Kane chê trách Olise

Bài học đắt giá cho Michael Olise.

Rạng sáng 14/10, chuyến làm khách của Bayern Munich trên sân câu lạc bộ Viking FK (Na Uy) tại loạt trận thứ hai vòng phân hạng UEFA Champions League kết thúc với tỷ số hòa 3-3.

Trận đấu diễn ra với thế trận giằng co. Đội chủ nhà Viking dẫn trước nhưng đại diện nước Đức vượt lên dẫn trước 3-2 ở nửa sau hiệp hai. Tuy nhiên, cái đầu nóng khiến Olise đánh mất sự bình tĩnh và đẩy đội nhà vào thế khó.

Phát biểu sau trận đấu, Kane thừa nhận: "Cậu ấy (Olise) sẽ cảm thấy rất tồi tệ, nhưng cậu ấy phải chịu trách nhiệm. Đó là một sai lầm. Và những chuyện như thế vẫn có thể xảy ra".

"Michael (Olise) cần phải học hỏi từ điều này. Thật đáng tiếc bởi vì chúng tôi lẽ ra phải giành chiến thắng với màn trình diễn trong hiệp hai. Nhưng khi bạn phạm những sai lầm ngớ ngẩn như vậy, bạn sẽ phải trả giá".

Phút 73, ngay sau bàn thắng nâng tỷ số lên 3-2 của Luis Díaz, Olise phạm lỗi kéo áo tiền vệ Zlatko Tripic nhằm ngăn chặn một đợt phản công nhanh và lập tức phải nhận thẻ vàng đầu tiên từ trọng tài.

Bực tức trước thái độ khiêu khích của Tripic, Olise có hành động cầm bóng ném thẳng vào mặt đối phương ngay trước mặt trọng tài. Chỉ trong vòng vài giây ngắn ngủi, ngôi sao người Pháp phải nhận hai thẻ vàng liên tiếp và bị truất quyền thi đấu.

Đây là tấm thẻ đỏ đầu tiên trong toàn bộ sự nghiệp chuyên nghiệp của Olise, để lại đồng đội trong thế thiếu người và chịu áp lực cực lớn từ đối thủ. Kết quả là Bayern để chủ nhà ghi bàn gỡ hòa 3-3 ở những phút cuối.