Quảng bá du lịch bằng công nghệ số

Ở giữa không gian xanh của cánh đồng, homestay Giáp Hoài, thôn Suối Khoáng được đầu tư khá bài bản với khoảng 10 phòng nghỉ, 1 nhà cộng đồng, sân vườn, các góc check-in hướng ra thiên nhiên cùng những trải nghiệm về văn hóa, ẩm thực địa phương. Vào những ngày cuối tuần, homestay luôn kín phòng.

Là chủ homestay, anh Lò Văn Giáp nhận ra rằng, sự thay đổi không chỉ đến từ việc đầu tư cơ sở vật chất; một sản phẩm du lịch độc đáo khó tạo sức hút nếu không được quảng bá rộng rãi. Vì vậy, hình ảnh về cảnh quan, phòng nghỉ, món ăn, các hoạt động trải nghiệm được homestay thường xuyên cập nhật trên mạng xã hội, đồng thời kết nối đặt phòng qua nền tảng Booking.com, giúp khách có thể tìm hiểu, lựa chọn, đặt dịch vụ trước chuyến đi.

Trước chỉ đón khách quen hoặc khách được giới thiệu nhưng từ khi đẩy mạnh quảng bá sản phẩm du lịch trên các nền tảng số, lượng khách đến homestay tăng lên gấp 5 - 6 lần. Nhiều du khách từ Hà Nội, Ninh Bình và cả khách nước ngoài cũng đã biết đến cơ sở của chúng tôi. Anh Lò Văn Giáp, chủ homestay Giáp Hoài

Cách làm của anh Giáp cũng đang được các chủ cơ sở kinh doanh du lịch ở Văn Chấn áp dụng. Nhiều homestay xây dựng hình ảnh trên mạng xã hội, cập nhật thường xuyên hoạt động, dịch vụ, không gian lưu trú và kết nối với các nền tảng đặt phòng trực tuyến. Qua đó, các cơ sở chủ động hơn trong tìm kiếm khách hàng, mở rộng thị trường và tổ chức hoạt động kinh doanh.

Đáng chú ý, một số homestay không chỉ cung cấp dịch vụ lưu trú mà còn xây dựng các gói trải nghiệm gắn với giới thiệu ẩm thực, sản phẩm đặc trưng, tour khám phá cảnh quan và các hoạt động văn hóa. Nhờ đó, tạo thêm giá trị cho điểm đến.

Anh Vũ Đình Lực ở xã Văn Chấn cho biết: “Chúng tôi thường xuyên cập nhật hình ảnh, hoạt động và các dịch vụ của homestay trên fanpage; định kỳ livestream để giới thiệu cảnh quan, trải nghiệm và những sản phẩm đặc trưng của địa phương đến du khách. Bên cạnh đó, chúng tôi phối hợp với các chủ kênh TikTok có lượng người theo dõi lớn để lan tỏa hình ảnh, mở rộng khả năng tiếp cận khách hàng và quảng bá du lịch Văn Chấn đến nhiều người hơn”.

Xã Văn Chấn hiện có khoảng 20 cơ sở du lịch cộng đồng. Các cơ sở đang từng bước ứng dụng công nghệ số vào quản lý, sản xuất - kinh doanh, tiêu thụ sản phẩm và phát triển du lịch. Xã đã đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức, kỹ năng số; tổ chức tập huấn, hướng dẫn người dân, các hộ kinh doanh du lịch cộng đồng sử dụng các nền tảng, dịch vụ số.

Đồng thời, phối hợp với các doanh nghiệp, đơn vị cung cấp hạ tầng, giải pháp hỗ trợ giao dịch điện tử và dịch vụ công; hỗ trợ người dân, doanh nghiệp, hợp tác xã về quy trình thanh toán số, quảng bá giới thiệu sản phẩm du lịch.

Từ đầu năm đến nay, địa phương đón khoảng 148.870 lượt khách, đạt 99,2% kế hoạch, trong đó, khoảng 5.550 lượt khách quốc tế. Doanh thu từ du lịch ước đạt gần 134 tỷ đồng.

Bà Trần Thị Thêm - Trưởng Phòng Văn hóa - Xã hội xã Văn Chấn cho biết: “Chuyển đổi số trong du lịch không chỉ là đưa thông tin lên mạng xã hội mà quan trọng hơn là hỗ trợ các cơ sở thay đổi cách tiếp cận thị trường, quảng bá sản phẩm chuyên nghiệp hơn, kết nối với du khách thuận tiện hơn. Do vậy, ngoài việc đầu tư hạ tầng và tổ chức tập huấn cho các cơ sở kinh doanh, xã Văn Chấn đang đẩy mạnh xây dựng “thôn số” với mục tiêu ngày càng nhiều người tiếp cận và sử dụng công nghệ trong đời sống, sản xuất - kinh doanh. Qua đó, chuyển đổi số không chỉ phục vụ người dân mà còn tạo nền tảng để phát triển du lịch số, phát huy tốt hơn tiềm năng du lịch của địa phương”.

Với Văn Chấn, chuyển đổi số là câu chuyện ứng dụng công nghệ trong kinh doanh du lịch, là quá trình đưa những giá trị của cảnh quan, văn hóa, ẩm thực và đời sống đến gần hơn với du khách. Người dân biến những lợi thế ấy thành sinh kế bền vững. Khi mỗi thôn, bản đều có thể trở thành một “điểm chạm”, du lịch Văn Chấn cũng từng bước phát triển.