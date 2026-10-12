Chứng khoán hôm nay 12/10/2026: Cổ phiếu lớn kéo VN-Index giảm sâu

Kết thúc phiên giao dịch chứng khoán hôm nay 12/10/2026, VN-Index giảm 14,10 điểm (-0,81%) đóng cửa tại 1.720,98 điểm.

Hệ số độ rộng thị trường cho thấy số cổ phiếu tăng chiếm ưu thế so với số cổ phiếu giảm, với 158 mã tăng so với 154 mã giảm điểm.

Thanh khoản thị trường giảm so với phiên trước đó với khối lượng giao dịch đạt 646,49 triệu cổ phiếu, tương ứng với giá trị giao dịch đạt 13.090 tỷ đồng (-52,66% so với phiên trước đó).

Nhóm nhà đầu tư nước ngoài bán ròng 584,03 tỷ đồng trên sàn HOSE. Lực bán trong phiên tập trung vào các mã TCB, PNJ, FPT… và khối ngoại mua ròng HPG, HDB, NVL…

Lực cầu tập trung tại một số các mã cổ phiếu ngành ngân hàng, kim loại giúp hạn chế đà giảm điểm cho VN-Index trong suốt phiên giao dịch. Theo đó những mã tăng điểm có tác động đến chỉ số VN-Index trong phiên bao gồm: VPB (+2,52%), HPG (+2,99%), SHB (+4,00%)…

Ngược lại, VIC (-2,88%), VHM (-3,18%), GAS (-2,11%)… là những mã giảm điểm nổi bật trong phiên giao dịch này, kéo chỉ số chung đi xuống.

Mặc dù có diễn biến tiêu cực về điểm số khi cuối phiên VN-Index giảm hơn 14 điểm, tuy nhiên Công ty Chứng khoán ACB (ACBS) nhận thấy diễn biến thị trường khá cân bằng. Trong nhóm VN30, ngoại trừ họ Vingroup (VIC, VHM, VRE và VPL), áp lực bán giá thấp nhìn chung không còn mạnh và nhiều cổ phiếu đã có diễn biến hồi phục tốt, đáng chú ý khi SHB tăng 4%, HPG tăng 2,99%…

Nhóm cổ phiếu ngành thép (HPG, NKG, HSG) và xây lắp (VCG, HHV) tỏ ra sôi động sau thông tin giải ngân đầu tư công tăng tốc mạnh trong tháng 9 tạo kỳ vọng bứt tốc cuối năm cho các nhóm ngành này.

“Chốt phiên tại 1.720 điểm, VN-Index đang về vùng hỗ trợ mà chúng tôi kỳ vọng trong các bản tin trước (1.700 - 1.720 điểm), nhà đầu tư có thể cân nhắc giải ngân từng phần trong những phiên tới”, ACBS nhận định.

Theo đánh giá của Công ty Chứng khoán SHS: “VN-Index đang chịu áp lực kiểm định lại vùng giá quanh 1.700 điểm - 1.715 điểm, tương ứng vùng giá thấp tháng 8/2026 và đường xu hướng nối các vùng giá thấp nhất tháng 3, 7/2026. Đây là vùng hỗ trợ mạnh, quan trọng hiện nay của VN-Index. VN30 vẫn suy yếu, giao dịch dưới các kháng cự tâm lý.

Dưới ảnh hưởng của các cổ phiếu vốn hóa lớn, xu hướng ngắn hạn VN-Index tiếp tục suy giảm kéo dài sau khi tạo đỉnh từ tháng 9/2026. Với thị trường chung, VN-Index, nhà đầu tư hạn chế các vị thế ngắn hạn; nên chờ VN-Index vượt lên xu hướng giảm giá hiện nay, cập nhật thông tin dư nợ ký quỹ cuối quý III/2026 của các công ty chứng khoán, cũng như kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp trước khi xem xét mở rộng, gia tăng tỉ trọng đầu tư”.