MU tạo cơ hội nhưng không còn ai khiến đối thủ sợ

MU không thiếu cơ hội tại Metropolitano rạng sáng 14/10. Họ thiếu người biến cơ hội thành bàn thắng.

Thất bại 0-2 trước Atletico Madrid phơi bày rất rõ vấn đề ấy. Đội bóng của Michael Carrick tạo ra 4 cơ hội ngon ăn, nhiều hơn Atletico với 2, nhưng bỏ lỡ cả 4. MU tung 4 cú sút trúng đích, Bruno Fernandes một lần đưa bóng trúng khung gỗ, song bảng tỷ số vẫn đứng im. Atletico chỉ cần những thời điểm thuận lợi để trừng phạt đối thủ và rời sân với chiến thắng.

Khoảng cách giữa hai đội vì thế không đơn thuần nằm ở số cơ hội. Atletico tạo ra khoảng 1,42 xG, MU đạt 0,98 xG, chênh lệch không quá lớn. Nhưng chỉ số bàn thắng kỳ vọng sau cú sút (xGOT) của Atletico lên tới 2,33, trong khi MU dừng ở 0,77. Con số ấy phản ánh khác biệt quan trọng: đội chủ nhà không chỉ đưa bóng tới vị trí thuận lợi, họ còn dứt điểm với chất lượng cao hơn hẳn.

MU có cơ hội, nhưng không có sự lạnh lùng

Bryan Mbeumo có hai tình huống nguy hiểm. Bruno cũng tới gần bàn thắng, trong khi Carlos Baleba có cơ hội trong vùng cấm. Không ai tận dụng được.

Jan Oblak phải thực hiện 4 pha cứu thua, trong đó có 2 tình huống ngăn cơ hội rõ rệt. Nhưng phần lớn thời gian, Atletico vẫn có thể phòng ngự với cảm giác rằng nếu giữ được cấu trúc, MU rồi sẽ tự bỏ phí thời cơ của mình.

Cảm giác ấy khác xa những đội bóng sở hữu một chân sút thực sự đáng sợ. Khi Erling Haaland đứng trên hàng công Man City hoặc Kylian Mbappe xuất hiện phía sau hàng thủ, hậu vệ đối phương phải phòng ngự trong trạng thái dè chừng thường trực. Chỉ một bước dâng cao sai thời điểm cũng có thể dẫn tới bàn thua.

MU hiện không có cầu thủ tạo ra sức ép tâm lý tương tự.

Chỉ số xG của MU đạt 0,98 nhưng xGOT chỉ ở mức 0,77, phản ánh chất lượng dứt điểm chưa tương xứng với những cơ hội tạo ra.

Mbeumo có tốc độ và khả năng di chuyển tốt, nhưng chưa trở thành người bảo đảm bàn thắng ở những trận lớn. Marcus Rashford vẫn nguy hiểm nếu có khoảng trống phía sau, song mức độ đột biến không còn đều đặn. Bruno Fernandes tiếp tục là nguồn sáng tạo quan trọng nhất, nhưng việc yêu cầu anh vừa tổ chức, vừa xâm nhập vùng cấm, vừa gánh thêm bàn thắng khiến hàng công thiếu một điểm kết thúc thực sự.

Trước Atletico, vấn đề hiện ra rất rõ. MU có 12 lần chạm bóng trong vùng cấm đối phương, ít hơn Atletico với 17 nhưng đủ để tạo ra một số thời cơ đáng kể. Họ cũng có 5 quả phạt góc so với 2 của chủ nhà và thắng tới 64% các pha tranh chấp tay đôi. Những con số ấy cho thấy MU không bị nghiền nát về thế trận.

Nhưng bóng đá không chấm điểm bằng số lần đưa bóng vào vùng cấm.

Atletico mở tỷ số chỉ sau 53 giây nhờ Pablo Barrios. Sau đó, họ kiên nhẫn giữ trận đấu trong vùng kiểm soát trước khi Ademola Lookman ghi bàn thứ hai sau chiếc thẻ đỏ của Leny Yoro. Đội bóng của Diego Simeone không cần tạo ra hàng loạt cơ hội để khiến MU trả giá.

MU thì ngược lại. Họ liên tục cần thêm một cơ hội nữa vì cơ hội trước đã bị bỏ phí.

Sự lãng phí ấy không chỉ ảnh hưởng bảng tỷ số mà còn thay đổi cách đối thủ phòng ngự. Khi một đội bóng liên tục bỏ lỡ, hàng thủ đối phương dần mạnh dạn dâng cao, tuyến giữa pressing quyết liệt hơn và các hậu vệ biên sẵn sàng rời vị trí để áp sát.

Một tiền đạo đáng sợ không nhất thiết phải ghi bàn mỗi trận. Chỉ cần sự hiện diện của anh khiến đối phương không dám mạo hiểm, cả hệ thống tấn công đã được hưởng lợi.

MU đang thiếu thứ ấy.

Hàng công đông người nhưng thiếu một điểm tựa

Vấn đề càng đáng lo khi Carrick không thiếu lựa chọn trên giấy. MU có Mbeumo, Rashford, Bruno cùng nhiều cầu thủ có khả năng chơi quanh vùng cấm, nhưng tập hợp ấy chưa tạo thành một hàng công có thứ bậc rõ ràng. Họ không có một cầu thủ mà phần còn lại biết phải tìm đến khi trận đấu bế tắc.

Chỉ số xG của MU đạt 0,98 nhưng xGOT chỉ ở mức 0,77, phản ánh chất lượng dứt điểm chưa tương xứng với những cơ hội tạo ra.

Những phiên bản mạnh nhất của MU trước đây luôn có nhân vật như vậy. Ruud van Nistelrooy sống trong vùng cấm và biến nửa cơ hội thành bàn thắng. Cristiano Ronaldo buộc đối thủ phải dành thêm người theo kèm. Wayne Rooney có thể tự kéo trận đấu theo hướng khác, còn Robin van Persie là điểm kết thúc đáng tin cậy trong mùa vô địch 2012/13.

Đội bóng hiện tại có nhiều cầu thủ tốt, nhưng thiếu một người khiến hậu vệ nghĩ trước tiên tới việc ngăn anh ta.

Hệ quả thể hiện ngay trên cách MU tấn công. Họ có thể phối hợp mượt ở hai phần ba sân, tìm được khoảng trống ở biên hoặc giữa các tuyến, nhưng khi bóng tiến vào khu vực quyết định, nhịp tấn công thường chậm lại. Người cầm bóng phải quan sát thêm, người chạy chỗ thiếu quyết đoán, còn pha dứt điểm cuối thường không đạt chất lượng cần thiết.

Thông số tại Madrid củng cố nhận xét ấy. MU tạo 4 cơ hội ngon ăn nhưng xG chỉ ở mức 0,98, đồng nghĩa nhiều tình huống thuận lợi vẫn không được chuyển thành những cú sút thực sự chất lượng. XGOT 0,77 còn thấp hơn xG cho thấy chất lượng kết thúc cuối cùng kéo hiệu quả tấn công xuống thêm một bậc.

Atletico ở chiều ngược lại không cần nhiều. Đội chủ nhà có 5 cú sút trúng đích, hai lần đưa bóng trúng khung gỗ và tạo xGOT cao gấp khoảng ba lần MU. Sự khác biệt nằm ở khả năng biến một thế trận cân bằng thành lợi thế rõ ràng trên bảng tỷ số.

Carrick có thể cải thiện cấu trúc pressing, cách thoát bóng hoặc khả năng kiểm soát tuyến giữa. Nhưng tới một ngưỡng nhất định, HLV cần cầu thủ giải quyết trận đấu bằng chất lượng cá nhân.

MU hiện chưa có người làm việc ấy đủ thường xuyên.

Trận thua Atletico vì thế đáng lo hơn tỷ số 0-2. MU không chơi tệ tới mức bị đối thủ áp đảo hoàn toàn, nhưng cũng không đủ sắc để khiến một đội bóng già dặn như Atletico mất kiểm soát.

Một đội bóng lớn có thể chơi không hay mà vẫn thắng vì sở hữu cầu thủ biết kết liễu. MU lúc này đôi khi chơi khá, tạo đủ cơ hội, thậm chí thắng nhiều pha tranh chấp hơn đối thủ, nhưng vẫn rời sân tay trắng.

Khi điều ấy lặp lại, vấn đề không còn nằm ở vận may.

MU có thể tạo cơ hội. Thứ họ thiếu là một cầu thủ khiến đối thủ hiểu rằng chỉ cần để hở một lần, trận đấu có thể kết thúc ngay tại đó.