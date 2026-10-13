Rợn người cảnh hàng loạt 'quái xế' bốc đầu, đánh võng xe trên đường phố Hà Nội

Video: Rợn người cảnh ‘quái xế’ bốc đầu, đánh võng xe trước Sân vận động quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội.

Từ nửa đêm đến rạng sáng, khu vực đường Lê Đức Thọ, đoạn trước Sân vận động quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội) lại trở thành điểm tụ tập của nhiều nhóm “quái xế”. Mỗi lần các thanh, thiếu niên tụ tập để đua xe trái phép, tiếng động cơ lại gầm rú, khuấy động sự yên tĩnh của buổi đêm. Còn những cú tăng ga đột ngột, các màn lạng lách, đánh võng nguy hiểm thì khiến người đi đường không khỏi giật mình hoảng sợ.

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Điện tử VTC News, trong các đêm 12 và 13/10, nhiều nhóm thanh thiếu niên đồng loạt xuất hiện trên đường Lê Đức Thọ, đoạn trước cổng Sân vận động Mỹ Đình. Các nhóm chạy xe thành từng tốp, liên tục tăng ga, phóng nhanh như cơn lốc.

Trước đó, các nhóm này thường tụ tập tại đường Trường Chinh. Sau khi bị lực lượng chức năng ngăn chặn, địa điểm hoạt động của một số nhóm được chuyển sang khu vực trước Sân vận động Mỹ Đình.

Các nhóm thanh thiếu niên thường đi thành tốp nhỏ, mỗi tốp 2-3 xe hoặc 5-7 xe. Hầu hết đều ngang nhiên vi phạm luật giao thông như chở quá số người quy định, không đội mũ bảo hiểm, che biển số hoặc tháo biển số xe nhằm tránh bị nhận diện.

Trên đường, những chiếc xe máy liên tục rồ ga, rú còi, luồn lách qua nhau. Một số quái xế mạo hiểm khoe màn biểu diễn nguy hiểm như khoe chiến tích, bất chấp nguy cơ gây họa cho người đi đường.

Có “quái xế” còn lái xe nghiêng sát mặt đường, tạo ra những tia lửa trong lúc xe vẫn đang di chuyển. Thực hiện thành công, nhóm người lại hú hét khen ngợi nhau.

Nhiều chiếc xe được thay đổi kết cấu hoặc độ pô, khiến tiếng động cơ vang lên chát chúa, phá vỡ sự yên tĩnh giữa đêm. Mỗi lần các nhóm tăng ga, tiếng ầm lại dội vào khu dân cư xung quanh.

Không chỉ có những nhóm đua xe, khu vực này còn xuất hiện đông người đứng dọc hai bên đường theo dõi, cổ vũ. Một số người sử dụng điện thoại quay phim, phát trực tiếp trên mạng xã hội. Sự hiếu kỳ và cổ vũ của đám đông càng khiến các “quái xế” thêm hăng máu, mải mê khoe những màn biểu diễn đỉnh cao.

Nhiều người vừa lái xe vừa quay video, ghi lại những màn phóng nhanh, lạng lách để đăng tải lên mạng xã hội.

Lực lượng công an phường đã sử dụng xe chuyên dụng để giải tán những người đứng xem, cổ vũ, đồng thời yêu cầu các nhóm đua xe giải tán. Tuy nhiên, việc kiểm soát gặp nhiều khó khăn khi các nhóm vẫn ngang nhiên xuất hiện.

Anh Nguyễn Văn Chí, người dân sinh sống gần Sân vận động Mỹ Đình, cho biết, tình trạng các nhóm thanh thiếu niên tụ tập đua xe thời gian gần đây đã ảnh hưởng đến sinh hoạt của nhiều hộ gia đình, đặc biệt là những nhà có người già, trẻ nhỏ.

“Những thanh thiếu niên này chạy xe với tốc độ cao, rất liều lĩnh, khiến người đi đường lo sợ. Trong khi đó, tiếng ồn còn làm nhiều người dân xung quanh giật mình, mất giấc ngủ giữa đêm”, anh Chí chia sẻ.

Anh Chí bày tỏ, những người dân như anh mong muốn các cơ quan chức năng sớm có những biện pháp mạnh tay để xử lý triệt để những hành vi vi phạm này, chặt đứt mọi hội nhóm tụ tập đua xe, đảm bảo sự an toàn trên đường phố.