Nhận định trận đấu Persib Bandung vs Thể Công, 19h15 ngày 14.10: Nỗ lực giành điểm

Phong độ Persib Bandung vs Thể Công

Về lý thuyết, Persib Bandung và Thể Công không được đánh giá cao bằng những đối thủ đến từ nền bóng đá phát triển hơn như FC Seoul (Hàn Quốc) hay Melbourne Victory (Australia). Tuy nhiên, ngay sau lượt trận mở màn bảng E, nhận định trên đã có phần lung lay.

Trong khi Thể Công khiến Melbourne Victory chật vật giành 1 điểm, Persib Bandung thậm chí còn gây ấn tượng hơn bằng màn hạ gục chủ nhà FC Seoul 1-0.

Bất ngờ liên tiếp xuất hiện sau vạch xuất phát càng khiến cuộc đối đầu trực tiếp giữa 2 đại diện Đông Nam Á càng thêm hấp dẫn, có ý nghĩa quan trọng đến cuộc đua giành vé đi tiếp.

Thực chất, Persib Bandung không phải cái tên tầm thường. Đây là mùa giải thứ 3 liên tiếp đại diện xứ vạn đảo giành quyền góp mặt ở AFC Champions League 2 (cúp C2 châu Á).

Sau năm đầu thi đấu bết bát và cán đích bét bảng, Persib Bandung cho thấy dấu hiệu tiến bộ rõ rệt khi vượt qua Bangkok United (Thái Lan), Lion City Sailors (Singapore) và Selangor (Malaysia) để độc chiếm đỉnh bảng.

Hành trình của CLB xứ vạn đảo chỉ dừng lại ở vòng 1/8 sau thất bại chung cuộc 1-3 trước Ratchaburi (Thái Lan). Dù chưa thể tiến sâu ở sân chơi châu lục, Persib Bandung vẫn trải qua mùa giải 2025/26 thành công. Thom Haye và đồng đội đăng quang kịch tính, hoàn tất cú hat-trick vô địch Indonesia (từ 2023 đến 2026).

Năm nay, Persib Bandung đang có màn khởi đấu chưa thật suôn sẻ ở giải VĐQG, mới giành 7 điểm sau 4 vòng, đứng hạng 8, kém đỉnh bảng 5 điểm. Dẫu vậy, thống trị sân chơi quốc nội không còn là ưu tiên hàng đầu của đội bóng đến từ Tây Java.

3 tuần sau màn hạ gục FC Seoul ngay tại xứ kim chi, đoàn quân dưới trướng HLV Igor Tolic tiếp tục tạo dấu ấn bằng chiến thắng 3-1 ngay trên sân đương kim á quân Thai League, Port FC, ở vòng bảng cúp C1 Đông Nam Á.

Với những gì đã thể hiện cùng lợi thế sân nhà, không ngạc nhiên khi Persib Bandung được đánh giá cao hơn ở 90 phút tới. Trong đội hình của đội chủ nhà có sự góp mặt của các tuyển thủ Indonesia như Thom Haye, Eliano Reijnders, Ragnar Oratmangoen, Sandy Walsh, Marc Klok hay Beckham Putra, cộng thêm dàn ngoại binh chất lượng: Balsa Sekulic, Uilliam Barros, Mariano Peralta, Gabriel Mutombo...

Nhưng Persib Bandung không phải không có điểm yếu. 5 lần ra sân gần đây, đội chủ nhà mới giữ sạch lưới đúng 1 trận. Cuối tuần qua, thầy trò HLV Tolic phải rất nhọc nhằn giật lại 1 điểm từ tay Dewa United do bị dẫn trước tới 2 bàn trong hiệp 1.

Ngoài ra, lịch thi đấu dày đặc, tần suất 3 ngày/trận trong khoảng 1 tuần trở lại đây cũng mang tới thách thức không nhỏ về mặt thể lực cho đội chủ nhà.

Thể Công hành quân đến xứ vạn đảo dưới không ít ánh mắt nghi ngờ. Đội bóng áo lính vừa thất bại 1-3 ngay trên sân nhà trước Hà Tĩnh. Đó đã là trận thua thứ 2 liên tiếp của thầy trò HLV Velizar Popov tại đấu trường V.League.

Song bản lĩnh xa nhà lại là yếu tố giúp đương kim á quân Việt Nam phần nào tự tin. 9 lần du đấu gần đây, Thể Công mới thua 1, hòa 3 và thắng tới 5. Giành chiến thắng trên đất khách không dễ nhưng ra về cùng 1 điểm vẫn là mục tiêu không quá xa vời với đội khách.

Thông tin lực lượng Persib Bandung vs Thể Công

Persib Bandung: Đầy đủ lực lượng.

Thể Công: Tiền vệ Doãn Ngọc Tân vẫn chưa thể trở lại sau chấn thương.

Đội hình dự kiến Persib Bandung vs Thể Công

Persib Bandung: Paku Alam, Rudianto, Matricardi, Mutombo, Reijnders, Thom Haye, Kusnadar, Uilliam, Alis, Peralta, Sekulic

Thể Công: Văn Việt, Viết Tú, Colonna, Tuấn Tài, Việt Hưng, Paulinho Curua, Andre Luiz, Rimario, Diaman Vũ Thanh, Trung Hiếu, Ribamar

Dự đoán: 1-1