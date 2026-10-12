Thương mại Việt Nam - Malaysia vượt mốc 17 tỷ USD sau 9 tháng

Kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang thị trường Malaysia giai đoạn 2015 đến giữa năm 2026. Nguồn: Thương vụ Việt Nam tại Malaysia

Theo Cơ quan Thương vụ Việt Nam tại Malaysia, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu giữa Việt Nam và Malaysia trong 9 tháng năm 2026 đạt 17,397 tỷ USD, tăng 44,2% so với cùng kỳ năm trước. Kết quả này đã vượt tổng kim ngạch thương mại song phương cả năm 2025, đạt 16,33 tỷ USD, tạo cơ sở để kỳ vọng thương mại hai nước vượt mục tiêu 18 tỷ USD trong năm nay.

Trong đó, xuất khẩu của Việt Nam sang Malaysia đạt 5,675 tỷ USD, tăng 46,4% so với cùng kỳ năm 2025. Kim ngạch nhập khẩu từ thị trường này đạt 11,720 tỷ USD, tăng 43,2%. Cả hai chiều thương mại đều vượt kết quả thực hiện của năm 2025.

Giai đoạn 2015-2025, kim ngạch xuất nhập khẩu giữa hai nước tăng trưởng bình quân 8,52% mỗi năm. Với kết quả đạt được trong 9 tháng năm nay, triển vọng thương mại song phương tiếp tục tích cực, hướng tới mục tiêu sớm đạt 20 tỷ USD và tiến tới 25 tỷ USD trong thời gian tới.

Về xuất khẩu, có 30 mặt hàng, ngành hàng của Việt Nam ghi nhận kim ngạch tăng so với cùng kỳ. Nổi bật là máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện tăng 170%; sản phẩm hóa chất tăng 81,93%; cao su tăng 71,96%; máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng tăng 55,38%; phân bón tăng 51,51%.

"Đáng chú ý, lần đầu tiên trong ba năm gần đây, Việt Nam có mặt hàng xuất khẩu sang Malaysia đạt kim ngạch trên 1 tỷ USD', đại diện Cơ quan Thương vụ Việt Nam tại Malaysia cho hay.

Cụ thể, nhóm máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện đạt 1,775 tỷ USD. Nhóm máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng đạt 577,673 triệu USD.

Một số mặt hàng khác cũng đạt kim ngạch trên 100 triệu USD, gồm điện thoại và linh kiện đạt 352,3 triệu USD; sắt thép đạt 356,3 triệu USD; gạo đạt 149,7 triệu USD; gỗ và sản phẩm từ gỗ đạt 136,4 triệu USD; cà phê đạt 128,7 triệu USD; hàng dệt may đạt 144,1 triệu USD.

Tuy nhiên, xuất khẩu một số mặt hàng truyền thống có xu hướng giảm, như cà phê giảm 26%, gạo giảm 13,9%, phương tiện vận tải và phụ tùng giảm 21%, xăng dầu giảm 22,2%. Đáng lưu ý, thâm hụt thương mại của Việt Nam với Malaysia trong 9 tháng năm 2026 lên tới 6,045 tỷ USD, cao hơn mức 5,676 tỷ USD của cả năm 2025.

Thương vụ Việt Nam tại Malaysia gặp gỡ và giới thiệu sản phẩm Việt Nam đến các đối tác. Ảnh: Bộ Công Thương

Ở chiều nhập khẩu, máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện đạt 4,43 tỷ USD, tăng 48,95%; máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng đạt 1,2 tỷ USD, tăng 75,5%; xăng dầu đạt gần 1,8 tỷ USD, tăng 114,56%. Hóa chất và dầu mỡ động thực vật cũng tăng lần lượt 58,85% và 52,4%.

Kết quả trên cho thấy thương mại Việt Nam - Malaysia tăng trưởng mạnh, song chênh lệch giữa xuất khẩu và nhập khẩu vẫn là vấn đề cần quan tâm. Việc mở rộng thị trường, nâng cao sức cạnh tranh và phát triển các mặt hàng xuất khẩu có giá trị cao sẽ góp phần khai thác hiệu quả hơn tiềm năng hợp tác thương mại giữa hai nước.