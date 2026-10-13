Bi kịch bóng đá của Leicester

Leicester City đang rơi vào cuộc khủng hoảng nghiêm trọng.

Hôm 11/10, Leicester City nhận thất bại 0-3 ngay trên sân nhà King Power trước Peterborough United ở vòng 10 giải hạng Nhì Anh (League One).

Thánh địa King Power, nơi từng chứng kiến những khoảnh khắc lịch sử khi Claudio Ranieri và các học trò nâng cao chiếc cúp bạc Ngoại hạng Anh, giờ đây chìm trong bầu không khí ảm đạm và làn sóng phẫn nộ từ các cổ động viên.

Nguy cơ rớt hạng

Trận thua muối mặt trước đối thủ bị đánh giá thấp hơn khiến "Bầy Cáo" giậm chân ở vị trí thứ 17 trên bảng xếp hạng League One. Với chỉ 9 điểm sau 8 vòng đấu, Leicester đối mặt nguy cơ rớt hạng năm thứ hai liên tiếp.

Sự sụp đổ của Leicester City không diễn ra trong ngày một ngày hai, nó là hệ quả của chuỗi sai lầm về mặt quản trị và tài chính. Những vi phạm về Quy tắc Lợi nhuận và bền vững (PSR) cùng khoản nợ tích tụ khiến đội bóng bị trừ điểm và hạn chế chuyển nhượng trong nhiều mùa giải liên tiếp.

Sự ra đi của hàng loạt trụ cột cùng chính sách chiêu mộ thiếu hiệu quả khiến chất lượng đội hình sa sút không phanh. Thượng tầng mất phương hướng, sự thiếu ổn định trên băng ghế huấn luyện và công tác quản trị khiến câu lạc bộ sa sút liên tục trong vài năm qua.

Lối thoát nào

Theo Sky News, tập đoàn King Power (Thái Lan) đề nghị các nhà đầu tư tiềm năng nộp hồ sơ mua lại câu lạc bộ Leicester City trước cuối tuần này, đánh dấu bước chuẩn bị khép lại hành trình 15 năm gắn bó đầy biến động cùng đội bóng.

Leicester City đang được rao bán.

Gia tộc Srivaddhanaprabha (đơn vị mua lại Leicester City từ năm 2010) muốn khởi động lại quá trình tìm kiếm đối tác mua đội bóng, để nhanh chóng giải quyết chuỗi khủng hoảng trầm trọng.

Các báo cáo cho thấy King Power kỳ vọng thu về con số lên tới 225 triệu bảng. Dù vậy, không có nhiều khả năng các đối tác sẵn sàng trả con số kể trên. Theo báo cáo tài chính được công khai hồi tháng 7, Leicester City có khoản lỗ trước thuế lên tới 71,1 triệu bảng.

Mặc dù doanh thu từng có giai đoạn tăng lên mức 186,5 triệu bảng, chi phí vận hành quá lớn (đặc biệt là quỹ lương và chi phí khấu hao hợp đồng cầu thủ lên tới 51,1 triệu bảng) nuốt trọn lợi nhuận của Leicester.

Việc rơi xuống League One khiến nguồn thu từ bản quyền truyền hình, chuyển nhượng của "Bầy cáo" sa sút. Sự kết hợp giữa thua lỗ kỷ lục, các khoản nợ vay lãi suất cao và thành tích thi đấu tệ hại đang đẩy đội bóng tới bờ vực sụp đổ.

Hình ảnh Leicester City trượt dài từ đỉnh cao Ngoại hạng Anh xuống nhóm cuối bảng League One là lời cảnh tỉnh cay đắng về sự khắc nghiệt của bóng đá chuyên nghiệp hiện đại, khi mô hình quản trị thiếu bền vững có thể dập tắt mọi kỳ tích chỉ trong vòng một thập kỷ.

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