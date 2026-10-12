Tỉnh Hưng Yên thành lập khu công nghệ cao quy mô hơn 496 ha

Trong khuôn khổ hội nghị công bố quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, chiều 12/10, ông Nguyễn Lê Huy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên đã công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Khu Công nghệ cao tỉnh Hưng Yên.

Theo Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên, Quy hoạch là dấu mốc quan trọng trong định hướng phát triển công nghiệp công nghệ cao, mở rộng không gian thu hút đầu tư và tạo động lực tăng trưởng mới cho địa phương.

Theo Quyết định số 1499/QĐ-TTg ngày 6/8/2026, Khu công nghệ cao trực thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên với quy mô diện tích hơn 496ha trên địa bàn các xã Hoàn Long và Việt Yên. Việc thành lập Khu Công nghệ cao tạo thêm không gian để Hưng Yên thu hút các hoạt động nghiên cứu, ứng dụng và phát triển công nghệ, đồng thời hình thành môi trường kết nối giữa nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và sản xuất.

Theo Quyết định được phê duyệt, Khu Công nghệ cao có chức năng thực hiện các hoạt động công nghệ cao phù hợp với chính sách phát triển công nghệ cao của Việt Nam; thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu, ứng dụng, phát triển công nghệ cao, công nghệ chiến lược; sản xuất sản phẩm công nghệ cao, sản phẩm công nghệ chiến lược; cung ứng dịch vụ công nghệ cao, dịch vụ công nghệ chiến lược; hỗ trợ ươm tạo, đào tạo, chuyển giao công nghệ cao, công nghệ chiến lược và thực hiện các nhiệm vụ, chức năng khác của khu công nghệ cao theo quy định của pháp luật về công nghệ cao.

Ông Vũ Nguyên Bình, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hoàn Long, cho biết địa phương đặt rất nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Khu công nghệ cao này đối với sự phát triển kinh tế-xã hội của xã cũng như của tỉnh thời gian tới. Việc thành lập Khu Công nghệ cao tạo thêm động lực mới cho quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng hiện đại, xanh và dựa trên khoa học-công nghệ. Sự ra đời của khu công nghệ cao đầu tiên trên địa bàn giúp nâng cao năng lực cạnh tranh, gia tăng giá trị sản xuất, tạo việc làm chất lượng cao, đồng thời góp phần đưa Hưng Yên từng bước tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị công nghiệp và công nghệ toàn cầu. Đây cũng là tiền đề quan trọng để tỉnh thu hút các dự án đầu tư có chất lượng, thúc đẩy liên kết giữa doanh nghiệp, cơ sở nghiên cứu và nguồn nhân lực, qua đó tạo động lực phát triển kinh tế-xã hội bền vững trong giai đoạn mới.

Với lợi thế về vị trí địa lý, tiềm năng phát triển, Quy hoạch tỉnh Hưng Yên thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 xác định công nghiệp, công nghệ cao, dịch vụ, du lịch, logistics, đô thị, kinh tế biển là những động lực tăng trưởng chính. Từ đó, tỉnh định hình 3 vùng phát triển, trong đó: Vùng động lực phía Bắc là trung tâm phát triển công nghiệp-đô thị-dịch vụ-logistics, công nghệ cao, là cửa ngõ giao thương kết nối vùng Thủ đô với khu vực đồng bằng ven biển, tạo động lực lan tỏa phát triển cho toàn tỉnh. Vùng trung tâm tỉnh là trung tâm hành chính, chính trị, văn hóa, du lịch, giáo dục của toàn tỉnh, giữ vai trò điều phối, cân bằng và lan tỏa phát triển không gian kinh tế-xã hội giữa hai vùng động lực còn lại. Vùng ven biển là vùng động lực tăng trưởng chiến lược mới của tỉnh, trung tâm phát triển kinh tế biển tổng hợp, bao gồm công nghiệp năng lượng, chế biến, chế tạo, logistics cảng biển, đô thị-dịch vụ biển, sản xuất nông nghiệp quy mô lớn.

Xác định công nghiệp là động lực phát triển hàng đầu, tỉnh Hưng Yên đã hoàn chỉnh quy hoạch hạ tầng công nghiệp gồm 1 khu kinh tế, 1 khu công nghệ cao, 66 khu công nghiệp và 115 cụm công nghiệp, sẵn sàng tiếp nhận các dòng vốn FDI và trong nước.

Cùng với phát triển hạ tầng công nghiệp, tỉnh cũng tập trung hoàn thiện quy hoạch hạ tầng giao thông kết nối các vùng động lực tăng trưởng của tỉnh và kết nối với các tỉnh, thành phố trong vùng nhằm phát huy tiềm năng, thế mạnh của địa phương gắn với liên kết vùng. Theo đó, phương án mạng lưới giao thông của tỉnh gồm 6 trục ngang và 3 trục dọc; 4 tuyến đường sắt; 11 tuyến đường chính kết nối với Hà Nội; 9 tuyến đường kết nối với tỉnh Bắc Ninh; 17 tuyến đường kết nối với thành phố Hải Phòng; 13 tuyến đường kết nối với tỉnh Ninh Bình. Qua đó, phương án mạng lưới giao thông góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh, tăng cường liên kết vùng, tạo nền tảng để Hưng Yên thu hút nguồn lực đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội theo hướng hiện đại và bền vững./.