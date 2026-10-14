Nhận định trận đấu Man City vs PSG, 2h00 ngày 15.10: Mưa bàn thắng ở Etihad?

Phong độ Man City vs PSG

Nếu không có thất bại nặng nề 0-3 trước Arsenal ở trận tranh Siêu cúp Anh và án phạt nặng treo lơ lửng trên đầu liên quan đến cáo buộc vi phạm tài chính, Man City đã trải qua màn khởi đầu như mơ. Cách đại gia thành Manchester đối diện giông tố ngoài sân cỏ thực sự đáng nể.

Cuối tuần qua, Man City viếng thăm sân Anfield cùng không ít âu lo. Nhưng rồi, thầy trò HLV Enzo Maresca vẫn ra về cùng chiến thắng đậm 3-0. Kết quả ấn tượng có sự góp sức không nhỏ nhờ lợi thế hơn người song về cơ bản, "Man Xanh" đã phần nào cho thấy áp lực ngoài chuyên môn không dễ khiến họ gục ngã.

Mạch chiến thắng của đội chủ sân Etihad lúc này đã lên đến con số 8, bao gồm 6 vòng đấu Ngoại hạng Anh toàn thắng, màn đè bẹp Norwich City ở vòng 3 cúp Liên đoàn và hạ gục Porto 2-0 ở lượt mở màn vòng phân hạng Champions League.

Trên sân nhà ở giai đoạn vòng bảng/phân hạng đấu trường danh giá nhất châu lục, Man City mới thua vỏn vẹn 1, hòa 3 và thắng tới 21 trong 25 lần đón khách gần đây. Thống kê chắc chắn sẽ tiếp thêm không ít sự tự tin cho đội chủ nhà.

Dẫu vậy, chuỗi trận thăng hoa hiện có của Man City vẫn đứng trước nguy cơ khép lại. Bởi đơn giản, đối thủ sắp tới của Erling Haaland và đồng đội sẽ là nhà vô địch châu Âu 2 năm gần nhất, PSG. Trong 3 lần gặp gỡ ĐKVĐ nước Pháp gần đây, "The Citizens" đã thua tới 2.

Đoàn quân dưới trướng HLV Luis Enrique bắt đầu hành trình bảo vệ ngai vàng Champions League bằng chiến thắng hủy diệt 6-1 trước Slovan Bratislava (Slovakia). Màn phô diễn sức mạnh hoành tráng ấy dường như đã trở thành nguồn động lực to lớn, giúp dàn sao PSG lấy lại niềm tin chiến thắng.

3 vòng đấu vừa qua tại Ligue 1, đại gia thành Paris đã đút túi trọn vẹn 9 điểm. Mạch trận khởi sắc góp công giúp PSG vươn lên vị trí thứ 6, chỉ còn kém đỉnh bảng 3 điểm. Cần biết rằng ở 3 vòng đấu đầu mùa, thầy trò Enrique chỉ kiếm về 2 điểm từ thành tích 2 hòa và 1 bại.

Mục tiêu nối dài chuỗi thắng lên con số 5 của đội khách hứa hẹn gặp nhiều khó khăn. Bởi cả 4 lần viếng thăm sân Etihad gần đây, PSG đều không thể ca khúc khải hoàn (hòa 1, thua 3).

Song vẫn còn đó những tiếng nói tích cực từ lịch sử giúp Dembele và đồng đội cảm thấy an tâm. 11 lần chạm trán các đội bóng Anh ở cúp châu Âu gần đây, PSG đều bất bại, giành 8 thắng và 3 hòa.

Thông tin lực lượng Man City vs PSG

Man City: Không thiếu vắng gương mặt đáng chú ý nào.

PSG: Tiền vệ trẻ Senny Mayulu chưa chắc kịp bình phục chấn thương.

Đội hình dự kiến Man City vs PSG

Man City: Donnarumma; Nunes, Dias, Guehi, Gvardiol; Anderson, Fernandez; Semenyo, Cherki, Doku; Haaland

PSG: Safonov; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes; Neves, Vitinha, Ruiz; Torres, Dembele, Kvaratskhelia

Dự đoán: 2-2