Khách Trung Quốc hư xe, tài xế ở TP.HCM đẩy đến tiệm sửa

Tài xế đẩy chiếc xe chết máy của du khách Trung Quốc Nam du khách Trung Quốc ngồi giữ lái, tài xế dùng chân đẩy xe qua những con đường đông đúc.

Một ngày như thường lệ, Trần Văn Sang (phường Tam Thắng, TP.HCM) chạy xe công nghệ ở khu vực trung tâm. Khi đến vòng xoay tượng đài liệt sĩ, phía đường Thi Sách, anh nhìn thấy một du khách Trung Quốc đang đẩy bộ xe. Không chần chừ, Sang ghé vào hỏi thăm.

Bằng vốn tiếng Anh ít ỏi, kết hợp cử chỉ, anh biết chiếc xe tay ga đang chết máy. Sang cố gắng giải thích rằng sẽ đưa nam du khách đến tiệm sửa chữa gần nhất và ra hiệu: "Let's go" (tạm dịch: cùng đi thôi). Trên đoạn đường dài khoảng 1 km, nam du khách ngồi giữ lái, còn tài xế dùng chân đẩy chiếc xe từ bên cạnh.

Đến nơi, du khách Trung Quốc gửi tiền thay cho lời cảm ơn, nhưng Sang chỉ cười và xua tay, vội vã nhấn ga khi thấy người này cầm tiền định chạy theo. Nam du khách chỉ còn biết đứng lại, nói lớn: "Oh my god, thank you" (tạm dịch: Trời ơi, cảm ơn bạn).

"Tôi không có ý định lấy tiền cuốc xe. Khách quốc tế sang nước mình du lịch, không rành đường, xe còn hư thì không biết làm sao. Mất vài chục phút nhưng chuyến đi của họ thuận lợi, hình ảnh người Việt Nam cũng đẹp hơn", Sang chia sẻ với Tri Thức - Znews.

Đoạn video được Sang quay lại bằng camera hành trình treo trước ngực, đăng tải vào ngày 5/10. Hiện nhận về hơn 1,1 triệu lượt xem và nhiều bình luận cảm kích từ người Trung Quốc.

Nam tài xế từ chối nhận tiền từ du khách Trung Quốc. Ảnh: NVCC.

Với tài xế, hành động này không phải ngẫu nhiên. Khoảng 2-3 năm nay, trước xe anh luôn dán tấm biển "Chuyến xe tình thương", bên dưới là lá cờ đỏ sao vàng. Anh sẵn sàng dừng lại giúp bất cứ người dân, du khách đến Vũng Tàu (cũ) gặp phải sự cố trên đường, cần đẩy xe đến tiệm sửa, đưa về nhà hay nơi lưu trú.

Sang không nhớ xuể đã giúp bao nhiêu người Việt lẫn khách quốc tế, nhưng chuyến xe tình thương sẽ không dừng lại. Anh cho rằng việc giúp đỡ người khác cũng là cách tạo niềm vui cho chính mình.

Câu chuyện trên cũng gợi nhắc hình ảnh các tài xế, từ xe ôm, taxi đến xe công nghệ, hết lòng hỗ trợ khách quốc tế khi đến Việt Nam.

Gần nhất, ngày 3/10, một du khách Trung Quốc cùng bạn gái suýt lỡ chuyến bay vì xe buýt đến muộn. Thấy vậy, nam tài xế taxi ở Hà Nội đề nghị chở cặp đôi ra sân bay chỉ với giá 160.000 đồng cho 20 km.

Tháng 10/2022, một tài xế taxi ở Hà Nội đã giúp 2 du khách Ấn Độ tìm lại điện thoại bỏ quên bằng cách đăng tin lên mạng xã hội, giúp kết nối với tài xế từng chở họ. Sau đó chở miễn phí 2 người đến tận nơi nhận lại điện thoại.

Khách Trung Quốc uống trà sữa bên trong một trung tâm thương mại TP.HCM. Ảnh: Linh Huỳnh.

Trong 9 tháng năm 2026, Vũng Tàu (cũ) đã đón hơn 4,15 triệu lượt khách, đóng góp khả quan vào kinh tế địa phương.

Nhìn về lượng khách quốc tế, trong 9 tháng, Việt Nam đón hơn 17,7 triệu lượt khách quốc tế. Trong đó, Trung Quốc là thị trường gửi khách lớn nhất với 3,9 triệu lượt, chiếm 22,4% tổng lượng khách quốc tế. Lợi thế về quy mô dân số, khoảng cách địa lý, hàng không thuận lợi giúp thị trường này kết nối mạnh mẽ với Việt Nam.

Những điểm đến được du khách Trung Quốc lựa chọn nhiều gồm Nha Trang (Khánh Hòa), Đà Nẵng, Phú Quốc (An Giang), Hà Nội, TP.HCM và vịnh Hạ Long (Quảng Ninh).