật chất và nhân lực còn nhiều khó khăn, tâm huyết, trí tuệ và lòng yêu nghề của các thế hệ thầy, cô đã góp phần đặt nền móng vững chắc, xây dựng uy tín của cơ sở đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Kiểm sát tại khu vực phía Nam.

Tiếp nối truyền thống đó, trong năm học vừa qua, dưới sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Lãnh đạo VKSND tối cao và Đảng ủy, Ban Giám hiệu Trường Đại học Kiểm sát, tập thể lãnh đạo, giảng viên, viên chức và người lao động Phân hiệu đã đoàn kết, nỗ lực vượt qua khó khăn, hoàn thành các nhiệm vụ chính trị được giao.

Lãnh đạo Phân hiệu Trường Đại học Kiểm sát tại TP Hồ Chí Minh tri ân các nguyên lãnh đạo, nhà giáo của nhà trường.

Trong thời gian tới, Phân hiệu xác định tiếp tục giữ vững kỷ cương, nền nếp giảng dạy; đổi mới phương pháp đào tạo theo hướng gắn lý luận với thực tiễn hoạt động thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp. Đồng thời, chú trọng nâng cao chất lượng đào tạo đại học, các chương trình bồi dưỡng chuyên sâu dành cho cán bộ, công chức ngành Kiểm sát tại các tỉnh, thành phố phía Nam, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp trong tình hình mới.

Công tác nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế cũng tiếp tục được quan tâm thông qua việc triển khai các đề tài, hội thảo khoa học thiết thực, khuyến khích giảng viên, sinh viên nghiên cứu, đóng góp các sản phẩm khoa học phục vụ công tác giảng dạy và thực tiễn hoạt động kiểm sát.

Đồng chí Nguyên Thanh Xuân, nguyên lãnh đạo nhà trường ôn lại những kỷ niệm, dấu mốc đáng nhớ trong quá trình xây dựng, phát triển của Phân hiệu.

Cùng với đó, Phân hiệu chú trọng xây dựng đội ngũ giảng viên, viên chức ngày càng trưởng thành về trình độ chuyên môn, lý luận chính trị và kinh nghiệm thực tiễn; tạo điều kiện để đội ngũ cán bộ, giảng viên, người lao động yên tâm công tác, gắn bó và cống hiến.

Thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc Phân hiệu, TS. Huỳnh Đông Bắc ghi nhận, biểu dương và gửi lời tri ân sâu sắc đến các thế hệ thầy giáo, cô giáo cùng toàn thể viên chức, người lao động đã luôn đồng hành, tận tâm đóng góp cho sự phát triển của nhà trường.

Giám đốc Phân hiệu chụp ảnh cùng các nguyên lãnh đạo phân hiệu qua các thời kỳ.

Lãnh đạo Phân hiệu chụp ảnh cùng các đại biểu tham dự buổi lễ.

Đối với các học viên, sinh viên, TS. Huỳnh Đông Bắc nhắn nhủ cần tiếp tục phát huy tinh thần hiếu học, chủ động, sáng tạo trong học tập và nghiên cứu khoa học; không ngừng rèn luyện phẩm chất đạo đức, bản lĩnh nghề nghiệp. Ông nhấn mạnh, sự trưởng thành của học viên, sinh viên chính là món quà ý nghĩa và niềm tự hào lớn nhất đối với mỗi người thầy.

Trong không khí thân tình, ấm áp, các đại biểu, nguyên lãnh đạo nhà trường và giảng viên đã cùng ôn lại những kỷ niệm, dấu mốc đáng nhớ trong quá trình xây dựng, phát triển của Phân hiệu. Những chia sẻ chân thành không chỉ thể hiện tình cảm gắn bó giữa các thế hệ nhà giáo mà còn góp phần lan tỏa tinh thần trách nhiệm, lòng yêu nghề và niềm tự hào đối với sự nghiệp đào tạo cán bộ Kiểm sát.

Những tiết mục văn nghệ mãn nhãn tại buổi lễ.

Dịp này, Phân hiệu Trường Đại học Kiểm sát tại TP Hồ Chí Minh đã tổ chức trao khen thưởng cho các giảng viên có thành tích trong công tác, qua đó ghi nhận những nỗ lực, đóng góp của đội ngũ nhà giáo trong thực hiện nhiệm vụ giảng dạy, nghiên cứu khoa học và xây dựng nhà trường.

Buổi họp mặt là dịp tri ân các thế hệ nhà giáo, đồng thời tiếp thêm động lực để đội ngũ cán bộ, giảng viên Phân hiệu tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ ngành Kiểm sát nhân dân có bản lĩnh chính trị vững vàng, giỏi chuyên môn, nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.