Cổ phiếu thép ngược dòng, VN-Index mất hơn 14 điểm

Khách hàng giao dịch tại Hội sở chính Công ty Chứng khoán Bảo Việt. Ảnh: Trần Việt/TTXVN

Nhóm thép giao dịch khởi sắc sau nhiều phiên kém tích cực. HPG tăng 2,99%, HSG tăng 3,54% và NKG tăng 6,89%. Trên sàn HNX và UPCOM, VGS tăng 7,64%, TVN tăng 3,16%. Diễn biến tăng giá trên diện rộng cho thấy lực cầu cải thiện tại nhóm cổ phiếu thép.

Giá thép xây dựng trong nước được các doanh nghiệp duy trì tương đối ổn định. Tập đoàn Hòa Phát (mã chứng khoán: HPG) báo giá thép CB240 ở mức 14.920 đồng/kg và D10 CB300 ở mức 14.210 đồng/kg. Thép Việt Ý tại miền Bắc niêm yết giá CB240 ở mức 14.750 đồng/kg, CB300 ở mức 13.940 đồng/kg. Pomina và VJS miền Bắc cùng báo giá CB240 ở mức 14.850 đồng/kg, còn Kyoei và VAS miền Trung chào bán ở mức 15.050 đồng/kg.

Bên cạnh thép, nhóm xây dựng cũng ghi nhận diễn biến tích cực. CII tăng 2,93%, HHV tăng 2,86%, FCN tăng 2,45%, CTD tăng 0,96% và VGC tăng 0,46%.

Tại nhóm ngân hàng, SHB tăng 4%, VPB tăng 2,52%, ACB tăng 1,49% và NAB tăng 1,23%. Các mã CTG, MBB, TPB, VIB, HDB và TCB tăng dưới 1%. Ngược lại, SSB giảm 3,27%, LPB giảm 1,11%; STB, BID, MSB và BVB cũng đóng cửa trong sắc đỏ.

Ở chiều giảm, nhóm bất động sản chịu áp lực bán. Các cổ phiếu thuộc hệ sinh thái Vingroup gồm VHM giảm 3,18%, VIC giảm 2,88%, VRE giảm 1,73% và VPL giảm 2,23%. VPI, PDR, KBC và IDC giảm quanh 1%. Một số mã đi ngược xu hướng như KDH tăng 2,24%, NVL tăng 1,83% và DXG tăng 1,54%.

Nhóm dầu khí đồng loạt giảm, với PLX mất 3,08%, GAS giảm 2,11%, PVD giảm 1,65%, BSR giảm 1,45%, PVP giảm 1,24% và VTO giảm 1,28%. Áp lực bán cũng lan sang nhóm phân bón và hóa chất khi DCM giảm 3,16%, DGC giảm 2,37%, DDV giảm 2,33% và DPM giảm 1,37%. BFC và CSV giảm nhẹ dưới 1%.

Một số cổ phiếu vốn hóa lớn khác như FPT, GVR, HAG và MSN cũng giảm từ 1,37% đến 1,48%, góp phần gây sức ép lên thị trường.

Đáng chú ý, cổ phiếu PNJ của Công ty cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận đảo chiều giảm sàn sau phiên tăng trần trước đó. Kết phiên 12/10, PNJ giảm 6,92% xuống còn 18.150 đồng/cổ phiếu. Thanh khoản đạt gần 19,1 triệu đơn vị, bên mua không còn dư mua, trong khi dư bán sàn lên tới 253.100 cổ phiếu.

Trước đó, PNJ tăng trần và xuất hiện dư mua sau thông tin kết quả kiểm tra độc lập của Viện Khoa học Đá quý Châu Á (AIGS) cho biết 100% mẫu kim cương ngẫu nhiên của PNJ là kim cương thiên nhiên và phù hợp với các tiêu chuẩn 4C đã công bố.

Giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục là điểm đáng chú ý khi khối này bán ròng hơn 600 tỷ đồng trên toàn thị trường. TCB dẫn đầu danh sách bị bán ròng với giá trị hơn 114,9 tỷ đồng, tiếp đến là PNJ với 104,95 tỷ đồng, FPT với 91,18 tỷ đồng và VIX với 60,52 tỷ đồng.

Kết thúc phiên 12/10, VN-Index giảm 14,11 điểm xuống 1.720,98 điểm; HNX-Index tăng nhẹ hơn 3 điểm và UPCOM-Index tăng gần 0,5 điểm. Thanh khoản toàn thị trường chỉ đạt hơn 14.000 tỷ đồng. Đây là mức thanh khoản rất thấp cho thấy sự thận trọng của giới đầu tư.

Bên cạnh đó, diễn biến trái chiều giữa các nhóm ngành cho thấy dòng tiền vẫn luân chuyển, nhưng lực cầu tại nhóm thép và một số cổ phiếu ngân hàng, xây dựng chưa đủ bù đắp áp lực bán tại nhiều cổ phiếu vốn hóa lớn. Khối ngoại bán ròng hơn 600 tỷ đồng cũng là yếu tố đáng chú ý trong phiên giao dịch.