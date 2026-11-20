Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, Bộ trưởng GD&ĐT gửi thư tới thầy giáo Nguyễn Xuân Khang, người sáng lập Trường Marie Curie (Hà Nội), ghi nhận và trân trọng những đóng góp của thầy đối với sự nghiệp giáo dục.

Trong thư, Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn bày tỏ xúc động khi biết thầy Nguyễn Xuân Khang đã dành tâm huyết và nguồn lực để xây dựng, trao tặng một ngôi trường phổ thông dân tộc bán trú khang trang, hiện đại tại vùng cao nguyên đá Mèo Vạc, tỉnh Tuyên Quang. Công trình hoàn thành đúng dịp kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 năm nay.

Theo Bộ trưởng, nghĩa cử của thầy Nguyễn Xuân Khang thể hiện truyền thống tương thân tương ái tốt đẹp của dân tộc, tinh thần trách nhiệm với cộng đồng và sự chung tay chăm lo cho sự nghiệp giáo dục, nhất là tại những vùng còn nhiều khó khăn.

Nhà giáo Nguyễn Xuân Khang. (Ảnh: M.C)

Không chỉ tâm huyết với sự nghiệp giáo dục, trong nhiều năm qua, thầy Khang cùng tập thể Trường Marie Curie còn luôn dành tình yêu thương, sự sẻ chia cho những hoàn cảnh khó khăn trong cộng đồng.

Bộ trưởng đặc biệt nhắc đến câu chuyện thầy Nguyễn Xuân Khang nhận chăm lo lâu dài cho 22 em nhỏ sau trận lũ quét tại Làng Nủ. Việc làm này đã lay động nhiều trái tim, khơi dậy sự đồng cảm và lan tỏa niềm tin vào những điều tốt đẹp trong cuộc sống. Đây cũng là minh chứng cho tấm lòng nhân ái, tình thương yêu sâu nặng của người thầy đối với những trẻ em còn nhiều mất mát, thiệt thòi.

“Thay mặt ngành Giáo dục, tôi ghi nhận, đánh giá cao và trân trọng gửi tới Thầy lời cảm ơn chân thành, sâu sắc”, Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn viết.

Bộ trưởng nhấn mạnh, điều đáng quý không chỉ nằm ở giá trị vật chất của ngôi trường mà còn ở tấm lòng, tình yêu thương con người, tình yêu quê hương, đất nước mà thầy Nguyễn Xuân Khang gửi gắm trong công trình này.

Ngôi trường sẽ tiếp tục đồng hành cùng nhiều thế hệ học sinh, nuôi dưỡng những ước mơ và mở ra những cơ hội tốt đẹp cho các em.

Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và THCS Marie Curie - Mèo Vạc. (Ảnh: vnbtech)

Bộ trưởng tin tưởng những việc làm cao đẹp của thầy Khang sẽ tiếp tục lan tỏa, khơi dậy thêm nhiều tấm lòng nhân ái, cùng chung tay chăm lo cho trẻ em và sự nghiệp giáo dục nước nhà.

Nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn gửi lời chúc thầy Nguyễn Xuân Khang cùng gia đình mạnh khỏe, hạnh phúc, bình an; đồng thời mong muốn thầy luôn dồi dào sức khỏe để tiếp tục chứng kiến các thế hệ học trò trưởng thành và lan tỏa thêm nhiều điều tốt đẹp trong cuộc sống.

Tháng 10/2024, thầy Nguyễn Xuân Khang đã lập “Dự án Làng Nủ” (Lào Cai). Dự án chu cấp 22 học sinh, mỗi em ba triệu đồng một tháng, đến hết năm 18 tuổi và hỗ trợ thêm các nhu cầu thiết yếu khác trong quá trình học tập. Cũng trong năm 2024, thầy Khang quyết định tài trợ khoảng 100 tỷ đồng xây dựng Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và THCS Marie Curie - Mèo Vạc. Trường có 12 phòng làm việc, một hội trường sức chứa 100 người cùng 40 phòng học và 2 phòng thực hành rộng khoảng 50 m2. Phòng học và phòng hội nghị được trang bị màn hình lớn, quạt trần cùng hệ thống âm thanh. Trước đó, năm 2021, trường Marie Curie Hà Nội đã trồng hai vạn cây sa mộc tại đây, năm 2022 tổ chức dạy tiếng Anh trực tuyến cho 2.600 học sinh.

Bá Duy