CAHN trắng tay trước Kashima Antlers tại AFC Champions League Elite 2026-2027

Tối 13-10, CAHN có màn tiếp đón Kashima Antlers trên sân Hàng Đẫy tại vòng bảng AFC Champions League Elite 2026-2027. Thầy trò HLV Polking được dự báo gặp nhiều khó khăn trước Kashima Antlers, đội bóng thắng 3/4 trận gần nhất.

Đại diện Nhật Bản từng đánh bại Newcastle Jets 7-1 ở lượt trận mở màn Cúp C1 châu Á và thắng Gamba Osaka 2-0 ở trận gần nhất. Ngay sau tiếng còi khai cuộc, CLB CAHN sẵn sàng đẩy cao đội hình pressing nhưng đội khách cho thấy sự vượt trội khi kiểm soát hoàn toàn thế trận.

Phút thứ 12, Kashima Antlers xuống được bóng ở biên trái và có đường căng ngang vào trong, cầu thủ đội khách thực hiện cú dứt điểm nhưng cú sút đã đi hụt tâm bóng.

Sau khoảng gần 30 phút đấu tiên gặp những khó khăn, CAHN dần lại lại sự tự tin và tạo ra thế trận ấn tượng. Trong khi đó, Kashima Antlers gặp nhiều khó khăn trong việc triển khai các tình huống tấn công.

Trong một thế trận đôi công, cả hai đội bóng tạo nên thế trận cởi mở và có diễn biến nhanh nhưng bàn thắng là điều còn thiếu trong 45 phút đầu tiên.

Bước vào hiệp 2, Kashima Antlers là đội bóng có thế trận tốt hơn để kiểm soát các tình huống triển khai tấn công.

Phút thứ 51, hàng thủ của CAHN chuyền ngang lỗi, tạo cơ hội cho Kashima Antlers có khoảng trống nhưng Suzuki đã không có được đường chuyền chuẩn xác.

Đình Bắc gặp không ít khó khăn khi đối đầu với các cầu thủ chất lượng ở đấu trường châu lục.

Phút thứ 61, Shibasaki xuống bóng sát đường biên ngang bên cánh phải rồi căng ngang vào trong, Adou Minh vô tình phản lưới.

Bàn thắng mở tỷ số của Kashima Antlers cho thấy đẳng cấp của đội bóng đến từ Nhật Bản khi phối hợp ấn tượng trước khi cầu thủ của CAHN phản lưới nhà.

Nhận bàn thua bất ngờ, CAHN đẩy cao đội hình tìm kiếm bàn thắng gỡ hoà nhưng Kashima Antlers có thế trận chặt chẽ khiến nhiều tình huống tấn công của Quang Hải và đồng đội rơi vào thế bế tắc.

Những nỗ lực không biết mệt mỏi ở những phút thi đấu cuối cùng không thể giúp đội chủ nhà tạo nên bất ngờ trước đại diện của Nhật Bản.

Khép lại trận đấu trên sân Hàng Đẫy, CAHN chấp nhận thất bại tối thiểu trước Kashima Antlers với tỷ số 0-1.