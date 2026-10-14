Manchester United: Khó khăn tiếp tục bủa vây

Thất bại càng làm rõ những bất ổn

Manchester United (áo xanh) thi đấu nhạt nhòa trước Atletico Madrid vào sáng 14-10. Ảnh: Manchester United.

Manchester United bước vào trận đấu với Atletico Madrid trong bối cảnh cần một kết quả tích cực để vực dậy mùa giải, sau khi chỉ giành 6 điểm qua 6 vòng đầu tại Giải ngoại hạng Anh (Premier League). Tuy nhiên, đội bóng của huấn luyện viên (HLV) Michael Carrick lại khởi đầu theo cách không thể tệ hơn khi thủng lưới ngay phút đầu tiên. Những khoảng trống trong hệ thống phòng ngự khiến đội khách nhiều lần chao đảo, trong khi xà ngang giúp họ tránh phải nhận thêm bàn thua.

Tình thế càng trở nên bất lợi khi Leny Yoro nhận thẻ đỏ trực tiếp trong hiệp 2 sau tình huống bị xác định phạm lỗi với Jonathan David trong vai trò cầu thủ phòng ngự cuối cùng. Chơi thiếu người, Manchester United không thể kiểm soát thế trận và phải nhận bàn thua thứ hai trong hiệp hai.

Dù vẫn có những cơ hội đáng kể, đội bóng Anh không tận dụng được. Bryan Mbeumo và Bruno Fernandes đều bỏ lỡ những tình huống có thể tạo ra khác biệt. Nhưng thất bại không chỉ đến từ sự kém duyên trước khung thành. Những quyết định nhân sự của HLV Carrick cũng đặt ra nhiều dấu hỏi.

Việc Marcus Rashford được lựa chọn đá chính trong khi Matheus Cunha ngồi dự bị gây tranh luận, nhất là khi Rashford tiếp tục có màn trình diễn mờ nhạt. Andrey Santos, người được trao cơ hội đá chính do Kobbie Mainoo chấn thương, cũng chưa thể hiện được phong độ như kỳ vọng.

Sau trận đấu, tâm điểm chú ý chuyển từ thất bại trên sân sang những phát biểu thẳng thắn của trung vệ đội bóng thành Manchester Lisandro Martinez. Trung vệ người Argentina công khai bày tỏ sự thất vọng về tình hình của Manchester United, cho rằng đội bóng cần được tăng cường lực lượng để đủ sức cạnh tranh với các đối thủ hàng đầu.

“Thật sự rất tệ. Tôi phải kiềm chế bản thân rất nhiều. Đôi khi, đây là hình ảnh phản chiếu của câu lạc bộ chúng tôi ở thời điểm hiện tại”, Martinez nói trong cuộc phỏng vấn sau trận đấu.

Cầu thủ 28 tuổi nhắc lại những gì Manchester United đã làm được ở mùa giải trước và cho rằng ban lãnh đạo cần hành động mạnh mẽ hơn trên thị trường chuyển nhượng.

Đáng chú ý, Martinez không cho rằng vấn đề chỉ nằm ở HLV hay các cầu thủ. Theo trung vệ này, Manchester United cần nhìn nhận toàn diện cách câu lạc bộ vận hành, thay vì tiếp tục thay đổi HLV mà không giải quyết những bất cập ở các bộ phận khác.

Phát biểu ấy lập tức gây tranh luận. Cựu đội trưởng Wayne Rooney cho rằng Martinez thiếu tôn trọng các đồng đội khi công khai chỉ trích câu lạc bộ ngay sau thất bại. Trong khi đó, HLV Michael Carrick cho biết ông chưa xem cuộc phỏng vấn nên không muốn đưa ra bình luận vội vàng.

Cách phản ứng thận trọng của Carrick có thể giúp tránh đẩy mâu thuẫn giữa cầu thủ và bộ phận điều hành của câu lạc bộ đi xa hơn, nhưng không làm giảm sức ép đang đè nặng lên ông. Câu hỏi về khả năng thay HLV vì thế tiếp tục được đặt ra. Nếu kết quả và màn trình diễn không cải thiện, vị trí HLV của cựu tiền vệ Machester United này khó tránh khỏi sự soi xét.

Thay HLV có phải lời giải?

Manchester United vẫn đang tìm lối ra cho cuộc khủng hoảng thành tích hiện nay. Ảnh: Manchester United.

Dẫu vậy, với Manchester United, thay HLV chưa hẳn là giải pháp tốt nhất. Manchester United không thiếu những lần thay tướng kể từ khi HLV huyền thoại Alex Ferguson rời ghế huấn luyện năm 2013. Nhưng việc liên tục tìm kiếm một người đủ sức đưa đội bóng trở lại đỉnh cao cũng cho thấy vấn đề ở sân Old Trafford không đơn giản nằm ở chiếc ghế HLV.

Trường hợp Ole Gunnar Solskjær là một ví dụ đáng chú ý. Được bổ nhiệm làm HLV tạm quyền vào tháng 12-2018, cựu tiền đạo người Na Uy tạo ra cú hích ban đầu, trước khi được trao hợp đồng chính thức vào tháng 3-2019. Manchester United từng giành ngôi á quân Premier League mùa giải 2020-2021 dưới thời Solskjær, nhưng những bất ổn về phong độ và kết quả vẫn kéo dài. Tháng 11-2021, ông phải rời nhiệm sở sau chuỗi trận đáng thất vọng. Sau đó, Manchester United tiếp tục bổ nhiệm Ralf Rangnick theo vai trò tạm quyền rồi lựa chọn Erik ten Hag làm HLV trưởng.

Nhìn lại chặng đường ấy của đội bóng này, thay HLV có thể tạo ra thay đổi trước mắt, nhưng không tự động giải quyết được những vấn đề về xây dựng đội hình, chuyển nhượng và định hướng phát triển.

Trong bối cảnh đó, tin đồn HLV người Italia Antonio Conte sẵn sàng trở lại bóng đá Anh và tiếp quản Manchester United càng khiến câu chuyện về chiếc ghế HLV nóng lên. Tuy nhiên, những thông tin này hiện vẫn thuộc phạm vi đồn đoán, chưa thể coi đó là xác nhận về việc Manchester United đã đạt thỏa thuận với Conte.

Manchester United cần có những giải pháp trước những kết quả đáng thất vọng, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc thay đổi bằng mọi giá. Bài học từ thời HLV Solskjær cho thấy điều này. Trong khi đó, tin đồn về việc HLV Antonio Conte sẵn sàng đến Manchester United đặt ra yêu cầu phải cân nhắc kỹ trước khi bắt đầu một chu kỳ mới.

Còn trước mắt, Manchester United sẽ mắc kẹt trong vòng xoáy thất bại, tranh cãi và thay đổi đến khi nào vẫn là câu hỏi lớn chưa có lời giải.