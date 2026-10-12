Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam phường Duy Tiên nhận Giải thưởng Nguyễn Chí Thanh năm 2026

Đồng chí Trịnh Phương Nam (thứ 3 từ phải sang), Ủy viên Ban Thư ký Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Ninh Bình, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam phường Duy Tiên.

Lễ trao giải diễn ra tối 11/10 tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục (Hà Nội), trong khuôn khổ chương trình kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam (15/10/1956 - 15/10/2026) do Trung ương Hội LHTN Việt Nam tổ chức.

Trên cương vị Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam phường Duy Tiên, đồng chí Trịnh Phương Nam cùng tập thể Hội triển khai các phong trào thanh niên gắn với nhiệm vụ chính trị và nhu cầu thực tiễn của địa phương, chú trọng phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện và khả năng ứng dụng công nghệ của tuổi trẻ. Trong đó, hoạt động hỗ trợ người dân thực hiện thủ tục hành chính, sử dụng dịch vụ công trực tuyến và tiếp cận các tiện ích số là một trong những điểm nhấn.

Đồng chí Trịnh Phương Nam (thứ 3 từ trái sang) vinh dự nhận Giải thưởng Nguyễn Chí Thanh năm 2026.

Tiêu biểu, tháng 9/2025, đội hình thanh niên tình nguyện hỗ trợ người dân tại Trung tâm Phục vụ hành chính công phường đã hỗ trợ 2.538 hồ sơ. Theo báo cáo của Hội, hoạt động góp phần đưa chỉ tiêu “Hồ sơ hóa” của Duy Tiên từ vị trí 95 lên nhóm 17 trong tỉnh. Năm 2026, các đội hình thanh niên tiếp tục tham gia hướng dẫn đảng viên sử dụng ứng dụng Sổ tay Đảng viên điện tử, số hóa dữ liệu di tích lịch sử và hỗ trợ người dân tiếp cận công nghệ.

Cùng với chuyển đổi số, công tác tình nguyện vì cộng đồng được Hội duy trì với nhiều hoạt động thiết thực. Giai đoạn 2024-2026, các cơ sở Đoàn, Hội thực hiện gần 100 công trình, phần việc thanh niên, thu hút trên 11.000 lượt đoàn viên, hội viên tham gia; đồng thời vận động nguồn lực hỗ trợ người có hoàn cảnh khó khăn, chăm lo cho thiếu nhi, gia đình chính sách và tổ chức các hoạt động bảo vệ môi trường. Những kết quả này phản ánh nỗ lực của tập thể Hội trong việc tập hợp thanh niên, đưa phong trào gắn với yêu cầu thực tế tại địa phương.

Đồng chí Trịnh Phương Nam (thứ 3 từ phải sang) cùng các đại biểu nhận Giải thưởng Nguyễn Chí Thanh năm 2026 tới thăm Nhà lưu niệm Đại tướng Nguyễn Chí Thanh (Hà Nội).

Trong quá trình công tác, đồng chí Trịnh Phương Nam nhiều lần được các cấp, các ngành ghi nhận bằng những phần thưởng và danh hiệu tiêu biểu. Anh là cán bộ Đoàn tiêu biểu toàn quốc đạt Giải thưởng Lý Tự Trọng năm 2026; đạt Giải Ba Hội thi Báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2025-2030; được Trung ương Đoàn trao Bằng khen vì thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2025. Trước đó, anh cũng nhận nhiều Bằng khen của Trung ương Đoàn, Trung ương Hội LHTN Việt Nam vì thành tích trong công tác Đoàn, Hội và phong trào thanh thiếu nhi qua các năm.

Giải thưởng Nguyễn Chí Thanh năm 2026 được trao cho 70 cán bộ Hội LHTN Việt Nam tiêu biểu, xuất sắc trên cả nước, nhằm ghi nhận những đóng góp trong công tác Hội và phong trào thanh niên. Đây là sự động viên, khích lệ đội ngũ cán bộ Hội tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, nhiệt huyết, sáng tạo; nâng cao chất lượng hoạt động, tăng cường tập hợp thanh niên và tổ chức các phong trào tình nguyện, an sinh xã hội gắn với nhu cầu thực tiễn của cộng đồng và sự phát triển của địa phương.