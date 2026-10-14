Martinez đối mặt án phạt từ MU

Martinez nguy cơ bị phạt.

Theo Sportbible, những phát biểu thẳng thắn của Martinez có thể khiến anh phải trả giá bằng vị trí trong đội hình MU ở trận gặp Leeds United vào ngày 18/10. Thậm chí, đội chủ sân Old Trafford còn có thể cân nhắc phạt tiền nếu xác định cầu thủ này vi phạm quy định truyền thông nội bộ hoặc làm ảnh hưởng đến hình ảnh CLB.

Huyền thoại Wayne Rooney lên tiếng chỉ trích hành động của hậu vệ người Argentina, cho rằng việc công khai phát biểu như vậy thiếu tôn trọng các đồng đội và có thể dẫn đến án phạt. Trong khi đó, HLV Michael Carrick và Youri Tielemans đều từ chối bình luận về những tuyên bố của Martinez.

Trường hợp của Mohamed Salah tại Liverpool mùa trước được xem là tiền lệ đáng chú ý. Sau cuộc phỏng vấn công khai chỉ trích HLV Arne Slot, tiền đạo người Ai Cập bị loại khỏi danh sách thi đấu và không cùng đội bóng đến làm khách trước Inter Milan tại Champions League.

Rạng sáng 14/10, MU tiếp tục trải qua trận đấu thất vọng khi thua 0-2 trên sân Atletico Madrid. Pablo Barrios mở tỷ số ngay từ những giây đầu trận, trước khi Ademola Lookman ấn định chiến thắng cho đại diện Tây Ban Nha trong hiệp hai. Tình hình càng trở nên khó khăn với đội khách sau khi Leny Yoro nhận thẻ đỏ ở khoảng 15 phút cuối trận.

Tuy nhiên, tâm điểm sau trận đấu lại là những phát biểu của Martinez trên Amazon Prime. Trung vệ người Argentina không giấu sự thất vọng và cho rằng vấn đề của MU không chỉ nằm ở HLV Michael Carrick hay các cầu thủ.

"Thật sự rất tệ. Tôi phải kiềm chế bản thân rất nhiều. Đôi khi, màn trình diễn này phản ánh chính tình trạng của CLB hiện tại", Martinez nói.

Cầu thủ 28 tuổi cho rằng ban lãnh đạo MU chưa đầu tư đủ mạnh trong kỳ chuyển nhượng mùa hè, đặc biệt khi nhiều đối thủ liên tục tăng cường lực lượng. Anh cũng trực tiếp nhắc đến Wilcox, đồng thời cho rằng Carrick chưa nhận được sự hậu thuẫn cần thiết.

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