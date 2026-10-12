Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng thăm, động viên doanh nghiệp

Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hồ Thị Lan Hương (thứ 3, từ phải qua) tặng quà đến đại diện Công ty TNHH Baller Headwear Việt Nam. Ảnh: ĐẮC MẠNH

Đại diện Công ty TNHH Baller Headwear Việt Nam cho biết, doanh nghiệp được thành lập năm 2023, có 100% vốn đầu tư nước ngoài (FDI), chuyên sản xuất mũ lưỡi trai theo yêu cầu cho khách hàng toàn cầu; cung cấp dịch vụ từ thiết kế, sản xuất đến đóng gói và vận chuyển.

Nhà máy sản xuất đặt tại Khu công nghiệp Hòa Khánh có hơn 600 lao động, trụ sở chính đặt tại Singapore. Thời gian tới, công ty tiếp tục mở rộng quy mô sản xuất và tăng số lượng lao động lên hơn 1.000 người.

Đại diện lãnh đạo Liên đoàn Lao động thành phố đánh giá cao những kết quả doanh nghiệp đạt được, nhất là trong việc duy trì hoạt động sản xuất, kinh doanh và tạo việc làm cho người lao động.

Đồng thời, mong muốn công ty tiếp tục đầu tư mở rộng quy mô, phát huy lợi thế thương hiệu và chất lượng sản phẩm, góp phần tạo thêm việc làm, nâng cao thu nhập cho người lao động và đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.