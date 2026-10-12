Công ty chủ chốt trong hệ sinh thái Sun Group lãi lớn

CTCP Tập đoàn Mặt Trời lãi hơn 700 tỷ đồng sau nửa năm 2026. Ảnh: Sun Group.

Theo thông tin công bố định kỳ trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), CTCP Tập đoàn Mặt Trời - doanh nghiệp thành viên của Tập đoàn Sun Group - đã ghi nhận lợi nhuận sau thuế hơn 722 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm nay, tăng mạnh so với cùng kỳ năm trước.

Tại thời điểm cuối tháng 6, vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp này đạt hơn 34.613 tỷ đồng, trong đó vốn đầu tư của chủ sở hữu ở mức 29.127 tỷ. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đạt hơn 3.370 tỷ đồng.

Về cơ cấu nguồn vốn, hệ số nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp ở mức 1,82 lần. Trong khi đó, hệ số thanh toán ngắn hạn đạt 1,74 lần, còn hệ số thanh toán lãi vay đạt 2,15 lần. Đây là những chỉ tiêu phản ánh tương quan giữa nghĩa vụ nợ, tài sản ngắn hạn và khả năng đáp ứng chi phí lãi vay của doanh nghiệp.

CTCP Tập đoàn Mặt Trời được thành lập năm 2007, hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản và dịch vụ vui chơi giải trí. Doanh nghiệp này giữ vai trò nòng cốt trong hệ sinh thái Tập đoàn Sun Group, với danh mục đầu tư trải rộng ở nhiều lĩnh vực.

Thời gian gần đây, Tập đoàn Sun Group đang tích cực triển khai một loạt dự án quy mô lớn trải dài từ Bắc vào Nam như dự án tái thiết đô thị Vĩnh Hưng (Hà Nội) 447 ha, tổng vốn 186.000 tỷ đồng; dự án Khu liên hợp thể dục thể thao quốc gia Rạch Chiếc (TP.HCM) 730 ha, vốn đầu tư 145.000 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, Sun Group cũng chuẩn bị đầu tư dự án Khu đô thị mới Bình Quới - Thanh Đa tại TP.HCM, quy mô hơn 420 ha, vốn đầu tư gần 100.000 tỷ đồng.

Riêng tại TP.HCM, Sun Group còn là nhà đầu tư thực hiện một loạt dự án trọng điểm khác như Blanca City (khu vực Vũng Tàu); cụm dự án Trung tâm hành chính mới, Nhà hát Thủ Thiêm và công viên cảnh quan tại hồ trung tâm Thủ Thiêm...