Đồng bộ giải pháp để dòng vốn ngân hàng hỗ trợ tăng trưởng kinh tế Đà Nẵng

Tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp tiếp cận vốn

Tại hội nghị “Khơi thông dòng vốn – đồng hành cùng Đà Nẵng tăng trưởng” ngày 8/10/2026 do UBND TP. Đà Nẵng tổ chức, Phó Thống đốc Thường trực NHNN Đoàn Thái Sơn đánh giá cao sự chủ động của TP. Đà Nẵng trong việc đối thoại với cộng đồng doanh nghiệp, nhận diện những khó khăn về tín dụng và tìm giải pháp huy động, sử dụng hiệu quả các nguồn lực phục vụ phát triển kinh tế.

Phó Thống đốc Thường trực Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Đoàn Thái Sơn phát biểu tại hội nghị (Ảnh: C.T)

Phát biểu tại hội nghị Phó Thống đốc cho rằng, đây là hoạt động thiết thực, thể hiện quyết tâm của chính quyền địa phương trong việc đồng hành cùng doanh nghiệp, tháo gỡ điểm nghẽn về vốn và nâng cao hiệu quả đầu tư. Trong bối cảnh Đà Nẵng đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế ở mức cao, sự phối hợp chặt chẽ giữa chính quyền, ngân hàng và doanh nghiệp có ý nghĩa quan trọng đối với khả năng hấp thụ vốn và chuyển hóa nguồn lực thành kết quả sản xuất kinh doanh thực tế.

Theo Phó Thống đốc, bám sát chỉ đạo của Đảng, Quốc hội, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ, NHNN tiếp tục điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, phối hợp chặt chẽ với chính sách tài khóa và các chính sách vĩ mô khác. NHNN duy trì các mức lãi suất điều hành, điều tiết thanh khoản phù hợp, chỉ đạo tổ chức tín dụng (TCTD) tiết giảm chi phí, ổn định mặt bằng lãi suất và phấn đấu giảm lãi suất cho vay khi điều kiện cho phép.

Trong điều hành tín dụng, định hướng xuyên suốt là tạo dư địa để các TCTD chủ động cung ứng vốn cho nền kinh tế, tập trung vào sản xuất kinh doanh, các lĩnh vực ưu tiên và những động lực tăng trưởng, trên cơ sở bảo đảm an toàn, hiệu quả và phù hợp với khả năng hấp thụ vốn.

Đến ngày 1/10/2026, dư nợ tín dụng toàn nền kinh tế gần 20,7 triệu tỷ đồng, tăng 11,31% so với cuối năm 2025. Đáng chú ý, sau cuộc làm việc của Thủ tướng Chính phủ với NHNN và các TCTD ngày 13/8/2026, các NHTM đã công bố những chương trình tín dụng với tổng quy mô trên 400.000 tỷ đồng, áp dụng mức lãi suất thấp hơn từ 1–2%/năm, hướng tới các lĩnh vực ưu tiên và động lực tăng trưởng. Tính đến ngày 6/10/2026, các chương trình này đã giải ngân khoảng 18.600 tỷ đồng cho 12.900 lượt khách hàng.

Những kết quả trên cho thấy nỗ lực của ngành Ngân hàng trong việc đưa vốn đến nền kinh tế. Song để nguồn vốn thực sự phát huy hiệu quả, chính sách tín dụng cần đi cùng các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực sản xuất, cải thiện dòng tiền và hoàn thiện điều kiện vay vốn.

Tại Đà Nẵng, NHNN Chi nhánh Khu vực 9 chủ động triển khai các cơ chế, chính sách, theo dõi diễn biến huy động vốn, tín dụng và lãi suất. Đồng thời, tăng cường phối hợp với các sở, ngành để tháo gỡ khó khăn cho khách hàng. Đến cuối tháng 9/2026, dư nợ tín dụng trên địa bàn hơn 469.390 tỷ đồng, tăng 4,45% so với cuối năm 2025.

Phó Thống đốc Đoàn Thái Sơn cho biết, những vướng mắc trong tiếp cận vốn của doanh nghiệp chủ yếu liên quan đến năng lực tài chính, dòng tiền, tài sản bảo đảm, hồ sơ pháp lý, hiệu quả dự án và phương án trả nợ. Một số dự án còn gặp khó khăn về thủ tục đầu tư, đất đai, xây dựng, ảnh hưởng đến điều kiện vay vốn cũng như tiến độ giải ngân.

Phó Thống đốc Thường trực NHNN Đoàn Thái Sơn (bên phải) đồng chủ trì hội nghị cùng Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng Nguyễn Mạnh Hùng (Ảnh: C. Thái)

Trước thực tế đó, các TCTD cần tiếp tục tiết giảm chi phí hoạt động, đẩy mạnh chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ để nâng cao hiệu quả thẩm định, quản trị rủi ro, từng bước đơn giản hóa hồ sơ, thủ tục vay vốn và tạo thuận lợi cho khách hàng. Việc cải thiện khả năng tiếp cận vốn phải được thực hiện song song với yêu cầu tuân thủ pháp luật, kiểm soát rủi ro và bảo đảm an toàn hệ thống.

Cùng đó, chương trình kết nối ngân hàng – doanh nghiệp cần được triển khai thực chất hơn, tăng cường đối thoại trực tiếp để nắm bắt nhu cầu, giải đáp vướng mắc và kịp thời xử lý những vấn đề thuộc thẩm quyền. Các ngân hàng cần chủ động cân đối nguồn vốn, ưu tiên các dự án khả thi, hoạt động sản xuất kinh doanh, tín dụng xanh và những lĩnh vực có thế mạnh của địa phương.

Khơi thông vốn cần sự phối hợp đồng bộ

Theo Phó Thống đốc, tín dụng ngân hàng là nguồn lực tài chính quan trọng, nhưng không thể là nguồn vốn duy nhất đáp ứng mọi nhu cầu phát triển. Đối với các dự án quy mô lớn, thời gian đầu tư dài, cần xây dựng cơ cấu vốn hợp lý giữa vốn chủ sở hữu, tín dụng ngân hàng, đầu tư công, hợp tác công – tư (PPP), vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và các nguồn lực hợp pháp khác. Cách tiếp cận này vừa tăng tính bền vững cho dự án, vừa giảm áp lực về kỳ hạn đối với hệ thống ngân hàng.

Một vấn đề cần được quan tâm là không phải mọi khó khăn trong giải ngân đều xuất phát từ phía ngân hàng. Phó Thống đốc nhấn mạnh: “Khả năng tiếp cận và giải ngân vốn tín dụng không chỉ phụ thuộc vào TCTD”. Với các dự án lớn, hồ sơ pháp lý, sự phù hợp với quy hoạch, thủ tục đầu tư, đất đai, giải phóng mặt bằng, tiến độ triển khai và phương án tài chính là những yếu tố có ý nghĩa quyết định.

Các doanh nghiệp và ngân hàng ký kết tài trợ vốn ngay tại hội nghị

Vì vậy, chính quyền thành phố và các sở, ngành cần tiếp tục tháo gỡ vướng mắc về quy hoạch, đầu tư, đất đai, bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư và nghĩa vụ tài chính. Đồng thời, chia sẻ sớm với hệ thống ngân hàng thông tin về danh mục dự án trọng điểm, tiến độ thực hiện, nhu cầu vốn và khả năng hoàn vốn. Khi dự án có pháp lý đầy đủ, tiến độ rõ ràng và phương án tài chính khả thi, TCTD sẽ có cơ sở để thẩm định, quyết định cấp vốn nhanh chóng và an toàn hơn.

Đối với NHNN Chi nhánh Khu vực 9, yêu cầu đặt ra là tiếp tục theo dõi sát diễn biến tín dụng, lãi suất, nợ xấu và khả năng hấp thụ vốn; nâng cao hiệu quả kết nối ngân hàng – doanh nghiệp. Cùng với đó, phân định rõ khó khăn nào thuộc lĩnh vực tín dụng, khó khăn nào liên quan đến thủ tục đầu tư, đất đai hoặc các lĩnh vực khác để chuyển đúng cơ quan có thẩm quyền xử lý.

Ở phía doanh nghiệp, việc nâng cao năng lực quản trị, minh bạch thông tin tài chính, chuẩn hóa dữ liệu sản xuất kinh doanh và dòng tiền là điều kiện quan trọng để nâng cao khả năng tiếp cận vốn. Với các dự án đầu tư, chủ đầu tư cần chủ động hoàn thiện hồ sơ pháp lý, kế hoạch vốn, tiến độ thực hiện và phương án trả nợ; làm việc với ngân hàng ngay từ giai đoạn chuẩn bị dự án, thay vì chờ đến khi cần giải ngân mới bắt đầu tiếp cận nguồn vốn.

Phó Thống đốc Đoàn Thái Sơn cho rằng, khơi thông dòng vốn phải là quá trình phối hợp đồng bộ giữa cơ quan quản lý nhà nước, chính quyền địa phương, TCTD và cộng đồng doanh nghiệp. Khi các điểm nghẽn về thể chế, thủ tục và năng lực hấp thụ vốn được xử lý hiệu quả, dòng vốn ngân hàng sẽ có điều kiện lưu chuyển thông suốt hơn, hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng sản xuất, tạo việc làm và đóng góp tích cực vào mục tiêu tăng trưởng kinh tế của Đà Nẵng.