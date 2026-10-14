Amad Diallo: 'Một sự ô nhục'

Diallo bức xúc sau trận thua. Ảnh: X.

Ngay sau trận đấu, cầu thủ người Bờ Biển Ngà chia sẻ hình ảnh của mình kèm dòng trạng thái đầy tức giận trên mạng xã hội: “Một sự ô nhục tồi tệ. Tôi thực sự không biết nói gì".

Động thái của Diallo phản ánh tâm trạng nặng nề đang bao trùm phòng thay đồ "Quỷ đỏ". Ngoài tuyển thủ Bờ Biển Ngà, trung vệ Lisandro Martinez cũng đưa ra những chia sẻ thẳng thắn nhắm vào khâu chuyển nhượng của ban lãnh đạo và Giám đốc kỹ thuật James Wilcox.

Việc các trụ cột liên tiếp lên tiếng cho thấy sự bức bối và áp lực đè nặng lên các cầu thủ sau chuỗi kết quả thiếu thuyết phục của Manchester United kể từ đầu mùa.

Ở trận đấu diễn ra vào rạng sáng 14/10, Diallo chỉ được huấn luyện viên Michael Carrick đưa vào sân từ băng ghế dự bị trong hiệp hai (phút 66) và không thể giúp đội bóng lật ngược tình thế. Trận thua trên đất Tây Ban Nha nâng chuỗi trận không thắng của Manchester United lên con số 5 trên mọi đấu trường.

Tại Premier League, sau trận hòa 1-1 Tottenham Hotspur hôm 10/10, đội chủ sân Old Trafford hiện cũng đang chật vật ở vị trí thứ 13 trên bảng xếp hạng, khiến áp lực dành cho ban huấn luyện cũng như Carrick ngày một gia tăng.

Highlights Manchester United 1-1 Tottenham Rạng sáng 11/10, Manchester United hòa Tottenham với tỷ số 1-1 tại vòng 6 Premier League 2026/27.