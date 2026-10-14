Cầu thủ Đông Nam Á đầu tiên ra sân ở Champions League

Verdonk là một trong những cầu thủ đẳng cấp nhất Đông Nam Á hiện nay.

Bước ngoặt diễn ra ở phút 76 trong cuộc đối đầu giữa Lille và Arsenal thuộc lượt trận thứ hai giai đoạn vòng phân hạng Champions League. Giữa chảo lửa Emirates rực lửa, cầu thủ 29 tuổi được tung vào sân thay thế cho Romain Perraud. Dù đại diện nước Pháp lúc này rơi vào thế vỡ trận khi bị dẫn trước ba bàn, sự xuất hiện của Verdonk vẫn mang ý nghĩa biểu tượng to lớn cho bóng đá khu vực.

Trong hơn 10 phút góp mặt trên sân, ngôi sao sinh năm 1997 chơi đầy lăn xả để xốc lại hàng thủ. Verdonk sở hữu những thống kê phòng ngự ấn tượng với 16 lần chạm bóng, tung ra 3 cú tắc bóng chính xác và chiến thắng 3 trên 4 pha tranh chấp tay đôi.

Sự kiên cường của hậu vệ này giúp Lille đứng vững, không phải nhận thêm bàn thua trước sức ép nghẹt thở từ "Pháo thủ". Tuy nhiên, do thời gian quá ít để tạo đột biến, anh chỉ nhận về 6,2 điểm từ chuyên trang FotMob.

Chung cuộc, Arsenal giành chiến thắng thuyết phục 3-0 nhờ các pha lập công liên tiếp của Jurrien Timber, Eberechi Eze và Bukayo Saka chỉ trong vòng 7 phút (từ phút 64 đến 71). Thất bại này đẩy Lille vào thế khó sau hai trận toàn thua, trước đó là trận phơi áo 2-3 trước Real Betis.

Verdonk sinh ra tại Hà Lan và từng khoác áo tuyển U17 nước này trước khi quyết định nhập tịch Indonesia vào tháng 4/2024. Kể từ màn ra mắt gặp Philippines tại "chảo lửa" Bung Karno, anh nhanh chóng trở thành nhân tố chính của bóng đá xứ vạn đảo, mà đỉnh cao là chức vô địch FIFA ASEAN Cup 2026 sau trận chung kết nghẹt thở trước Thái Lan.

Cập bến Lille năm 2025, việc bước ra ánh sáng tại Champions League là phần thưởng xứng đáng cho những nỗ lực phi thường của hậu vệ trái này.