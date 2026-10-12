VN-Index mất hơn 14 điểm, cổ phiếu thép trở thành điểm sáng hiếm hoi

Thị trường chứng khoán phiên 12/10 diễn biến phân hóa mạnh giữa các nhóm ngành. Dòng tiền có xu hướng dịch chuyển sang cổ phiếu thép, xây dựng và một số mã ngân hàng, nhưng chưa đủ sức bù đắp áp lực bán tại nhiều cổ phiếu vốn hóa lớn.

Đáng chú ý, nhóm thép trở thành điểm sáng khi đồng loạt tăng giá sau chuỗi phiên giao dịch kém tích cực. HPG tăng 2,99%, HSG tăng 3,54% và NKG bứt phá 6,89%. Trên sàn HNX và UPCoM, VGS tăng 7,64%, trong khi TVN tăng 3,16%, cho thấy lực cầu xuất hiện trên diện rộng tại nhóm ngành này.

Cổ phiếu thép bất ngờ bứt phá, VN-Index vẫn mất hơn 14 điểm trong phiên đầu tuần

Diễn biến tích cực của cổ phiếu thép diễn ra trong bối cảnh giá thép xây dựng trong nước tương đối ổn định. Thép CB240 và D10 CB300 được chào bán ở mức lần lượt 14.920 đồng/kg và 14.210 đồng/kg đối với HPG. Tại miền Bắc, giá CB240 của VGS ở mức 14.750 đồng/kg, trong khi CB300 ở mức 13.940 đồng/kg. Các thương hiệu khác như POM, VJS, Kyoei và VAS cũng duy trì giá thép xây dựng quanh vùng 14.850-15.050 đồng/kg đối với CB240.

Bên cạnh thép, nhóm xây dựng giao dịch khởi sắc với CII tăng 2,93%, HHV tăng 2,86%, FCN tăng 2,45%, CTD tăng 0,96% và VGC tăng 0,46%. Ở nhóm ngân hàng, SHB dẫn đầu với mức tăng 4%, tiếp theo là VPB tăng 2,52%, ACB tăng 1,49% và NAB tăng 1,23%. Các mã CTG, MBB, TPB, VIB, HDB và TCB tăng dưới 1%.

Ngược lại, SSB giảm 3,27%, LPB mất 1,11%, trong khi STB, BID, MSB và BVB cũng kết phiên trong sắc đỏ. Diễn biến trái chiều cho thấy dòng tiền chưa lan tỏa đồng đều giữa các nhóm cổ phiếu.

Áp lực bán tập trung đáng kể tại nhóm bất động sản. VHM giảm 3,18%, VIC mất 2,88%, VPL giảm 2,23% và VRE giảm 1,73%. Nhiều mã khác như VPI, PDR, KBC và IDC cũng giảm quanh 1%. Ở chiều ngược lại, KDH tăng 2,24%, NVL tăng 1,83% và DXG tăng 1,54%.

Nhóm dầu khí tiếp tục chịu sức ép khi PLX giảm 3,08%, GAS mất 2,11%, PVD giảm 1,65% và BSR giảm 1,45%. Tại nhóm phân bón, hóa chất, DCM giảm 3,16%, DGC mất 2,37%, DDV giảm 2,33% và DPM giảm 1,37%. Các mã FPT, GVR, HAG và MSN cũng giảm từ 1,37% đến 1,48%, góp phần kéo lùi chỉ số chung.

Kết phiên 12/10, VN-Index giảm 14,11 điểm, xuống 1.720,98 điểm. Dù cổ phiếu thép và một số mã xây dựng tăng mạnh, sức ép từ nhóm vốn hóa lớn vẫn chi phối diễn biến thị trường.

Một diễn biến đáng chú ý khác là PNJ bất ngờ giảm sàn sau phiên tăng trần trước đó. Mã này mất 6,92%, xuống 18.150 đồng/cổ phiếu, với thanh khoản gần 19,1 triệu đơn vị. Cuối phiên, PNJ không còn dư mua và lượng dư bán sàn lên tới 253.100 cổ phiếu.

Trước đó, PNJ tăng trần sau thông tin kết quả kiểm tra độc lập của Viện Khoa học Đá quý Châu Á (AIGS), theo đó 100% mẫu kim cương ngẫu nhiên được kiểm tra là kim cương thiên nhiên và phù hợp với các tiêu chuẩn 4C đã công bố. Tuy nhiên, cổ phiếu nhanh chóng đảo chiều trong phiên kế tiếp, cho thấy mức độ biến động giá đáng chú ý.

Giao dịch khối ngoại tiếp tục là điểm trừ khi nhà đầu tư nước ngoài bán ròng hơn 600 tỷ đồng trên toàn thị trường. TCB dẫn đầu danh sách bị bán ròng với giá trị hơn 114,9 tỷ đồng, tiếp theo là PNJ với 104,95 tỷ đồng, FPT với 91,18 tỷ đồng và VIX với 60,52 tỷ đồng.

Ở chiều mua vào, HPG được mua ròng mạnh nhất với giá trị hơn 128 tỷ đồng. HDB đứng tiếp theo với 31,02 tỷ đồng, NVL đạt 18,03 tỷ đồng và VIB đạt 16,5 tỷ đồng. Việc HPG thu hút dòng vốn ngoại trong phiên nhóm thép tăng giá là diễn biến đáng chú ý giữa bối cảnh thị trường chung chịu áp lực điều chỉnh.