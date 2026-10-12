Giải thể doanh nghiệp trong một ngày làm việc kể cả khi thuế chậm phản hồi

Ngày 12/10, Bộ Tài chính có văn bản gửi sở tài chính các tỉnh, thành phố, đề nghị chỉ đạo cơ quan đăng ký kinh doanh cấp tỉnh phối hợp với cơ quan thuế khẩn trương rà soát, đẩy nhanh tiến độ và rút ngắn thời gian xử lý thủ tục đăng ký giải thể doanh nghiệp.

Theo Bộ Tài chính, Luật Doanh nghiệp quy định doanh nghiệp chỉ được giải thể khi bảo đảm thanh toán hết các khoản nợ, nghĩa vụ tài sản khác và không trong quá trình giải quyết tranh chấp tại Tòa án hoặc Trọng tài.

Hết nợ thuế, doanh nghiệp được chuyển sang trạng thái đã giải thể trong 1 ngày.

Đối với trường hợp doanh nghiệp nộp hồ sơ đăng ký giải thể, cơ quan đăng ký kinh doanh cấp tỉnh có trách nhiệm xử lý hồ sơ và gửi thông tin sang cơ quan thuế trong thời hạn 1 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận. Ngay khi nhận được phản hồi từ cơ quan thuế xác nhận doanh nghiệp đã hoàn thành nghĩa vụ thuế, cơ quan đăng ký kinh doanh sẽ chuyển trạng thái pháp lý trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp sang “Đã giải thể” trong 1 ngày làm việc.

Đáng chú ý, cơ chế tự động chuyển trạng thái cũng được áp dụng nhằm tránh tình trạng ách tắc hồ sơ. Trường hợp cơ quan thuế không có ý kiến phản hồi trong thời hạn 2 ngày làm việc kể từ khi nhận thông tin, cơ quan đăng ký kinh doanh cấp tỉnh sẽ chủ động chuyển tình trạng của doanh nghiệp sang “Đã giải thể” trong 1 ngày làm việc tiếp theo kể từ ngày kết thúc thời hạn phản hồi nêu trên.

Đối với các trường hợp doanh nghiệp không nộp hồ sơ đăng ký giải thể, thời hạn 180 ngày sẽ được tính từ ngày cơ quan đăng ký kinh doanh nhận nghị quyết, quyết định giải thể hoặc từ ngày có thông báo trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Sau thời hạn 180 ngày này, nếu không nhận được hồ sơ giải thể, hồ sơ chấm dứt hoạt động của các đơn vị phụ thuộc và không có văn bản phản đối từ cơ quan thuế hoặc tổ chức, cá nhân liên quan, cơ quan đăng ký kinh doanh cấp tỉnh sẽ chuyển doanh nghiệp sang trạng thái “Đã giải thể” trong vòng 1 ngày làm việc.

Thời hạn 1 ngày làm việc này cũng được áp dụng để chuyển tình trạng của chi nhánh, văn phòng đại diện và địa điểm kinh doanh sang trạng thái “Đã chấm dứt hoạt động”.

Bên cạnh đó, Bộ Tài chính yêu cầu hai cơ quan phải chủ động trao đổi bằng phương thức phù hợp nếu xảy ra sự cố kỹ thuật hoặc việc truyền nhận thông tin chưa kịp thời. Dù có phát sinh sự cố, cơ quan thuế vẫn phải có ý kiến phản hồi trong thời hạn 2 ngày làm việc kể từ khi nhận thông tin, bảo đảm cơ quan đăng ký kinh doanh giải quyết hồ sơ theo đúng thời gian quy định.