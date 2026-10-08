Bí quyết giữ chân nhân tài của Nvidia

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Hai thập kỷ trước, Nvidia chủ yếu được biết đến là nhà sản xuất GPU, giúp máy tính xử lý đồ họa 3D trong các trò chơi điện tử. Nhưng nay Nvidia đã trở thành một trong những tên tuổi quan trọng trong ngành AI toàn cầu, thông qua phát triển các loại chip cung cấp sức mạnh tính toán để huấn luyện những mô hình AI mạnh nhất.

Và suốt nhiều giai đoạn phát triển, nguyên tắc xuyên suốt của Nvidia là “sứ mệnh luôn là người sếp cao nhất”, Fortune trích dẫn chia sẻ của bà Febe Punsalan, Giám đốc nhân sự của Nvidia.

Triết lý này đã giúp nhân viên tập đoàn đồng lòng hướng tới mục tiêu, thay vì chỉ thực hiện mệnh lệnh được áp xuống từ cấp quản lý. Nhân viên được khuyến khích nói lên ý tưởng, và công ty cũng không đặt nặng cấp bậc.

“Chúng tôi bắt đầu bằng việc lắng nghe. Điều đó thực sự ăn sâu vào văn hóa Nvidia. Chúng tôi có cơ cấu tổ chức rất phẳng, không có sơ đồ tổ chức. Chúng tôi vận hành dựa trên việc hiểu sứ mệnh là gì, cần hướng tới điều gì, rồi cùng nhau thực hiện. Tôi tin đó là điều khiến Nvidia trở thành một nơi tuyệt vời để làm việc”, bà Punsalan cho hay.

Theo đó, những người đứng đầu các dự án có tầm quan trọng chiến lược của tập đoàn thường báo cáo trực tiếp cho CEO.

Ông Jensen Huang từng cho biết mình cố gắng giữ số tầng quản lý trong công ty ở mức thấp nhất có thể. Hiện có 36 nhân sự sẽ báo cáo trực tiếp với vị CEO của Nvidia.

Thu nhập cũng là động lực quan trọng để Nvidia giữ chân nhân viên. Tập đoàn này hiện có vốn hóa thị trường khoảng 5,65 nghìn tỷ USD, cho phép nhân viên sử dụng tiền lương để mua cổ phiếu công ty với mức chiết khấu 15% so với giá thị trường. Chính sách này đã giúp một số nhân viên Nvidia trở thành triệu phú.

Tuy nhiên, một số nhân viên cũng từng cho hay chính sách này đi kèm với kỳ vọng phải làm việc đến khuya và môi trường làm việc thường duy trì trạng thái áp lực.

“Gia nhập Nvidia đồng nghĩa làm việc trong một môi trường đầy thách thức, với những công việc khó. Nhưng đó là những công việc có ý nghĩa. Điều đó tất nhiên sẽ đòi hỏi rất nhiều sự cống hiến”, bà Punsalan thừa nhận.

Dù yêu cầu công việc cao, nhưng tỷ lệ nhân viên nghỉ việc tại Nvidia vẫn ở mức thấp. Tỷ lệ nghỉ việc trên toàn cầu của Nvidia là 3,7%, thấp hơn nhiều so với mức trung bình 21,9% của ngành công nghệ.

Tại Anh, 95% nhân viên Nvidia cho biết đây là một “nơi tuyệt vời để làm việc”, trong khi tỷ lệ trung bình tại các tổ chức ở Anh chỉ là 54%.

Cơ cấu tổ chức phẳng là phần quan trọng trong văn hóa làm việc tại Nvidia. Nhân viên được khuyến khích chia sẻ đề xuất với lãnh đạo, bất kể họ đã làm việc tại công ty bao lâu hay đang giữ vị trí nào.

Từ thực tập sinh, nhân viên mới đến những kỹ sư giàu kinh nghiệm đều có thể đưa ra ý tưởng thông qua một hòm thư góp ý. Tất cả đề xuất đều được các quản lý chương trình xem xét và họ sẽ trao đổi trực tiếp với người đưa ra ý tưởng.

“Chúng tôi xây dựng hệ thống này từ rất lâu, với quan niệm rằng mọi ý tưởng đều có giá trị và vì vậy chúng tôi sẽ xem xét chúng. Mọi đề xuất đều được xem xét, đánh giá và có phản hồi”, bà Punsalan nói.

Chính sáng kiến này cũng đã khai sinh ra chính sách “ngày nghỉ tự do” của Nvidia trong thời kỳ Covid-19 và chính sách này vẫn được duy trì đến nay. Mỗi quý, nhân viên Nvidia trên toàn cầu được nghỉ thêm hai ngày.

“Cả công ty đều đóng cửa. Khi trở lại làm việc, bạn không phải trở lại với hộp thư đầy ắp email chỉ vì nghỉ phép trong khi mọi người khác vẫn làm việc”, bà Punsalan nói.

Gần đây, các chính sách dành cho nhân viên của Nvidia bị chỉ trích là “tiết kiệm” so với một số đối thủ, bởi công ty không cung cấp bữa trưa và đồ ăn nhẹ miễn phí cho nhân viên.

Tuy nhiên, bà Punsalan cho hay Nvidia ưu tiên những vấn đề quan trọng hơn các tiện ích tại căng tin hay khuôn viên công ty.

Nvidia tập trung cải thiện sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống, đồng thời duy trì mô hình làm việc kết hợp mà không áp dụng các yêu cầu cứng nhắc về việc nhân viên phải trở lại văn phòng.

Nvidia cũng hướng tới hỗ trợ nhân viên trong suốt cuộc đời. Bên cạnh chế độ nghỉ thai sản, công ty hỗ trợ trả khoản vay học tập, hỗ trợ chăm sóc cha mẹ lớn tuổi, hoàn trả chi phí thụ tinh trong ống nghiệm (IVF),...

“Chúng tôi quan tâm và hỗ trợ nhân viên trong từng giai đoạn khác nhau của cuộc sống. Và bằng cách đó, họ có thể tạo ra những thành quả tốt nhất trong sự nghiệp của mình tại Nvidia”, bà Punsalan nhấn mạnh.