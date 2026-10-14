Harry Kane vượt mặt Messi, Bayern Munich rơi chiến thắng phút 90

Bayern Munich trải qua chuyến làm khách đầy khó khăn trước Viking tại Champions League. Ngay giây thứ 71, đội chủ nhà bất ngờ mở tỷ số khi Gianni Stensness bật cao đánh đầu tung lưới thủ môn Urbig.

Đến phút 38, Peter Christiansen tận dụng pha phản công sắc bén, nhân đôi cách biệt cho Viking, đẩy Bayern vào thế phải rượt đuổi.

Kane chơi xuất sắc nhất trận nhưng Bayern Munich chỉ có được 1 điểm - Ảnh: FCBM

Trong hoàn cảnh khó khăn, Harry Kane trở thành người hùng của đội khách. Tiền đạo người Anh thực hiện thành công quả phạt đền, trước khi đánh đầu chính xác ở cột xa, hoàn tất cú đúp và đưa trận đấu về thế cân bằng.

Sau đó, Luis Diaz đệm bóng cận thành, giúp Bayern vượt lên dẫn 3-2. Tuy nhiên, bước ngoặt xuất hiện khi Michael Olise nhận hai thẻ vàng trong cùng tình huống và bị truất quyền thi đấu.

Tận dụng lợi thế hơn người, Viking đẩy cao đội hình tấn công. Herman Haugen đánh đầu ghi bàn gỡ hòa 3-3, khiến Bayern phải chia điểm.

Viking tạo ra bất ngờ lớn khi cầm hòa "Hùm xám"

Đáng chú ý, cú đúp giúp Kane cán mốc 36 bàn sau 40 trận Champions League kể từ tuổi 30, vượt thành tích 35 bàn sau 48 trận của Lionel Messi.

Chân sút 33 tuổi còn ghi bàn trong 9 trận Champions League liên tiếp, tiến gần kỷ lục 11 trận của Cristiano Ronaldo.

"Hùm xám" xứ Bavaria sẽ tiếp đón Arsenal ngày 22/10 nhưng thiếu Olise vì án treo giò.

Ghi bàn

Viking: Stensness (2'), Christiansen (38'), Haugen (90')

Bayern Munich: Kane (54' phạt đền, 60'), Diaz (71')

Thẻ đỏ: Olise (74')

Đội hình xuất phát

Viking: Ostbo; Heggheim, Stensness, Falchener, Haugen; Bjordal, Joe Bell, Askildsen; Tripic, Christiansen, Botheim

Bayern Munich: Urbig; Laimer, Kim Min Jae, Tah, Brown; Kimmich, Bischof; Olise, Lennart Karl, Diaz; Kane