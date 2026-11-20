Chư tôn đức chứng minh

Quang lâm chứng minh, tham dự buổi lễ có Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu, Phó Pháp chủ kiêm Chánh Thư ký Hội đồng Chứng minh GHPGVN; Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Lương, Thành viên Hội đồng Chứng minh, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Bình; Hòa thượng Thích Quảng Hà, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Kiểm soát và Pháp chế Trung ương, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Bình, Hiệu trưởng nhà trường.

Trung ương Giáo hội tặng hoa chúc mừng

Cùng tham dự có Thượng tọa Thích Thanh Tuấn, Phó Tổng Thư ký kiêm Chánh Văn phòng Trung ương GHPGVN; Thượng tọa Thích Minh Quang, Phó Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Phật giáo Quốc tế Trung ương, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Bình, Phó Hiệu trưởng nhà trường; Hòa thượng Thích Thanh Vân, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Văn hóa và Nghi lễ Trung ương, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.Hải Phòng; Thượng tọa Thích Thanh Đường, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Cao Bằng, Trưởng ban Giáo dục Phật giáo tỉnh Ninh Bình, Phó Hiệu trưởng nhà trường; Thượng tọa Thích Tâm Chính, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thanh Hóa; Thượng tọa Thích Thanh Quang, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hưng Yên; cùng chư tôn đức Ban Giám hiệu, giảng sư, giáo viên và Tăng Ni sinh các khóa.

Về phía chính quyền có ông Nguyễn Sơn Ngọc Thành, Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Ninh Bình; ông Phạm Hồng Thái, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Nam Định.

Hòa thượng Thích Quảng Hà phát biểu khai mạc

Phát biểu khai mạc, Hòa thượng Thích Quảng Hà nhấn mạnh ý nghĩa của công tác giáo dục, đào tạo Tăng tài đối với sự kế thừa và phát triển của Phật giáo. Lễ tốt nghiệp là dịp ghi nhận thành quả tu học của Tăng Ni sinh sau bốn năm rèn luyện; lễ khai giảng gửi gắm niềm tin, trách nhiệm và kỳ vọng vào thế hệ học trò tiếp nối.

Diễn ra đúng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11, buổi lễ còn là cơ hội để Tăng Ni sinh bày tỏ lòng biết ơn đối với chư tôn đức, những người thầy đã tận tâm truyền trao kiến thức, hướng dẫn oai nghi và nuôi dưỡng chí nguyện tu hành.

Thượng tọa Thích Thanh Đường báo cáo kết quả tu học khóa VIII

Tại buổi lễ, nhà trường đón nhận những lẵng hoa chúc mừng từ Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự GHPGVN; Ban Trị sự Phật giáo TP.Hải Phòng, các tỉnh Hưng Yên, Thanh Hóa; Sở Nội vụ tỉnh Ninh Bình, phường Nam Định cùng các tổ chức, đơn vị.

Báo cáo kết quả tu học khóa VIII, Thượng tọa Thích Thanh Đường cho biết có 56 Tăng Ni sinh tốt nghiệp, trong đó 2 vị xếp loại xuất sắc, 28 vị xếp loại giỏi, 18 vị xếp loại khá và 8 vị xếp loại trung bình khá. Kết quả này ghi nhận sự nỗ lực của Tăng Ni sinh, đồng thời thể hiện tâm huyết của tập thể nhà trường trong suốt quá trình đào tạo.

Ban Giám hiệu Trường Trung cấp Phật học Thiên Trường đón nhận Bằng tuyên dương công đức từ Trung ương GHPGVN

Thượng tọa Thích Minh Phúc, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Chánh Thư ký Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Bình công bố nội dung tuyên dương công đức đối với các tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp cho sự nghiệp giáo dục, đào tạo Tăng tài.

Thượng tọa Thích Minh Quang công bố danh sách Tăng Ni sinh tốt nghiệp khóa VIII. Dưới sự điều hành của Đại đức Thích Giác Hợp, Chánh Văn phòng Trường Trung cấp Phật học Thiên Trường, nghi thức trao bằng tốt nghiệp diễn ra trang nghiêm, ghi dấu chặng đường học tập và rèn luyện của Tăng Ni sinh.

Có 56 Tăng Ni sinh tốt nghiệp khóa VIII

Đại diện Tăng Ni sinh khóa VIII phát biểu tri ân chư tôn đức Ban Giám hiệu, giảng sư, giáo viên và những tấm lòng đã đồng hành, trợ duyên trong suốt khóa học. Tấm bằng tốt nghiệp là thành quả của bốn năm tu học, đồng thời nhắc nhở mỗi người về trách nhiệm tiếp tục trau dồi giới hạnh, nâng cao kiến thức và nuôi dưỡng tâm nguyện phụng sự.

Trong không khí hoan hỷ, Hòa thượng Thích Quảng Hà đã khởi trống khai giảng khóa IX (2026-2030), mở đầu chặng đường tu học mới, gửi gắm niềm tin và kỳ vọng vào thế hệ Tăng Ni trẻ tinh tấn trau dồi giới hạnh, vun bồi trí tuệ, tiếp nối sự nghiệp hoằng dương Chánh pháp.

Hòa thượng Thích Quảng Hà khởi trống khai giảng khóa IX (2026-2030)

Ban đạo từ, Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu sách tấn Tăng Ni sinh lấy Giới luật làm nền tảng, tinh tấn tu học, kết hợp việc tiếp nhận kiến thức với thực hành giáo pháp trong đời sống. Trước yêu cầu của thời đại mới, người học Phật cần mở rộng hiểu biết, chủ động tiếp cận tri thức và sử dụng công nghệ một cách có chọn lọc, trên nền tảng chánh kiến, chánh niệm và phẩm hạnh của người xuất gia.

Trưởng lão Hòa thượng động viên Tăng Ni sinh tốt nghiệp tiếp tục học lên các bậc cao hơn, không bằng lòng với những kết quả đã đạt được; đồng thời nhắc nhở Tăng Ni sinh khóa IX trân trọng cơ hội học tập, giữ gìn nề nếp thiền môn, nuôi dưỡng tinh thần hòa hợp và ý chí cầu học bền bỉ. "Tri thức cần được soi sáng bằng sự tu tập để trở thành năng lực phụng sự Đạo pháp và lợi ích cho cộng đồng.", Trưởng lão Hòa thượng nhấn mạnh.

Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu ban đạo từ

Thay mặt nhà trường, Thượng tọa Thích Minh Quang thành kính tri ân sự quang lâm chứng minh cùng những lời chỉ dạy của Trưởng lão Hòa thượng Phó Pháp chủ; đồng thời, Thượng tọa sách tấn Tăng Ni sinh phát huy thành quả tu học, giữ vững chí nguyện xuất gia, coi việc học là hành trình lâu dài gắn liền với rèn luyện đạo hạnh và trách nhiệm đối với Giáo hội.

Khép lại buổi lễ, Thượng tọa gửi lời cảm tạ chư tôn đức, quý đại biểu, các cơ quan, tổ chức, giảng sư, giáo viên, nhà hảo tâm và Phật tử đã quan tâm, đồng hành cùng nhà trường. Từ thành quả của khóa VIII đến khởi đầu của khóa IX, Trường Trung cấp Phật học Thiên Trường tiếp tục vun bồi nền tảng tri thức và đạo hạnh cho các thế hệ Tăng Ni, góp phần tiếp nối sự nghiệp hoằng dương Chánh pháp, phụng sự nhân sinh.

Một số hình ảnh ghi nhận:

Tăng Ni sinh tốt nghiệp khóa VIII tác bạch tri ân