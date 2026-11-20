Lãnh đạo Viện Hàn lâm tặng hoa chúc mừng Học viện Khoa học xã hội. (Ảnh Võ Thương)

Tham dự buổi lễ có Giáo sư, Tiến sĩ Lê Văn Lợi, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam; Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Đức Minh, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam; Giáo sư, Tiến sĩ Võ Khánh Vinh, nguyên Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, nguyên Giám đốc Học viện Khoa học xã hội; Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Huy Hoàng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện; Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Hoàng Hiển, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện; Tiến sĩ Vũ Mạnh Toàn, Phó Bí thư Đảng ủy Học viện, Phó Tổng biên tập phụ trách Tạp chí Nhân lực Khoa học xã hội cùng lãnh đạo các đơn vị, các thầy giáo, cô giáo, cán bộ, viên chức tại Học viện Khoa học xã hội, các tân Tiến sĩ, Thạc sĩ cùng gia đình và bạn bè.

Toàn cảnh buổi lễ. (Ảnh: Võ Thương)

Phát biểu khai mạc buổi lễ, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Huy Hoàng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Khoa học xã hội gửi lời tri ân sâu sắc và lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới các thế hệ nhà giáo, các Giáo sư, Phó Giáo sư, Tiến sĩ, các nhà khoa học, giảng viên đã và đang đồng hành, đóng góp cho sự nghiệp đào tạo và phát triển của Học viện Khoa học xã hội nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11. Đồng thời, mong muốn các thầy giáo, cô giáo tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp của nghề giáo, giữ vững niềm đam mê khoa học, không ngừng đổi mới, sáng tạo, nâng cao chất lượng giảng dạy và nghiên cứu, góp phần xây dựng Học viện Khoa học xã hội ngày càng phát triển.

Phó Giáo sư bày tỏ sự trân trọng và cảm ơn đối với sự quan tâm, chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Đảng ủy và Ban Lãnh đạo Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, sự cộng tác, đồng hành của đội ngũ giảng viên, các nhà khoa học; sự phối hợp trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức Học viện, đặc biệt là tinh thần nỗ lực, kiên trì của các nghiên cứu sinh, học viên cao học trong suốt quá trình học tập và nghiên cứu. Thay mặt Ban Lãnh đạo Học viện, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Huy Hoàng nhiệt liệt chúc mừng các nghiên cứu sinh, học viên đã được công nhận học vị và cấp bằng Tiến sĩ, Thạc sĩ. Đồng thời, đồng chí bày tỏ mong muốn các tân Tiến sĩ, Thạc sĩ tiếp tục phát huy kiến thức, phương pháp nghiên cứu và tư duy khoa học đã được trang bị; vận dụng hiệu quả vào thực tiễn công tác, đóng góp cho cơ quan, đơn vị và xã hội. Đặc biệt, các tân Tiến sĩ, Thạc sĩ sẽ tiếp tục gắn bó, hướng về Học viện, đồng hành trong các hoạt động học thuật, nghiên cứu và góp phần lan tỏa uy tín, truyền thống đào tạo của Học viện Khoa học xã hội.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Huy Hoàng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Khoa học xã hội trao bằng và chúc mừng các tân Tiến sĩ. (Ảnh:Võ Thương)

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Giáo sư, Tiến sĩ Lê Văn Lợi, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới các thế hệ nhà giáo, các Giáo sư, Phó Giáo sư, Tiến sĩ, nhà khoa học và đội ngũ giảng viên đang tham gia công tác giảng dạy tại Học viện Khoa học xã hội. Chủ tịch Viện Hàn lâm trân trọng ghi nhận những đóng góp, tâm huyết và trách nhiệm của đội ngũ nhà giáo đối với sự nghiệp đào tạo, phát triển nguồn nhân lực khoa học xã hội và nhân văn, đồng thời mong muốn các thầy giáo, cô giáo tiếp tục phát huy truyền thống ngành giáo dục, giữ vững đam mê khoa học, không ngừng đổi mới, sáng tạo và cống hiến.

Giáo sư, Tiến sĩ Lê Văn Lợi khẳng định, đào tạo sau đại học là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam và Học viện Khoa học xã hội. Trong nhiều năm qua, Học viện đã có những đóng góp quan trọng trong đào tạo đội ngũ cán bộ khoa học, cán bộ lãnh đạo, quản lý, giảng viên và chuyên gia, góp phần cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ sự nghiệp phát triển đất nước.

Nhấn mạnh yêu cầu đặt ra trong bối cảnh đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới, Giáo sư, Tiến sĩ Lê Văn Lợi mong muốn đội ngũ trí thức không ngừng nâng cao năng lực nghiên cứu, gắn kết tri thức với thực tiễn, phát huy vai trò tư vấn, hoạch định chính sách và đóng góp vào sự phát triển đất nước. Đối với các tân Tiến sĩ, cần tiếp tục nuôi dưỡng đam mê khoa học, giữ vững tính trung thực, trách nhiệm trong nghiên cứu, coi việc bảo vệ luận án là khởi đầu cho những công trình và đóng góp mới. Các tân Thạc sĩ cần vận dụng hiệu quả kiến thức, tư duy khoa học vào thực tiễn, đồng thời không ngừng học tập, nâng cao trình độ, đóng góp tích cực vào phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho đất nước.

Tại buổi lễ, đại diện giảng viên cơ hữu và đồng cơ hữu của Học viện đã phát biểu, chia sẻ những suy nghĩ, tình cảm và trách nhiệm đối với sự nghiệp giáo dục, đào tạo; khẳng định vai trò của người thầy trong việc truyền đạt tri thức, hướng dẫn phương pháp nghiên cứu, bồi dưỡng tư duy khoa học và đồng hành cùng người học trên con đường chinh phục tri thức.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại buổi lễ. (Ảnh: Võ Thương)

Đại diện các tân Tiến sĩ, Thạc sĩ phát biểu tại buổi lễ, tân Tiến sĩ Hà An, ngành Quản trị kinh doanh, bày tỏ niềm xúc động, vinh dự và lòng biết ơn sâu sắc tới lãnh đạo Viện Hàn lâm, lãnh đạo Học viện, các thầy cô giáo cùng toàn thể cán bộ, viên chức đã luôn quan tâm, đồng hành và hỗ trợ trong suốt quá trình học tập, nghiên cứu. Tân Tiến sĩ Hà An nhấn mạnh, Học viện Khoa học xã hội không chỉ là môi trường học thuật giàu tri thức với đội ngũ giảng viên có trình độ chuyên môn cao và nguồn tài liệu phong phú, mà còn là nơi người học nhận được sự tận tâm, trách nhiệm và đồng hành của các thầy cô. Đại diện các tân Tiến sĩ, Thạc sĩ cam kết tiếp tục học tập, rèn luyện, vận dụng hiệu quả kiến thức và phương pháp nghiên cứu vào thực tiễn, đóng góp thiết thực cho cơ quan, đơn vị và xã hội.