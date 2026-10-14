360 VĐV tranh tài tại Giải Pickleball toàn tỉnh Hà Tĩnh năm 2026

Sáng 14/10, tại cụm sân GSC (số 120, đường Hàm Nghi, phường Thành Sen), Sở VH-TT&DL Hà Tĩnh tổ chức lễ khai mạc Giải Pickleball toàn tỉnh năm 2026. Đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành cùng dự.

Giải Pickleball toàn tỉnh năm 2026 thu hút 360 VĐV đến từ 64 cơ quan, đơn vị, địa phương tham gia tranh tài ở 6 nội dung gồm: đôi nam lãnh đạo; đôi nam nhóm từ 40 tuổi trở xuống, đôi nam nhóm từ 41 tuổi trở lên; đôi nữ nhóm từ 35 tuổi trở xuống, đôi nữ nhóm từ 36 tuổi trở lên; đôi nam nữ.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL Hà Tĩnh Nguyễn Công Thành mong muốn các VĐV phát huy tinh thần thể thao cao thượng, thi đấu hết mình; tổ trọng tài điều hành các trận đấu khách quan, công tâm, đúng điều lệ để giải đấu diễn ra an toàn, thành công.

Theo điều lệ, tại các nội dung, VĐV được chia bảng thi đấu vòng tròn tính điểm, chọn ra các đội xuất sắc bước vào vòng 1/16, tứ kết, bán kết và chung kết.

Giải đấu dự kiến diễn ra trong 3 ngày (14-16/10). Đây là hoạt động chào mừng Kỷ niệm 195 năm thành lập tỉnh và 35 năm tái lập tỉnh Hà Tĩnh; chào mừng Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, đồng thời là dịp gặp gỡ, giao lưu giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương trong toàn tỉnh.

Bước vào vòng bảng, tất cả VĐV đều quyết tâm, nỗ lực hết mình với mong muốn đạt kết quả tốt nhất.

Dự kiến lễ bế mạc trao giải sẽ diễn ra vào chiều ngày 16/10.