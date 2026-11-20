Trong thư, Bộ trưởng bày tỏ xúc động khi biết ngôi trường khang trang, hiện đại trên vùng cao nguyên đá Mèo Vạc được hoàn thành đúng dịp kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11. Theo Bộ trưởng, việc làm của thầy Nguyễn Xuân Khang thể hiện truyền thống tương thân tương ái, tinh thần trách nhiệm với cộng đồng và sự chung tay chăm lo cho sự nghiệp giáo dục, nhất là ở những vùng còn nhiều khó khăn.

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN

Không chỉ tận tâm với sự nghiệp giáo dục, trong nhiều năm qua, thầy cùng tập thể Trường Marie Curie còn luôn dành tình yêu thương, sự sẻ chia cho những hoàn cảnh khó khăn trong cộng đồng. Đặc biệt, câu chuyện thầy nhận chăm lo lâu dài cho 22 em nhỏ sau trận lũ quét tại Làng Nủ đã lay động nhiều trái tim, khơi dậy sự đồng cảm và lan tỏa niềm tin vào những điều tốt đẹp trong cuộc sống. Những việc làm ấy thể hiện tấm lòng nhân ái, tình thương yêu sâu nặng của một người thầy đối với những trẻ em còn nhiều mất mát, thiệt thòi.

Thay mặt ngành Giáo dục, Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn ghi nhận, đánh giá cao và gửi tới thầy Nguyễn Xuân Khang lời cảm ơn chân thành, sâu sắc. Điều đáng quý không chỉ là giá trị vật chất của ngôi trường, mà còn là tấm lòng, tình yêu thương con người và tình yêu quê hương, đất nước mà thầy gửi gắm trong đó. Ngôi trường sẽ còn ở lại với nhiều thế hệ học sinh, nuôi dưỡng những ước mơ, mở ra những cơ hội tốt đẹp cho các em.

Bộ trưởng tin tưởng những việc làm cao đẹp của thầy sẽ tiếp tục lan tỏa, khơi dậy thêm nhiều tấm lòng nhân ái, cùng chung tay chăm lo cho trẻ em và sự nghiệp giáo dục nước nhà. Nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, Bộ trưởng chúc thầy Nguyễn Xuân Khang luôn dồi dào sức khỏe để tiếp tục chứng kiến những thế hệ học trò trưởng thành và lan tỏa thêm nhiều điều tốt đẹp trong cuộc sống.