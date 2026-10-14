Vụ tuồn 84 tấn chất phóng xạ qua cửa khẩu Hữu Nghị: Lộ diện trợ lý đắc lực của Tổng giám đốc
Tối ngày 13/10, Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết, đơn vị này vừa khởi tố bị can và tạm giam Trần Nhật Anh về hành vi “Vận chuyển trái phép chất phóng xạ” liên quan đến Công ty CP Đường Lâm.
Qua mở rộng điều tra, Công an tỉnh Lạng Sơn xác định Trần Nhật Anh (SN 1988, trú tại phường Tân Hưng, TP Hồ Chí Minh), là nhân viên kiêm trợ lý Tổng Giám đốc Công ty CP Đường Lâm, đã có hành vi hỗ trợ, giúp sức cho Trần Văn Quận thực hiện hành vi vận chuyển trái phép chất phóng xạ.
Trước đó, Công an tỉnh Lạng Sơn đã triệt phá thành công chuyên án, khởi tố đối tượng vận chuyển trái phép chất phóng xạ tại cửa khẩu Hữu Nghị, phối hợp thu giữ 84 tấn quặng Monazite (qua giám định là Chất phóng xạ) của Công ty CP Đường Lâm khi đang làm thủ tục xuất khẩu ra nước ngoài.
Ngày 13/5/2026, Công an tỉnh Lạng Sơn đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Văn Quận (SN 1957, trú tại phường Tân Hưng, TP Hồ Chí Minh) Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty CP Đường Lâm về tội "Vận chuyển trái phép chất phóng xạ".
Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/vu-tuon-84-tan-chat-phong-xa-qua-cua-khau-huu-nghi-lo-dien-tro-ly-dac-luc-cua-tong-giam-doc-post363848.html