Lý do MU thất bại

HLV Michael Carrick gây tranh cãi với những quyết định khó hiểu.

Rạng sáng 14/10, MU tiếp tục trải qua một trận đấu đáng thất vọng khi nhận thất bại 0-2 trước Atletico Madrid tại vòng phân hạng Champions League. Không chỉ gây thất vọng bởi kết quả, HLV Carrick còn phải đối mặt với những chỉ trích về cách bố trí nhân sự và điều chỉnh chiến thuật, trong bối cảnh mùa giải của "Quỷ đỏ" ngày càng trở nên khó khăn.

Một trong những quyết định gây tranh cãi nhất của Carrick ở trận gặp Atletico nằm ở cách sử dụng Bruno Fernandes. Đội trưởng MU được đẩy sang cánh phải hoặc có thể đảm nhiệm vai trò "số 9 ảo", thay vì hoạt động ở vị trí hộ công sở trường ngay phía sau tiền đạo.

Diễn biến trên sân cho thấy Fernandes không tạo ra khác biệt rõ rệt. Goal chấm tiền vệ này 6 điểm. Dù có vài pha xử lý hứa hẹn, Fernandes nhìn chung không cho thấy cảm giác bóng tốt nhất như mùa giải trước.

Ở cánh trái, sự xuất hiện của Marcus Rashford cũng bị đặt dấu hỏi. Carrick quyết định trao cơ hội đá chính cho tiền đạo người Anh thay vì Matheus Cunha, dù MU cần những cầu thủ có khả năng hoạt động tích cực và hỗ trợ phòng ngự ở hai cánh.

Rashford được trao cơ hội dù chơi mờ nhạt.

Một số cổ động viên đặt câu hỏi tại sao Carrick không trao cơ hội cho những cầu thủ chuyên chạy cánh như Amad Diallo hoặc Shea Lacey, thay vì sử dụng các nhân tố lệch khỏi vị trí sở trường.

Đáng chú ý, Carrick cũng không thực hiện những điều chỉnh đáng kể ngay trong giờ nghỉ dù đội nhà gặp nhiều vấn đề. Phải đến phút 66, ông mới bắt đầu thay đổi nhân sự, quyết định khiến những người hâm mộ mong đợi phản ứng chiến thuật sớm hơn tỏ ra thất vọng.

Trước trận đấu, Carrick giải thích rằng MU cần điều chỉnh tuyến giữa bởi đội bóng đôi khi để lộ quá nhiều khoảng trống. Sau trận hòa Tottenham cuối tuần trước, ông muốn tăng khả năng kiểm soát bóng lẫn tổ chức phòng ngự bằng cách sử dụng Carlos Baleba và Andrey Santos, đồng thời đẩy Tielemans chơi ở vai trò "số 10" thay Fernandes.

Thay đổi này mang đến sự mới mẻ cho MU, nhưng bộ ba tân binh của "Quỷ đỏ" chưa cho thấy sự gắn kết vì có ít thời gian đá cùng nhau. MU vẫn gặp khó khăn trong việc kiểm soát thế trận, trong khi những sai sót cá nhân và chiếc thẻ đỏ của Yoro khiến việc kiếm điểm trở nên khó khăn.

Vấn đề lớn nhất của MU từ đầu mùa này nằm ở khả năng tổ chức đội hình và kiểm soát những tình huống chuyển trạng thái. Đội bóng thường xuyên gặp khó khăn khi Atletico chuyển từ phòng ngự sang tấn công, trong khi tuyến giữa chưa thể duy trì sự cân bằng cần thiết giữa tranh chấp và hỗ trợ các cầu thủ phía trên.

Hiện tại, Carrick rõ ràng không còn nhiều thời gian để thử nghiệm. Ông cần tìm ra cách vận hành tối ưu và phát huy tiềm năng của những ngôi sao tại Old Trafford.

Highlights MU 0-1 Man City Đêm 13/9, Manchester United thua Manchester City với tỷ số 0-1 thuộc vòng 4 Premier League.