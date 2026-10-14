Tình thế đảo ngược với HLV Park Hang Seo ở Thái Lan

Trước cuộc đối đầu với Police Tero, Kanchanaburi Power FC chịu sức ép đáng kể sau khởi đầu không như kỳ vọng. Đội bóng của HLV Park Hang Seo liên tục đánh rơi điểm số, khiến người hâm mộ Thái Lan đặt dấu hỏi về khả năng cạnh tranh cũng như hiệu quả của nhà cầm quân người Hàn Quốc.

Tuy nhiên, màn trình diễn trước Police Tero cho thấy Kanchanaburi Power FC vẫn có khả năng kiểm soát thế trận và tạo ra sức ép lớn lên đối thủ. Đội bóng của ông Park lại cho thấy vấn đề trong khâu dứt điểm khi các cơ hội liên tiếp bị bỏ lỡ.

Khi trận đấu tiến gần đến hồi kết với tỷ số 0-0, Kanchanaburi Power FC đứng trước nguy cơ tiếp tục mất điểm dù chơi lấn lướt. Đúng vào phút bù giờ thứ 5, ngoại binh John Baggio ghi bàn thắng quyết định, mang về trọn vẹn 3 điểm cho đội bóng của HLV Park Hang Seo.

Sau chuỗi trận đáng thất vọng, HLV Park Hang Seo đã có thể thở phào khi Kanchanaburi Power FC đánh bại Police Tero nhờ bàn thắng ở phút bù giờ cuối cùng, qua đó chấm dứt chuỗi 4 trận liên tiếp không thắng tại Thai League 2.

Bàn thắng ở thời điểm cuối trận không chỉ giúp Kanchanaburi Power FC giành chiến thắng mà còn giải tỏa sức ép đè nặng lên ban huấn luyện. Sau những kết quả không tốt, một trận thắng theo cách nghẹt thở như vậy có thể tạo cú hích quan trọng về tinh thần cho toàn đội.

Với kết quả này, Kanchanaburi Power FC chấm dứt chuỗi 4 trận không thắng tại Thai League 2, đồng thời tạm vươn lên vị trí thứ 7 với 9 điểm sau 6 vòng đấu, gồm 2 chiến thắng, 3 trận hòa và 1 thất bại.

Điều đáng chú ý là tình thế của HLV Park Hang Seo đã thay đổi chỉ sau một trận đấu. Trước đó, những kết quả nghèo nàn khiến ông phải đối mặt với nhiều ý kiến hoài nghi từ người hâm mộ Thái Lan. Giờ đây, chiến thắng trước Police Tero giúp nhà cầm quân người Hàn Quốc có thêm thời gian để điều chỉnh đội bóng và chứng minh năng lực.

Dẫu vậy, 3 điểm chưa thể che lấp hoàn toàn những hạn chế trong lối chơi của Kanchanaburi Power FC. Việc tạo ra nhiều cơ hội nhưng chỉ ghi được một bàn thắng cho thấy đội bóng vẫn cần cải thiện khả năng tận dụng thời cơ. Nếu muốn duy trì vị trí trong nhóm trên bảng xếp hạng, thầy trò HLV Park Hang Seo phải biến ưu thế về thế trận thành những kết quả ổn định hơn.

Chiến thắng trước Police Tero vì thế mang ý nghĩa lớn hơn một trận đấu thông thường. Đây là cơ hội để HLV Park Hang Seo lấy lại niềm tin, nhưng cũng là bước khởi đầu cho thử thách tiếp theo: chứng minh rằng đội bóng của ông thực sự đang đi đúng hướng, thay vì chỉ giải tỏa áp lực bằng một khoảnh khắc lóe sáng ở phút cuối.