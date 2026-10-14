Công an Hà Nội nhận thất bại đầu tiên ở đấu trường Cúp C1 châu Á 2026/27

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, Công an Hà Nội nhập cuộc tự tin và tạo ra tình huống đáng chú ý ở phút thứ 5. Đình Bắc đột phá từ cánh trái trước khi Mauk xoay người dứt điểm, nhưng cú sút chưa đủ hiểm hóc. Trong hiệp một, Leo Artur liên tiếp thử vận may ở các phút 17, 21 và 22, song đều không thể đánh bại thủ môn đội khách.

Đình Bắc luôn bị kèm rất chặt ở trận đấu với Kashima Antlers nhưng điều đáng mừng là anh tỏ ra hoàn toàn sung sức sau khi dính chấn thương ở trận đấu gặp Lion City Sailors.

Kashima Antlers cũng có cơ hội đáng kể với pha dứt điểm của Yuma Suzuki ở phút 11, nhưng Nguyễn Filip không phải đối mặt với quá nhiều nguy hiểm. Kết thúc 45 phút đầu tiên, Công an Hà Nội thậm chí tung ra 9 cú sút, nhiều hơn đáng kể so với đối thủ Nhật Bản, nhưng hai đội vẫn hòa 0-0.

Sau giờ nghỉ, Kashima Antlers gia tăng sức ép và khiến hàng thủ chủ nhà liên tục chao đảo. Phút 55, Leo Ceara đánh đầu vọt xà, trước khi Jose Elber bỏ lỡ cơ hội ở phút 56. Sức ép ấy cuối cùng được cụ thể hóa ở phút 61, khi Shibasaki căng ngang khiến bóng bật đầu gối Adou Minh đi vào lưới Công an Hà Nội.

CLB Công an Hà Nội nhận thất bại 0-1 trước Kashima Antlers trên sân nhà ở lượt trận thứ hai vòng phân hạng AFC Champions League Elite.

Bị dẫn bàn, đội chủ nhà nỗ lực tìm kiếm bàn gỡ. Cơ hội rõ rệt nhất đến ở phút 83, khi Alan chuyền bóng rất đẹp để Leo Artur sửa bóng về góc cao, nhưng thủ môn Kashima Antlers đã xuất sắc cản phá.

Không thể xuyên thủng hàng phòng ngự đối phương trong những phút cuối, Công an Hà Nội đành chấp nhận thất bại 0-1. Không thể có điểm nhưng đây là màn trình diễn đáng khen ngợi của các học trò huấn luyện viên Mano Polking.