Nhận định bóng đá Persib Bandung vs Thể Công Viettel 19h15 hôm nay (14/10)

Trận Persib Bandung vs Thể Công Viettel lăn bóng lúc 19h15 ngày 14/10 tại Bandung, Indonesia và được trực tiếp trên TV360 và VTV6.

Cuộc đối đầu diễn ra tại sân Si Jalak Harupat, Indonesia. Đây là thử thách đáng chú ý với đại diện Việt Nam trong hành trình tìm kiếm chiến thắng đầu tiên ở vòng bảng.

Tổng quan trước trận đấu

Ở lượt mở màn, Thể Công - Viettel hòa Melbourne Victory 1-1 trên sân Hàng Đẫy.

Trong khi đó Persib Bandung gây chú ý bằng chiến thắng 1-0 ngay trên sân FC Seoul. Ba điểm trước đối thủ Hàn Quốc giúp đội bóng Indonesia có khởi đầu thuận lợi, đồng thời cho thấy đây là đối thủ mà Thể Công - Viettel phải dè chừng.

Cục diện bảng E - AFC Champions League Two (Cúp C2 châu Á) mùa giải 2026-2027 ghi nhận những diễn biến thú vị ngay ở lượt trận đầu tiên. Persib Bandung - đương kim vô địch giải Vô địch quốc gia Indonesia đã tạo nên cú sốc lớn khi đánh bại FC Seoul ngay trên đất Hàn Quốc với tỷ số 1-0. Ba điểm trọn vẹn này giúp thầy trò HLV Igor Tolic chễm chệ ở vị trí đầu bảng E và đang có đà tâm lý hưng phấn.

Ở chiều ngược lại, Thể Công Viettel bước vào giải đấu châu lục bằng trận hòa 1-1 trước Melbourne Victory trên sân nhà, hiện tạm xếp thứ 3 với 1 điểm. Tuy nhiên, hành trang mà thầy trò HLV Velizar Popov mang đến Indonesia là kết quả không tốt từ đấu trường quốc nội. Hai thất bại liên tiếp gần đây tại V-League, đặc biệt là trận thua bất ngờ 1-3 ngay trên sân nhà trước CLB Hà Tĩnh đã giáng một đòn mạnh vào tâm lý thi đấu của đội bóng ngành quân đội.

Đang chật vật tìm lại phong độ sau chuỗi trận không thắng, Thể Công Viettel lại phải hành quân đến sân của Persib Bandung, đối thủ đang thăng hoa tại AFC Champions League Two. Giữa sức ép từ khán đài và những tổn thất lực lượng, thầy trò HLV Popov đứng trước chuyến làm khách được dự báo nhiều sóng gió.

Hành quân tới làm khách trên sân của Persib Bandung, Thể Công Viettel đặt mục tiêu giành ít nhất 1 điểm. Đây là trận đấu được dự báo rất khó khăn với đại diện của Việt Nam, nhưng Khuất Văn Khang và các đồng đội đang sẵn sàng với thử thách.

Ở trận đấu này, Thể Công Viettel cần hạn chế sai sót ở hàng thủ, cải thiện khả năng kiểm soát thế trận và bảo đảm cự ly đội hình. Việc thiếu nhiều cầu thủ quan trọng, trong đó có Doãn Ngọc Tân, cũng có thể ảnh hưởng đến khả năng vận hành lối chơi của đội.

Có điểm trên sân khách là mục tiêu thiết thực với đoàn quân của HLV Popov. Đối thủ của họ đang có phong độ cao, cả ở đấu trường trong nước và quốc tế. Trong trận ra quân Cúp C2 châu Á, Persib Bandung gây bất ngờ khi thắng đối thủ mạnh FC Seoul 1-0 ngay trên sân khách.

Tiếp đón Thể Công Viettel, Persib Bandung có lợi thế sân nhà, được tiếp lửa từ lực lượng CĐV cuồng nhiệt tại "chảo lửa" Si Jalak Harupat. Mục tiêu của đội bóng Indonesia không gì khác ngoài một chiến thắng trọn vẹn để nâng tổng điểm lên con số 6, qua đó củng cố ngôi đầu bảng và rộng cửa tiến vào vòng knock-out.

Đội bóng của Indonesia sở hữu nhiều cầu thủ chất lượng, trong đó phải kể tới Thom Haye, Marc Klok, Mariano Peralta và Balsa Sekulic... Trong số này, Sekulic ghi 3 bàn qua 4 trận tại giải Indonesia, sẽ là mối nguy hiểm với hàng phòng ngự Thể Công Viettel.

Về mặt lực lượng, Persib Bandung dự kiến sẽ tung ra sân đội hình tối ưu với bộ khung chất lượng gồm những ngoại binh và tuyển thủ quốc gia như Thom Haye, Reijnders, Matricardi cùng chân sút Julio Cesar - người ghi bàn thắng duy nhất để mang về 3 điểm lịch sử trước FC Seoul.

Trong khi đó, khó khăn lại chồng chất với Thể Công Viettel khi HLV Popov mất đi sự phục vụ của tiền vệ quan trọng Doãn Ngọc Tân do chấn thương trong trận đấu với CLB Hà Tĩnh. Trọng trách gánh vác lối chơi của đại diện Việt Nam sẽ được đặt lên vai dàn ngoại binh chất lượng như Paulinho Curua, Andre Luiz cùng bộ đôi tiền đạo Rimario và Ribamar, kết hợp với sự vững vàng của trung vệ Colonna.

Gặp nhiều bất lợi, nhưng nếu thầy trò HLV Popov duy trì được kỷ luật chiến thuật và tận dụng tốt cơ hội trong những tình huống chuyển đổi trạng thái nhanh, đội khách hoàn toàn có thể giành điểm, thậm chí thắng trước Persib Bandung.

Chuyến làm khách tại Indonesia có ý nghĩa quan trọng với Thể Công - Viettel. Một kết quả tích cực sẽ giúp đại diện Việt Nam duy trì cuộc đua giành vé đi tiếp tại bảng E.

Để làm được điều đó, Thể Công - Viettel cần giữ sự tập trung trong phòng ngự và tận dụng tốt các cơ hội. Khả năng xử lý trước sức ép trên sân khách sẽ là yếu tố đáng chờ đợi của đội bóng quân đội.

Dự đoán tỷ số: Persib Bandung 2-1 Thể Công Viettel