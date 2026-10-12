Vốn ưu đãi trăm nghìn tỷ vẫn xa tầm với doanh nghiệp

Tại tọa đàm “Vốn mở đường - Doanh nghiệp tăng tốc” diễn ra ngày 12/10, ông Nguyễn Đức Lệnh, Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) chi nhánh Khu vực 2, cho biết trong 9 tháng đầu năm, tổng dư nợ tín dụng trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh ước đạt khoảng 5,8 triệu tỷ đồng, tăng 11,4% so với cuối năm ngoái. Đây là tín hiệu tích cực khi nguồn vốn tín dụng tiếp tục tập trung vào các nhóm ngành, lĩnh vực là động lực tăng trưởng của nền kinh tế, bao gồm xuất khẩu, công nghiệp chế biến chế tạo, công nghiệp hỗ trợ, logistics, xây dựng, bất động sản, bán buôn và bán lẻ.

Chương trình kết nối ngân hàng và doanh nghiệp tại TP.Hồ Chí Minh đã hoàn thành hơn 70% kế hoạch giải ngân.

Đáng chú ý, chương trình kết nối ngân hàng và doanh nghiệp với quy mô đăng ký 591.000 tỷ đồng từ đầu năm đến nay đã giải ngân được 416.000 tỷ đồng, hoàn thành 70,1% kế hoạch và phục vụ hàng trăm nghìn lượt khách hàng.

Để tiếp sức cho thị trường trong những tháng cuối năm, ngành ngân hàng TP. Hồ Chí Minh triển khai đồng bộ ba nhóm giải pháp trọng tâm. Trước hết là duy trì mặt bằng lãi suất ổn định thông qua các gói ưu đãi, tiêu biểu là gói tín dụng dành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa quy mô hơn 400.000 tỷ đồng với lãi suất thấp hơn từ 1 - 2 điểm %.

Bên cạnh đó, gói cho vay lâm sản, thủy sản đã giải ngân 154.000 tỷ đồng với mức giảm lãi suất từ 1,5 - 2 điểm %. Năm nhóm ngành được ưu tiên lãi suất gồm xuất khẩu, doanh nghiệp nhỏ và vừa, công nghiệp hỗ trợ, ứng dụng công nghệ cao cùng lĩnh vực nông nghiệp nông thôn.

Dưới góc nhìn từ các hiệp hội và đơn vị sản xuất kinh doanh, nhu cầu vốn hiện nay vẫn vô cùng cấp bách. Ông Nguyễn Quốc Kỳ, Phó Chủ tịch Liên đoàn Doanh nghiệp TP. Hồ Chí Minh (HUBA), Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Du lịch Vietravel, nhận định tín dụng ngân hàng vẫn là chiếc phao cứu sinh lớn nhất trong bối cảnh các kênh huy động vốn khác còn nhiều giới hạn.

Đại diện HUBA cho biết những ngành kinh tế mũi nhọn có tính lan tỏa cao như du lịch, đặc biệt là các cơ sở lưu trú nhỏ, hộ kinh doanh và mô hình homestay, gần như không thể với tới các gói vốn ưu đãi hiện hành.

Từ thực tế điều hành sản xuất, bà Lâm Thúy Ái, Chủ tịch Hội đồng thành viên Mebi Group kiêm Chủ tịch Câu lạc bộ Doanh nghiệp Mekong tại TP. Hồ Chí Minh, chia sẻ nhiều hội viên đang phải thu hẹp quy mô do nguồn vốn thắt chặt. Một số đơn vị chỉ nhận được 50 - 60% hạn mức cam kết khiến dự án dở dang, đứt gãy đà hồi phục.

Điển hình như tại Mebi Group, doanh nghiệp buộc phải cắt nhỏ tiến độ đầu tư và tạm dừng mở rộng chuỗi bán lẻ do áp lực chi phí lãi vay cùng rào cản hạn mức tín dụng.

Bên cạnh câu chuyện về vốn, bà Ái nhấn mạnh nỗi lo lớn nhất hiện nay là sự suy giảm sức mua trên toàn thị trường khi người tiêu dùng thắt chặt chi tiêu. Việc chi phí đầu vào tăng cao trong khi hàng hóa tiêu thụ chậm đang đẩy các nhà sản xuất vào thế chịu áp lực kép.

Đáng chú ý, các kênh huy động ngoài ngân hàng như trái phiếu, cổ phiếu hay quỹ đầu tư vẫn là cánh cửa quá hẹp đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ, buộc họ chỉ biết trông cậy vào nguồn vốn vay ngân hàng để duy trì hoạt động.

Từ những nghịch lý này, ông Kỳ kiến nghị Nhà nước cần sớm nghiên cứu thành lập quỹ hỗ trợ phát triển kinh doanh nhằm bổ sung nguồn lực tài chính chuyên biệt, tiếp sức cho các mô hình kinh doanh nhỏ và ngành dịch vụ vượt khó.

Đồng thời, sự đồng hành giữa hai bên phải được giải quyết từ gốc rễ. Thay vì quá phụ thuộc vào tài sản bảo đảm, các tổ chức tín dụng cần đi sâu vào thực tế vận hành để thẩm định cho vay dựa trên dòng tiền và tín chấp.

Đối với doanh nghiệp cần chuẩn hóa quản trị tài chính, công khai số liệu kế toán, phương án kinh doanh và dòng tiền khả thi.