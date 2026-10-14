Luật sư của HLV Jesus công kích Ronaldo

Cristiano Ronaldo rời đợt tập trung tuyển Bồ Đào Nha trong tranh cãi với HLV Jorge Jesus.

Phát biểu trên kênh truyền hình Cabine Desportiva, luật sư Henrique lên tiếng chê trách thái độ và hành vi của tiền đạo sinh năm 1985: "Cristiano Ronaldo, bằng những hành động, thái độ và sự ám ảnh của mình đối với thông số cá nhân, đang làm được điều mà không đối thủ nào của Bồ Đào Nha làm được".

"Chính Cristiano tự hủy hoại khả năng ghi nhớ của chúng ta về tất cả những điều tốt đẹp cậu ta từng mang lại", Henrique nhấn mạnh. "Cậu ta ngày càng tự bao bọc mình xung quanh những kẻ chỉ biết nói những gì cậu ta muốn nghe, và ngày càng ít đi những người dám nói sự thật".

"Đó là số phận của các vị thần và những kẻ độc tài, cuối cùng họ chỉ còn lại một mình trên đỉnh Olympus, xung quanh toàn là những bức tường gương", luật sư của HLV Jesus mỉa mai.

Là một luật sư kiêm nhà báo, ông Henrique cũng khẳng định dừng viết chuyên mục hàng tuần trên tờ báo Jornal Record. Ông cho rằng vì Ronaldo hiện là cổ đông của tập đoàn sở hữu tờ báo Jornal Record, nên vị luật sư này muốn giữ sự tự do và độc lập trong tư tưởng.

Những phát biểu của ông Henrique tiếp tục làm bùng nổ các tranh cãi ở Bồ Đào Nha về mối quan hệ giữa siêu sao người Bồ Đào Nha và HLV Jesus.