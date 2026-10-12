'Vòng tròn' 1.300 tỷ tại OCH

Dòng tiền 1.300 tỷ đồng bắt đầu từ Công ty Cổ phần Tập đoàn Leadvisors Capital, bên mua duy nhất của đợt chào bán. Khi nguồn vốn này chảy vào OCH, nó lập tức được dùng để mua gần 21 triệu cổ phần của IDS Equity Holdings (IDS) nhằm nâng tỷ lệ sở hữu.

Điều đáng chú ý là cả hai đầu của dòng tiền đều xuất hiện hình bóng Leadvisors. Ở đầu vào, đợt phát hành giúp Leadvisors thâu tóm 39,4% vốn OCH, và tăng lên xấp xỉ 50%. Ở đầu ra, nguồn tiền lại chảy về tay các cổ đông hiện hữu của IDS, pháp nhân đang nằm dưới sự điều hành của chính nhóm Leadvisors.

Hệ quả của giao dịch là Tập đoàn Đại Dương (OGC) không còn quyền kiểm soát OCH. Tỷ lệ sở hữu của OGC tại OCH bị pha loãng từ 55,6% xuống chỉ còn 33,7%, qua đó OCH không còn là công ty con của OGC.

Với Leadvisors, cơ cấu sở hữu chéo cũ được thay thế bằng một cấu trúc bậc thang từ cao xuống thấp. Cùng với đó, tài sản của IDS có cơ hội niêm yết cửa sau thông qua OCH.

Hệ sinh thái của ông Lê Minh Thành

Tập đoàn Leadvisors Capital có tên gọi ban đầu là CTCP Leadvisors Capital Management, thành lập năm 2008, trụ sở tại tòa nhà Leadvisors Tower Hà Nội. Hoạt động chính trong lĩnh vực hỗ trợ dịch vụ tài chính, tư vấn đầu tư. Chủ tịch của Leadvisor là ông Lê Minh Thành - người từng làm việc nhiều năm trong ngành tài chính, nắm giữ chúc vụ Phó Tổng giám đốc tại ngân hàng Ocean Bank.

Trong khi đó, IDS Equity Holdings là một đầu mối đầu tư và quản lý tài sản. Tiền thân là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực in ấn, IDS chuyển hướng sau khi Leadvisors tham gia đầu tư, tập trung vào các doanh nghiệp, khoản nợ và tài sản cần tái cấu trúc. Ông Thành hiện cũng là Chủ tịch IDS.

Chủ tịch của Leadvisor, ông Lê Minh Thành

IDS từng ghi dấu với việc mua lại khoản nợ liên quan đến tòa văn phòng Time House tại Hà Nội từ PVcomBank. Song song với hoạt động tài chính, IDS phát triển danh mục bất động sản, khách sạn và văn phòng.

Năm 2018, Samurai Power, Inc – đơn vị chuyên xử lý tài sản xấu của Nhật Bản rót vốn vào IDS. Năm 2019, Raysum – công ty con của Samurai Power và Argo Holdings ký biên bản ghi nhớ với IDS. Nội dung là hợp tác đầu tư tại Việt Nam với quy mô dự kiến 500 triệu USD, tập trung vào khách sạn, văn phòng và xử lý tài sản gặp khó khăn.

“Tài sản xấu” quy mô nhất được IDS nhắm tới là OGC và OCH. Ban đầu, OGC là đối tượng chính của thương vụ tái cấu trúc. Năm 2020, nhóm nhà đầu tư do IDS dẫn đầu cho biết sẽ tham gia tái cơ cấu hoạt động kinh doanh OGC.

Mặc dù vậy, thương vụ không diễn ra suôn sẻ. IDS chuyển hướng sang OCH. Doanh nghiệp hiện sở hữu nhiều tài sản giá trị trong lĩnh vực khách sạn, bất động sản và kinh doanh hàng tiêu dùng, gắn với các thương hiệu Kem Tràng Tiền và bánh Givral.

Dòng tiền 1.300 tỷ đi qua ba pháp nhân ra sao?

Một loạt giao dịch trong năm 2026 đưa OCH vào trung tâm cho kế hoạch tăng sở hữu IDS, hướng tới hợp nhất tài sản và kết quả kinh doanh.

Ngày 17/3/2026, Công ty CP Samurai Power được thành lập tại Hà Nội, trụ sở ở tầng 23 tòa Leadvisors Tower. Leadvisors Capital nắm 99,8% vốn. Ông Lê Minh Thành là Chủ tịch HĐQT kiêm người đại diện theo pháp luật.

Tám ngày sau, ngày 25/3/2026, IDS bán gần 20 triệu cổ phiếu OCH, tương đương 9,86% vốn điều lệ. Cùng ngày, Samurai Power Việt Nam báo cáo mua đúng lượng cổ phiếu này và trở thành cổ đông lớn của OCH.

Giao dịch không làm thay đổi người đứng đầu ở cả hai phía, khi ông Thành là Chủ tịch của cả bên bán lẫn bên mua. Điều thay đổi là số cổ phiếu chuyển từ IDS, doanh nghiệp có cổ đông Nhật Bản, sang một pháp nhân thuộc về Leadvisors.

Theo khoản 2 điều 195, Luật Doanh nghiệp 2020, công ty con không được đầu tư mua cổ phần, góp vốn vào công ty mẹ. Các công ty con của cùng một công ty mẹ không được đồng thời cùng góp vốn, mua cổ phần để sở hữu chéo lẫn nhau.

Trong bối cảnh đó, IDS đã chuyển nhượng cổ phiếu OCH trước khi OCH triển khai kế hoạch tăng quyền kiểm soát tại IDS.

Tại ĐHĐCĐ thường niên tháng 5/2026, OCH thông qua phương án phát hành riêng lẻ 130 triệu cổ phiếu, kèm kế hoạch dùng gần như toàn bộ số tiền thu được để mua thêm cổ phần IDS.

Với tư cách cổ đông nắm 55,6%, OGC có thể tham gia đợt phát hành để giữ tỷ lệ. Đại hội cổ đông OGC đã trình cổ đông phương án huy động 720 tỷ đồng cho mục đích này, nhưng phương án không được thông qua, buộc tập đoàn đứng ngoài đợt tăng vốn này.

Ngày 7/10/2026, OCH hoàn tất đợt chào bán 130 triệu cổ phiếu, giá 10.000 đồng/cổ phiếu, thu về 1.300 tỷ đồng. Toàn bộ số cổ phiếu do Leadvisors Capital mua. Vốn điều lệ OCH tăng từ 2.000 tỷ lên 3.300 tỷ đồng.

Sau đợt chào bán, tỷ lệ của Ocean Group giảm từ 55,6% xuống khoảng 33,7%.

Leadvisors Capital nắm 39,39%, trở thành cổ đông lớn nhất tại OCH, chưa kể những cổ đông khác liên quan tới nhóm Leadvisor.

Samurai Power Việt Nam nắm giữ khoảng 5,98% vốn. Công ty CP Quản lý quỹ Leadvisors (LeadCap – công ty ông Thành nắm khoảng 58% vốn LeadCap, Leadvisors Capital nắm 42%) giữ khoảng 12,92 triệu cổ phiếu OCH.

Sau loạt giao dịch, Leadvisors trở thành nhóm cổ đông lớn nhất tại doanh nghiệp này.

Chưa dừng lại ở đó, số tiền 1.300 tỷ đồng Leadvisors vừa đưa vào OCH sẽ được dùng để mua thêm khoảng 20,93 triệu cổ phần IDS, giá 62.000–62.200 đồng/cổ phần. Nếu hoàn tất, tỷ lệ sở hữu của hệ thống OCH tại IDS tăng từ 30% lên 48,68%.

Theo tờ trình ĐHĐCD, cổ phần sẽ được mua từ cổ đông hiện hữu của IDS, “không phải người có liên quan của OCH”. Danh tính bên bán chưa được công bố. Phương án này được phê duyệt tháng 5/2026, khi Leadvisors chưa trực tiếp là cổ đông OCH.

Chủ tịch OCH Nguyễn Thu Hằng cho biết mục tiêu ban đầu là nắm quyền chi phối IDS, tức đưa IDS thành công ty con. Do các bên mới đồng thuận về 18,68%, OCH vẫn hướng tới nâng tỷ lệ lên 60–65% “khi điều kiện cho phép”.

Bà Hằng đồng thời đảm nhiệm vai trò kế toán trưởng tại Leadvisors. OCH cũng đặt trụ sở ngay tại Leadvisors Tower.

Sau giao dịch, có sự thay đổi đáng kể trong cách Leadvisors hiện diện tại OCH. Leadvisors cùng Samurai Power Việt Nam trực tiếp nắm khoảng 45,4% OCH, còn OCH từng bước đưa IDS về làm công ty con.

Nếu hoàn thành mục tiêu, OCH, một doanh nghiệp niêm yết trên HNX, sẽ hợp nhất danh mục tài sản của IDS. Tổng tài sản IDS cuối năm 2025 là 5.115 tỷ đồng.

Trong danh mục tài sản và dự án được IDS giới thiệu có dự án MGallery tại khu vực Nha Trang, với tổng diện tích đất và mặt nước khoảng 356.529 m², tương đương hơn 35 ha. Dự án được quy hoạch gồm 134 phòng khách sạn và 200 biệt thự, tổng vốn đầu tư dự kiến khoảng 55,6 triệu USD.

OCH đang quản lý thương hiệu kem Tràng Tiền. Ảnh: Việt Dương

Ngoài ra, IDS còn gắn với một số bất động sản tại Hà Nội như tòa nhà 124–126 Lê Duẩn, tòa nhà số 8 Phạm Hùng, cùng các tài sản và dự án tại Hạ Long, Nha Trang. Danh mục khách sạn còn có Dusit Le Palais Tu Hoa Hanoi bên Hồ Tây, quy mô hơn 200 phòng.

Với OCH, OCH đặt mục tiêu năm 2026 cao kỷ lục với tổng doanh thu 1,704 tỷ đồng, tăng 47% so với mức thực hiện được trong năm 2025. Lợi nhuận sau thuế dự kiến đạt 365 tỷ đồng, tăng 276%. Việc mở rộng sở hữu IDS có thể làm thay đổi đáng kể quy mô hoạt động so với nền tảng kinh doanh khách sạn, bất động sản và hàng tiêu dùng hiện hữu.

Cuối quý 1/2026, OCH còn lỗ lũy kế gần 400 tỷ đồng. Công ty cho biết, nếu thương vụ IDS thành công, OCH sẽ xóa toàn bộ khoản lỗ lũy kế ngay trong năm 2026.